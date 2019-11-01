Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlundan tartışmalı kararname önerisi

01.11.2019 10:18

RIO DE Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun milletvekili oğlu Eduardo Bolsonaro'nun sokak gösterilerini kontrol etmek için gerekirse hükümetin askeri diktatörlük dönemi taktikleri benimsemesi önerisinde bulunması ülkede tartışmaya yol açtı.

Eduardo Bolsonaro, sosyal medya üzerinden yapılan yayında, bazı Latin Amerika ülkelerindeki gibi gösterilerin Brezilya'da düzenlenmesi halinde cunta yönetiminin 1968 tarihli kararnamesinin benzerinin çıkarılabileceği ve gösterilerin bu şekilde durdurulabileceği önerisinde bulundu.

Babasının Sosyal Liberal Partisinin Kongre'nin alt kanadındaki lideri konumunda bulunan oğul Bolsonaro, böyle bir kararnamenin "solun radikalleşmesi durumunda" çıkarılabileceğini söyledi.

Brezilya'da Kongre'nin alt kanadı ve Senato başkanları dahil tüm görüşlerden siyasetçiler ile bir Yüksek Mahkeme üyesi, Eduardo Bolsonaro'nun yorumlarının demokrasi karşıtı olduğu değerlendirmesini yaptı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da televizyonda yayınlanan bir söyleşide oğlunun yorumlarından ötürü üzgün olduğunu dile getirdi. Oğul Bolsonaro, gelen tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Öte yandan, dün gece Sao Paulo'daki bir ana caddede aşırı sağcı hükümete karşı bir gösteri düzenlendi. Ülkedeki solcu gruplar, Sao Paulo ve Brasilia'dan başlayarak 11 eyalette 16 protesto gösterisi organize etti.

Sao Paulo'daki gösteriye katılan 24 yaşındaki hukuk öğrencisi Joyce Fernandes, "Demokrasi için savaşmak amacıyla buradayım. Ülke yanlış yola gidiyor. Bu ülkenin, bir daha asla diktatörlük olmayacağını söylediğini görmek istiyorum. Bu kadarı da çok fazla. Bıktım." yorumunu yaptı.

Eduardo Bolsonaro'nun sözünü ettiği kararnamenin, o dönemde muhalif milletvekillerini siyasi haklarından yoksun bıraktığı ve bazı anayasal güvenceleri askıya aldığı ifade ediliyor.

Bolivya'daki seçimlerin galibi Devlet Başkanı Evo Morales destekçileri ve hile yapıldığı gerekçesiyle sonuçları kabul etmeyen muhalefetin sürdürdüğü gösteriler şiddet olaylarına sahne olurken, Şili'de de iki haftadır süren hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarında 23 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA