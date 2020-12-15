BTM Sahne XL pandemi nedeniyle sanal ortamda yapıldı

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Sahne XL'ı pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirdi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Dijital çağın bu evresinde, ülkeler arasındaki rekabetin en belirleyici unsuru, ülkelerin girişimcilik ekosistemleri arasındaki rekabettir. Bir ülkeye değer katacak projeler, BTM gibi girişimcilik eko sistemlerinden yükselecektir" dedi.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Covid-19 virüsünün bütün dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılının üçüncü Sahne XL'ını yılın son ayında gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle sanal ortamda yapılan etkinlik alanında bir ilk oldu. Sahne XL için BTM Fulya Yerleşkesi 3 boyutlu modellenerek birebir olarak sanal ortama taşındı. Böylece katılımcılar tıpkı BTM'ye geliyormuş gibi sanal ortamdan giriş sağladı, kaydını yaptırdı. BTM'yi katılımcıların evlerine getiren bu etkinlik ile dileyen katılımcı, kendisi için ayrılan yere oturarak sahnedeki sunumları izlerken dileyen katılımcı da BTM'yi gezerek stand açan 16 girişim hakkında bilgi alma olanağı buldu.

"Güçlü toplum olmanın yolu girişimci toplum olmak"

Girişimci ile yatırımcının bir araya getirildiği en büyük etkinlik olan BTM Sahne XL'in açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yaptı. Konuşmasına ünlü Alman iktisatçı Sombart'ın toplumları "tüccar toplumlar" ve "asker toplumlar" olarak iki ayırmasına atıfta bulunarak başlayan Avdagiç, "Eskiden güçlü ve büyük ülke olmanın ölçütü, asker toplum olmaktan geçiyordu. Mevlana'nın 'Dünle beraber gitti cancağızım/Ne kadar söz varsa düne ait/Şimdi yeni şeyler söylemek lazım' sözlerinde olduğu gibi bu tanımlama da dünde kaldı. Artık güçlü toplum ve ülke olmanın yolu, girişimci toplum olmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası'nın bunun öneminin farkında olan 440 bin üyeli bir meslek örgütü olduğunun altını çizen Avdagiç, "Biz, üç yıl önce kurduğumuz Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'yle, Türkiye'de girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirdik" dedi.

"BTM rol model oldu"

"BTM olarak, pandemi sürecinde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik ve yeni nesil hibrit girişimcilik merkezleri arasında rol model görevi üstlendik. Pandemide çok ciddi projeler, hayata geçirdik" diyen Avdagiç, "Aklınıza 'BTM ve BTM gibi merkezler ne yapıyor da, bu kadar hayati bir rol üstleniyorlar?' diye bir soru gelebilir. Hemen belirtmeliyim ki bizim yaptığımız en önemli iş, sağladığımız imkanlarla 'inovatif fikirlerin gelişip büyümesine, hayata geçmesine, ölçeklenmesine, globalleşmesine ve ülke ekonomisinin kalkınmasına' katkıda bulunmasını sağlamaktır. Yani fikirlerin önünü açmaktır, onları unutulup gitmekten kurtarmaktır. Özetle, dijital çağın bu evresinde, ülkeler arasındaki rekabetin en belirleyici unsuru, ülkelerin girişimcilik ekosistemleri arasındaki rekabettir. Bir ülkeye değer katacak projeler, BTM gibi girişimcilik eko sistemlerinden yükselecektir" şeklinde konuştu.

Avdagiç, BTM'nin üç yılda dört binden fazla girişimciye ev sahipliği yaptığını, BTM girişimcilerinin bugüne kadar aldığı yatırım miktarının 160 milyon lira değerlemeyi geçtiğini ve toplam satış rakamının ise 60 milyon lirayı aştığını sözlerine ekledi.

"Girişimcilerimiz gibi bizler de değer ve nitelik odaklı çözümler geliştiriyoruz"

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda geliştirdiği faaliyetlerle ülkesine, milletine ve geleceğe hizmet eden çok yönlü bir kalkınma argümanı sunduğunu belirten BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, "Bunu da girişimcilik konseptiyle ve sürdürülebilir değer yaklaşımlarıyla yapıyor. Girişimcilerimiz gibi bizler de değer ve nitelik odaklı çözümler geliştiriyoruz, geliştireceğiz. Çok yakın zamanda bilgiyi ticarileştiren, değerlendiren ve uygulayan topluluklar, girişimciler; ülkemizin refahına, küresel rekabetine ve ekonomik kalkınmasına etki edecek yegane sermaye teşkil edecekler. BTM bu sürecin merkezinde yer almaya bugün olduğu gibi yarın da devam edecek. Nesiller BTM'den edindiği yöntemlerle girişimci toplumlar oluşturmamıza yardımcı, birer elçi gibi çalışacak. Böylece gelişmiş ülkeler arasında Türkiye, girişimcilik kapasitesiyle ve ekosistemiyle yer almış olacak" diye sözlerini tamamladı.

