Bu akşam maç var mı? 16 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
10:45
WS Wanderers - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi Ertelendi
/
11:00
İzmir BB - Esengücü Engelliler
Ampute/ Süper Ligi
/
12:00
Fenerbahçe - Amedspor
Turkcell Kadınlar/ Ligi
/
13:00
Karşıyaka - Erokspor
TFF 3. Lig
/
13:00
Sakaryaspor - Bayburt GÖİ
TFF 2. Lig
/
13:00
İnegölspor - Ankaraspor
TFF 2. Lig
/
13:00
Afjet Afyonspor - Bodrumspor
TFF 2. Lig
/
13:00
Ankara Demir - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
/
13:00
Eskişehirspor - Karacabey Bld.
TFF 2. Lig
/
13:00
Akhisarspor - Kömürspor
TFF 2. Lig
/
13:00
Uşakspor - Amedspor
TFF 2. Lig
/
13:00
Yeşilyurt Bld. - Düzce Bld.
TFF 3. Lig
/
13:00
Isparta Davraz - Bucaspor
TFF 2. Lig
/
13:00
52 Orduspor - Kuşadasıspor
TFF 3. Lig
/
13:00
Elazığ Karakoçan - Hacettepe
TFF 3. Lig
/
13:00
Fethiyespor - Kırıkkalespor
TFF 3. Lig
/
13:00
Yomraspor - Darıca G.Birliği
TFF 3. Lig
/
13:30
Altay - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
/
13:30
Tuzlaspor - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
/
13:30
Keçiörengücü - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
/
14:00
Baleares - Valencia
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
/
14:15
Utrecht - Ajax
Hollanda Eredivisie
/
14:30
Sassuolo - Verona
İtalya Serie A
/
15:00
Rennes - Bordeaux
Fransa Ligue 1
/
15:00
Hull City - Stoke
İngiltere Championship
/
15:30
Heidenheim - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
/
15:30
Sandhausen - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
/
15:30
Schalke 04 - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
/
15:30
Antwerp - Charleroi
Belçika Pro League
/
16:00
Giresunspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
/
16:00
Balıkesirspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
/
16:00
Gambiya - Mali
CAF Afrika Uluslar Kupasi
/
16:00
Asteras Tripolis - Volos
Yunanistan Süper Ligi
/
16:00
Elche - Villarreal
İspanya La Liga
/
16:30
Cambuur - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
/
16:30
Groningen - PSV
Hollanda Eredivisie
/
17:00
Liverpool - Brentford
İngiltere Premier Lig
/
17:00
West Ham - Leeds United
İngiltere Premier Lig
/
17:00
Lorient - Angers
Fransa Ligue 1
/
17:00
Monaco - Clermont
Fransa Ligue 1
/
17:00
Reims - Metz
Fransa Ligue 1
/
17:00
Strasbourg - Montpellier
Fransa Ligue 1
/
17:00
Venezia - Empoli
İtalya Serie A
/
17:30
Augsburg - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
/
18:00
KAS Eupen - Cercle Brugge
Belçika Pro League
/
18:15
AEK - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
/
18:15
Monza - Perugia
İtalya Serie B
/
18:15
Pordenone - Lecce
İtalya Serie B
/
18:15
Spal - Benevento
İtalya Serie B
/
18:30
Santa Clara - Tondela
Portekiz Liga NOS
/
18:45
Fortuna Sittard - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
/
19:00
Hatayspor - Galatasaray
Spor Toto Süper Lig
/
19:00
Bursaspor - BB Erzurumspor
Spor Toto 1. Lig
/
19:00
Troyes - Lyon
Fransa Ligue 1
/
19:00
Fildişi Sahili - Sierra Leone
CAF Afrika Uluslar Kupasi
/
19:00
Tunus - Moritanya
CAF Afrika Uluslar Kupasi
/
19:30
Arminia Bielefeld - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
/
19:30
Tottenham - Arsenal
İngiltere Premier Lig Ertelendi
/
20:00
Roma - Cagliari
İtalya Serie A
/
20:30
Giannina - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi
/
20:30
Panathinaikos - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
/
20:30
Anderlecht - Standard Liege
Belçika Pro League
/
20:30
Vicenza - Alessandria
İtalya Serie B
/
21:00
Vizela - Sporting
Portekiz Liga NOS
/
21:00
Toluca - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
/
21:30
Famalicao - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
/
21:30
Real Madrid - Athletic Bilbao
İspanya Süper Kupa Final
/
22:00
Cezayir - Ekvator Ginesi
CAF Afrika Uluslar Kupasi
/
22:45
Marsilya - Lille
Fransa Ligue 1
/
22:45
Atalanta - Inter
İtalya Serie A
/
23:00
Genk - Beerschot
Belçika Pro League
/
23:30
Belenenses - Porto
Portekiz Liga NOS