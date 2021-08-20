BTSO'dan TEKNOFEST'te yarışacak BTÜ'lü gençlere destek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında "TEKNOFEST Öğrenci Takımları Destek Protokolü" imzalandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında "TEKNOFEST Öğrenci Takımları Destek Protokolü" imzalandı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini başarıya taşıyacak olan gençlerimizin yanındayız" dedi.

BTSO, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, akademisyenler ve TEKNOFEST yarışmalarına katılacak olan öğrencileri ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt'un da yer aldığı görüşmede üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla ortaklaşa yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Görüşmenin ardından BTSO ile bu yıl 22 ana kategoride TEKNOFEST yarışmalarına katılacak Bursa Teknik Üniversitesi arasında "TEKNOFEST Öğrenci Takımları Destek Protokolü" imzalandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak sanayide başlattıkları dönüşüm hamlesiyle Bursa'nın son yıllarda Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının hız kazandığı, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim odağında büyüyen kimliğinin daha da geliştiğini ifade etti. Burkay, "Ülkemizin yüksek teknolojili ilk sanayi bölgesi TEKNOSAB, bilginin üretimle bütünleştiği yeni nesil AR-GE ve mükemmeliyet merkezlerini bünyesinde barındıran BUTEKOM, işletmelerimizin dijital dönüşümüne ve verimlilik artışlarına rehberlik eden Bursa Model Fabrika gibi projelerimizle sanayimizi geleceğe hazırlıyoruz. Biz sanayimizi geleceğe hazırlarken, gençlerimizin de kendilerini bu dönüşüme hazırlamaları gerekiyor. Kentimizin ve ülkemizin hedeflerine ulaşması için odağında gençlerin yer aldığı bir sanayi ekosistemi oluşturabilmek çok önemli. Bu anlamda TEKNOFEST yarışmalarını oldukça değerli buluyoruz. Milli teknoloji hamlemizi başarıya taşıyacak olan gençlerimizin daima yanındayız" dedi.

BTSO'nun bütün projelerinin üniversitelerin hizmetinde olduğunu ifade eden Burkay, "Bilhassa mükemmeliyet merkezlerimiz ve üniversiteler arasındaki işbirliğini çok önemsiyoruz. BUTEKOM bünyesinde Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezimizin ardından mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezlerimizi de kurmaya hazırlanıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Arif Karademir'e üniversite-sanayi işbirliğine yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyor, TEKNOFEST'te yarışacak BTÜ öğrenci takımlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

İHA yarışmaları bu yıl Yunuseli Havalimanı'nda yapılacak

Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Teknik Üniversitesi'nin Selçuk Bayraktar tarafından 2018 yılında başlatılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in akademik paydaşı olduğunu dile getirdi. Rektör Karademir, BTÜ öğrenci takımlarının yarışmalarda elde ettiği dereceler neticesinde TEKNOFEST 2021 İnsansız Hava Aracı Yarışmalarının Yunuseli Havalimanı'nda yapılacağını belirterek, bunun bütün Bursa için önemli bir kazanç olduğunu vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı