Bu akaryakıt istasyonu kadınlara emanet
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Burhaniye, Balıkesir, Güncel

Bu akaryakıt istasyonu kadınlara emanet

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, akaryakıt istasyonlarında bu güne kadar yalnız erkeklerin yaptığı pompacılığa kadınlar da el attı.

09.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:41
Bu akaryakıt istasyonu kadınlara emanet

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, akaryakıt istasyonlarında bu güne kadar yalnız erkeklerin yaptığı pompacılığa kadınlar da el attı. Sanayi Sitesi yanındaki akaryakıt istasyonunda yaklaşık 3 ay önce göreve başlayan Gizem Okutmuş ve Ümmühan Coşkun, çalışmaları ile takdir topladı.

Akaryakıt istasyonunda erkek arkadaşları ile birlikte çalışan Gizem Okutmuş ve Ümmühan Coşkun, iş yeri sahibi ve müşterilerin takdirini kazandı. İmplantoloji Asistanı olan 2 çocuk annesi Gizem Okutmuş, işini severek yaptığını söyledi. 2005 yılından beri Diş hekimi Asistanlığı yaptığını anlatan Okutmuş, "Burada yaklaşık 2 ay önce işe başladım. Diş Hekimi Asistanlığını bıraktıktan sonra iş aramaya başladım İş-Kur vasıtasıyla bu işi buldum. İlk kez böyle bir iş yapıyorum. Erkek arkadaşlarımız da bize yardımcı oluyorlar. İşimi severek yapıyorum" dedi.

Açık Öğretim Lisesi öğrencisi Ümmühan Coşkun da, "Buraya akaryakıt almaya gelmiştim. Kadın pompacı alınacağını duyunca başvurdum. Burada iş sahibi oldum. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.

Pompacı İsmail Karahan da, "Ben yıllardır burada çalışıyorum. Daha önce kadınlar yoktu. Kadın pompacılar işlerini çok iyi yapıyorlar" dedi.

İş yeri sahibi Selahattin Özay ise, "İş yerimizde 6 kişi çalışıyor. Bunlardan ikisi de kadın. Kadınlar yaklaşık 3 ay önce işe başladı. İyi çalışıyorlar. Biz de memnunuz, müşteriler de memnun" diye konuştu.

Müşterilerden Mustafa Gülen ise, "İlk kez burada kadın pompacıları gördüm. İşlerini iyi yapıyorlar. Başarılar diliyorum" dedi.

(Fatma Talay/İHA)

Kaynak: İHA

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