16 girişim sunum yaptı

Ana teması "Potansiyelini Yansıt" olan etkinliğin sunumunu teknoloji yazarı Ahmet Can Şit gerçekleştirdi. Keynote Spiker olarak etkinlikte yer alan Serdar Kuzuloğlu, "Dijitalleşen Dünyada Korona Günlükleri" başlıklı bir sunum yaptı. Etkinlikte ayrıca E-Spor girişimciliği üzerine düzenlenen panelde de Sinan Güler, Kaan Kural ile Engin Sever birer konuşma yaptı.

Girişimci ile yatırımcıyı buluşturan etkinliğin en önemli bölümünü ise BTM girişimcilerinin yaptığı sunumlar oluşturdu. Toplam 16 girişimci kendilerine ayrılan 3'er dakikalık sürede yatırımcılara projelerini anlatma olanağı buldu. İşte o projeler:

Noticy: Su, enerji ve para tasarrufu yapmanızı sağlarken çocuklarımızın da bilinçli bireyler olarak yetişmesine yardımcı olan akıllı ev aletleri.

Arche Robotics: Pandemi ile önem kazanan halka açık alanlarda ve toplu taşıma çözümlerindeki hijyen problemine otonom çözüm sunan bir platform.

Işın: Kısa ve uzun mesafelere uygun olarak tasarlanmış trafiğe takılmadan, hızlı, güvenli ve çevreci olan tek başına seyahat edebilme kolaylığı sağlayan elektrikli bisiklet paylaşım uygulaması.

Vaveyla: Yapılan görevlerle puan kazanılan ve bu puanlarla uygulama içerisindeki dükkandan kültürel etkinlikler ve kitaplar için alışveriş yapılabilen uygulama.

Freek Steam Key: İnsanların oyun oynayarak yeni oyunlar alabileceği oyunlaştırılmış e-ticaret platformu.

Law Podcast: Hukuk odaklı podcast yapımlarının barındırıldığı ve paylaşıldığı online bir podcast servisi.

Social Hunters: Bireysel kullanıcılarına ve işletme hesaplarına Instagram özelinde hikaye, takipçi ve medya analizleri sunan platform.

Wogusearch: Coğrafi arama yöntemini kullanarak, mevcut internet yapısında, kullanıcının günlük hayatta ulaşamadığı, dergi haberi gibi yayınlanmış 200 milyondan fazla değerli bilgiye dayalı büyük veriden güç alan, geleceğin yeni tip arama motoru.

Exhibin: Canlı yayın ile dijital fuar deneyimi sunan bir altyapı platformu.

Argist: Firmaların satış öncesi ve sonrası süreçleri otomatize etmek ve süreci buluta taşımak üzere kurulmuş platform.

Let's Steps: Doğasından koparak hareketsizliği alışkanlık haline getiren bireyleri oyun dinamikleri ile motive eden, sürdürülebilir davranış değişikliği ile sağlıklarında pozitif değişim sağlamayı amaçlayan platform.

Sanayidebul.com: Sanayi sektöründe, endüstriyel ve ticari faaliyetlerin her aşamasında; gerek kurumsal ve gerekse bireysel olarak, pazarlama ve satın alma ihtiyaçlarını; hızlı, kolay, çok alternatifli ve ekonomik olarak sonuçlandırmaya yarayan bulut platformu.

Halal Travels: Müslüman seyahat severlerin tüm seyahat ihtiyaçlarını teknoloji ile buluşturarak tek bir çatı altında sunan platform.

Classest: Öğrenciler için akademik ve pedagojik bakımdan en uygun öğretmenlerin belirlendiği, sadece yüksek imaja ve profesyonel başarılara sahip öğretmenlerin bulunduğu, kendi geliştirdiği sanal ortamda canlı ders, sınav ve eğitim koçluğu programlarıyla uzun soluklu eğitimlerin verildiği bir online eğitim platformudur.

Hamilinden.com: İşletmelerin aynı anda finans kurumlarından faturalı çek, vadeli fatura, ihracat finansmanı ve KOBİ kredileri için teklif alabilecekleri online finansman portalı.

Lukwise: Kurumsal eğitim sektöründe hizmet arayan ve hizmet verenleri buluşturan platform. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı