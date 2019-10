Bu çarşıda tarihi biriktiriyorlar

08.10.2019 14:50

İZMİR'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi bir bedestende açılan Antikacılar Çarşısı, tarihi biriktirenleri aynı çatı altında topladı. Çarşı pikaplardan yükselen Türk sanat müziği şarkıları eşliğinde geziliyor. Antika, retro ve vintage ürünlerin yer aldığı çarşıda akıllı telefonların olmadığı zamanda kullanılan, çevirmeli telefonlar, numaraların yazılı olduğu rehberler insanı geçmişe götürüyor. 1886 Fransa yapımı kule saati ile 1918 yılında dünyanın ilk engelli arabası olarak üretilen mekanik araç, büyük ilgi görüyor.Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda açılan Antikacılar Çarşısı, koleksiyoncular ile antika severleri bir araya getiriyor. Kemeraltı'nı canlandırmak ve antika severleri tek çatı altında toplamak amacıyla, tarihi bedestenden restore edilerek açılan çarşıda, birbirinden değerli birçok eser görücüye çıkıyor. Tarihi biriktirenler, pikaplardan yükselen Türk Sanat Müziği eşliğinde antika, retro ve vintage ürünlerle buluşuyor. Daktilo, gramofon, televizyon, radyo, para, dikiş makinesi ve telefon gibi ürünlerin sergilendiği çarşı, meraklılarından yoğun ilgi görüyor. Her antika objeden ayrı bir masal dinleyen ziyaretçiler, aynı zamanda çarşıda bulunan oturma alanlarında kitap okuma fırsatı da buluyor. Geçmişte saklı kalan objeleri gözler önüne seren çarşıda ziyaretçiler, her cuma günü kurulan mezatlarda açık artırmadan ürün alıp, satabiliyor.'HATIRA BİRİKTİREN, BİLGE İNSANLAR'Çarşının her geçen gün daha büyük bir ilgi gördüğünü söyleyen Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın sahibi Serdar Dağıstan, "Biz buradaki kişilere antikacı demiyoruz, hatıra biriktiren bilge insanlar diyoruz. Bir bilge insanla 1 saat konuşmak yüz kitap okumaktan daha değerliymiş. Biz bu kişileri, Kemeraltı Antikacılar Çarşısı çatısı altında topladık. Topladıkları hatıralara yeni anılar, yeni hikayeler ekliyoruz. Bu anıları, tüm İzmirliler, İstanbullular ve İzmir'i ziyaret eden turistlerle buluşturuyoruz. Hepsi İzmir ve çevresinde dağınık durumdalardı ve buraya gelince bir tema oluşturduk. Her biri ayrı zamanların sembollerini içeren ürünleri sergiliyorlar. Burası yalnızca çarşı değil, aynı zamanda şiir dinletileri, sergiler, söyleşilerin yer alacağı bir merkez olacak" dedi.ALTIN REHBER DİKKAT ÇEKİYORÇarşıda retro ve vintage ürünleri sergileyen koleksiyonculardan Can El, "Çarşımız çok güzel bir oluşum oldu. İzmir'de bir ilk ve geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Umuyoruz ki bu çarşıyla birlikte bizler de eskiye özlem duyan antika severlerin isteklerini karşılamış olacağız. Şu anda çarşı büyük ilgi görüyor ileride bu alışkanlığın daha da artacağını düşünüyorum. Eski ürünlerin ruhu var ve insanların geçmişine dokunuyor. Geçmişe duyduğumuz özlem her geçen gün artıyor. Geçmişe dair bir obje bile bizi bambaşka yerlere götürebiliyor. Örneğin altın rehber olarak bilinen telefon ve adres kitaplarını görenler eski hatıralarına dalıyor. Akıllı telefonların olmadığı zamanda insanlar adres ve telefonları bu rehberlerden bulurdu ve bir numara çevirmek uzun zaman alırdı, ancak onun da keyfi bambaşkaydı" diye konuştu.'BÜYÜK EKSİKLİKTİ'Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uzun süredir antikacılık yapan Cem Üsküp, Kemeraltı'nda yaklaşık 35 esnafının bir arada bulunduğu Antikacılar Çarşısı'nda antikacılar, koleksiyoncular, sahaflar, hattatlar, ebru sanatçıları ve ressamların yer aldığını belirterek, "Burayı tüm sanatseverlerin toplandığı bir kültür merkezi gibi düşünüyorum. Antikacıların dağınık olması ve bir arada bulunmaması büyük bir eksiklikti. Şimdi bu açığı kapatıyoruz. Koleksiyoncular burada aradıkları nadide ve güzel sanat eserlerini bulabilirler. İzmirli gayrimüslimler ve eski Osmanlı ürünleri çarşımızda oldukça popüler ve bizler de daha çok bunları edinmeye çalışıyoruz. Beklediğimizden fazla ilgi ve alaka var. Çarşının içinde önümüzdeki süreçte antika kafe açmayı planlıyoruz" dedi.'ESKİ, YENİYİ CEBİNDEN ÇIKARIR'Çarşıda antika avizeleri satışa sunan Metin Yavuztekin, "İzmir'in böyle bir çarşıya ihtiyacı vardı. Resmi açılış 1 hafta önce gerçekleşti ama yoğun bir taleple karşı karşıya kalıyoruz. Bir sene içerisinde tüm İzmirliler buraya alışır. Eski ürünleri tamir edip, bakım yapıp burada satıyoruz. Eskiler, yenileri cebinden 10 defa çıkarır. Kalite bakımından, güzellik bakımından eski olan şeyler paha biçilemez" dedi.Endüstriyel antikacı Selami Tatlıcıbaşı ise, "Çarşıda antika endüstriyel mekanik ürünlerimi sergiliyorum. Bunların içinde bulunduğu halleri oldukça kötü durumda olan, daha sonra restore edilince fabrikasyon konumuna getirilmiş 100 yıllık ürünler yer alıyor. 1886 Fransa yapımı olan kule saati oldukça ilgi görüyor. Onun dışında burada, 1918 yılında dünyanın ilk engelli arabası olarak üretilen mekanik araç yer alıyor. Burası antikaların tek çatı altında toplandığı Türkiye'nin sayılı çarşılarından bir tanesi oldu. Ben de çok iyi bir oluşum olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.