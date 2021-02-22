Brooklyn Nets galibiyet serisini 6 maça çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Brooklyn Nets galibiyet serisini 6 maça çıkardı

22.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:09
Brooklyn Nets galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 112-108 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 112-108 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Brooklyn Nets, sezonun 20. galibiyetini Staples Center'da konuğu olduğu Los Angeles Clippers'ı 4 sayı farkla mağlup ederek aldı.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Nets'te Kevin Durant sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, James Harden 37 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist, Kyrie Irving 28 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, DeAndre Jordan 13 sayı, 11 ribaunt ve 4 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10. kez kaybeden 22 galibiyetli Clippers'ta Paul George 34 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kawhi Leonard 29 sayı ve 13 ribaunt, Ivica Zubac 13 sayı ve 8 ribauntla mücadele etti.

Cavaliers'ta kötü gidişat sürüyor

Oklahoma City Thunder, Rocket Mortgage FieldHouse'ta konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 117-101 mağlup ederek sezonun 12. galibiyetine ulaştı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 9 asist ve 4 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, Al Horford 16 sayı ve 8 ribaunt, Hamidou Diallo 15, Theo Maledon 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Mağlubiyet serisini 10 maça çıkaran Cavaliers'ta Collin Sexton 27 sayı, Jarrett Allen 11'de 11 isabetle 26 sayı, 17 ribaunt ve 3 blok, Darius Garland 21 sayı ve 8 asist, maça ilk 5'te başlayarak 33 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman ise 6'şar sayı ve ribaunt, 4 asist ve 3 top çalmayla oynadı.

Raptors, lider Sixers'ı yendi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Toronto Raptors, konuk ettiği lider Philadelphia 76ers'ı 110-103 yendi.

Üst üste 4'üncü, toplamda ise 16. galibiyetini elde eden Raptors'ta Fred VanVleet 23 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Pascal Siakam 23 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Chris Boucher 17 sayıyla galibiyette etkili oldu.

Bu sezon 11. kez kaybeden 20 galibiyetli Sixers'ta Ben Simmons 28 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Joel Embiid 25 sayı ve 17 ribaunt, Tobias Harris 13 sayı ve 7 asistle oynarken, 2 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise sayı üretemedi.

Sonuçlar

New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 120-115

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 101-117

Orlando Magic-Detroit Pistons: 105-96

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 110-103

New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 103-99

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 123-115

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 108-112

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 128-115

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Özlem Zengin Donald Trump Kadir Topbaş
Magazin Müge Anlı Toygun Ateş İrem Derici Demet Akalın
Spor Fatih Terim Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İran Kaza Adana Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brooklyn Nets galibiyet serisini 6 maça çıkardı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 11:13:08. #1.16#
title