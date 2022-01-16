Bu akşam maç var mı? 16 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 16 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam maç var mı? 16 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Ocak Pazar bugün hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

10:45

WS Wanderers - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi Ertelendi

/

11:00

İzmir BB - Esengücü Engelliler

Ampute/ Süper Ligi

/

12:00

Fenerbahçe - Amedspor

Turkcell Kadınlar/ Ligi

/

13:00

Karşıyaka - Erokspor

TFF 3. Lig

/

13:00

Sakaryaspor - Bayburt GÖİ

TFF 2. Lig

/

13:00

İnegölspor - Ankaraspor

TFF 2. Lig

/

13:00

Afjet Afyonspor - Bodrumspor

TFF 2. Lig

/

13:00

Ankara Demir - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig

/

13:00

Eskişehirspor - Karacabey Bld.

TFF 2. Lig

/

13:00

Akhisarspor - Kömürspor

TFF 2. Lig

/

13:00

Uşakspor - Amedspor

TFF 2. Lig

/

13:00

Yeşilyurt Bld. - Düzce Bld.

TFF 3. Lig

/

13:00

Isparta Davraz - Bucaspor

TFF 2. Lig

/

13:00

52 Orduspor - Kuşadasıspor

TFF 3. Lig

/

13:00

Elazığ Karakoçan - Hacettepe

TFF 3. Lig

/

13:00

Fethiyespor - Kırıkkalespor

TFF 3. Lig

/

13:00

Yomraspor - Darıca G.Birliği

TFF 3. Lig

/

13:30

Altay - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

/

13:30

Tuzlaspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

/

13:30

Keçiörengücü - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

/

14:00

Baleares - Valencia

İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

/

14:15

Utrecht - Ajax

Hollanda Eredivisie

/

14:30

Sassuolo - Verona

İtalya Serie A

/

15:00

Rennes - Bordeaux

Fransa Ligue 1

/

15:00

Hull City - Stoke

İngiltere Championship

/

15:30

Heidenheim - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

/

15:30

Sandhausen - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

/

15:30

Schalke 04 - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

/

15:30

Antwerp - Charleroi

Belçika Pro League

/

16:00

Giresunspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

/

16:00

Balıkesirspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

/

16:00

Gambiya - Mali

CAF Afrika Uluslar Kupasi

/

16:00

Asteras Tripolis - Volos

Yunanistan Süper Ligi

/

16:00

Elche - Villarreal

İspanya La Liga

/

16:30

Cambuur - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

/

16:30

Groningen - PSV

Hollanda Eredivisie

/

17:00

Liverpool - Brentford

İngiltere Premier Lig

/

17:00

West Ham - Leeds United

İngiltere Premier Lig

/

17:00

Lorient - Angers

Fransa Ligue 1

/

17:00

Monaco - Clermont

Fransa Ligue 1

/

17:00

Reims - Metz

Fransa Ligue 1

/

17:00

Strasbourg - Montpellier

Fransa Ligue 1

/

17:00

Venezia - Empoli

İtalya Serie A

/

17:30

Augsburg - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

/

18:00

KAS Eupen - Cercle Brugge

Belçika Pro League

/

18:15

AEK - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

/

18:15

Monza - Perugia

İtalya Serie B

/

18:15

Pordenone - Lecce

İtalya Serie B

/

18:15

Spal - Benevento

İtalya Serie B

/

18:30

Santa Clara - Tondela

Portekiz Liga NOS

/

18:45

Fortuna Sittard - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

/

19:00

Hatayspor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig

/

19:00

Bursaspor - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

/

19:00

Troyes - Lyon

Fransa Ligue 1

/

19:00

Fildişi Sahili - Sierra Leone

CAF Afrika Uluslar Kupasi

/

19:00

Tunus - Moritanya

CAF Afrika Uluslar Kupasi

/

19:30

Arminia Bielefeld - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

/

19:30

Tottenham - Arsenal

İngiltere Premier Lig Ertelendi

/

20:00

Roma - Cagliari

İtalya Serie A

/

20:30

Giannina - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi

/

20:30

Panathinaikos - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

/

20:30

Anderlecht - Standard Liege

Belçika Pro League

/

20:30

Vicenza - Alessandria

İtalya Serie B

/

21:00

Vizela - Sporting

Portekiz Liga NOS

/

21:00

Toluca - Santos Laguna

Meksika Premier Ligi - Clausura

/

21:30

Famalicao - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

/

21:30

Real Madrid - Athletic Bilbao

İspanya Süper Kupa Final

/

22:00

Cezayir - Ekvator Ginesi

CAF Afrika Uluslar Kupasi

/

22:45

Marsilya - Lille

Fransa Ligue 1

/

22:45

Atalanta - Inter

İtalya Serie A

/

23:00

Genk - Beerschot

Belçika Pro League

/

23:30

Belenenses - Porto

Portekiz Liga NOS

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