BTSO'dan TEKNOFEST'te yarışacak BTÜ'lü gençlere destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BTSO'dan TEKNOFEST'te yarışacak BTÜ'lü gençlere destek

BTSO'dan TEKNOFEST'te yarışacak BTÜ'lü gençlere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında "TEKNOFEST Öğrenci Takımları Destek Protokolü" imzalandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında "TEKNOFEST Öğrenci Takımları Destek Protokolü" imzalandı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini başarıya taşıyacak olan gençlerimizin yanındayız" dedi.

BTSO, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, akademisyenler ve TEKNOFEST yarışmalarına katılacak olan öğrencileri ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt'un da yer aldığı görüşmede üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla ortaklaşa yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Görüşmenin ardından BTSO ile bu yıl 22 ana kategoride TEKNOFEST yarışmalarına katılacak Bursa Teknik Üniversitesi arasında "TEKNOFEST Öğrenci Takımları Destek Protokolü" imzalandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak sanayide başlattıkları dönüşüm hamlesiyle Bursa'nın son yıllarda Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının hız kazandığı, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim odağında büyüyen kimliğinin daha da geliştiğini ifade etti. Burkay, "Ülkemizin yüksek teknolojili ilk sanayi bölgesi TEKNOSAB, bilginin üretimle bütünleştiği yeni nesil AR-GE ve mükemmeliyet merkezlerini bünyesinde barındıran BUTEKOM, işletmelerimizin dijital dönüşümüne ve verimlilik artışlarına rehberlik eden Bursa Model Fabrika gibi projelerimizle sanayimizi geleceğe hazırlıyoruz. Biz sanayimizi geleceğe hazırlarken, gençlerimizin de kendilerini bu dönüşüme hazırlamaları gerekiyor. Kentimizin ve ülkemizin hedeflerine ulaşması için odağında gençlerin yer aldığı bir sanayi ekosistemi oluşturabilmek çok önemli. Bu anlamda TEKNOFEST yarışmalarını oldukça değerli buluyoruz. Milli teknoloji hamlemizi başarıya taşıyacak olan gençlerimizin daima yanındayız" dedi.

BTSO'nun bütün projelerinin üniversitelerin hizmetinde olduğunu ifade eden Burkay, "Bilhassa mükemmeliyet merkezlerimiz ve üniversiteler arasındaki işbirliğini çok önemsiyoruz. BUTEKOM bünyesinde Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezimizin ardından mikromekanik ve mikroelektronik mükemmeliyet merkezlerimizi de kurmaya hazırlanıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Arif Karademir'e üniversite-sanayi işbirliğine yaptığı değerli katkılar için teşekkür ediyor, TEKNOFEST'te yarışacak BTÜ öğrenci takımlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

İHA yarışmaları bu yıl Yunuseli Havalimanı'nda yapılacak

Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Teknik Üniversitesi'nin Selçuk Bayraktar tarafından 2018 yılında başlatılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in akademik paydaşı olduğunu dile getirdi. Rektör Karademir, BTÜ öğrenci takımlarının yarışmalarda elde ettiği dereceler neticesinde TEKNOFEST 2021 İnsansız Hava Aracı Yarışmalarının Yunuseli Havalimanı'nda yapılacağını belirterek, bunun bütün Bursa için önemli bir kazanç olduğunu vurguladı. - BURSA

BTSO'dan TEKNOFEST'te yarışacak BTÜ'lü gençlere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak
Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak
Türkiye'den tüm dünyaya ihraç ediliyor! Çok değerli olan siyah incirde bu yıl rekolte yarı yarıya azaldı
Türkiye'den tüm dünyaya ihraç ediliyor! Çok değerli olan siyah incirde bu yıl rekolte yarı yarıya azaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hamid Karzai Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Işın Karaca Acun Ilıcalı Davut Güloğlu
Spor Marcao Mert Günok Mesut Özil Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BTSO'dan TEKNOFEST'te yarışacak BTÜ'lü gençlere destek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 15:44:27. #1.16#

title