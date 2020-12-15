Brand &Sport Summit 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 4. Kez düzenlenecek.
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Brand &Sport Summit 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 4. Kez düzenlenecek.

15.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:27
Brand &Sport Summit 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 4. Kez düzenlenecek.

Spor dünyasını bir araya getiren Brand&Sport Summit 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Spor dünyasını bir araya getiren Brand&Sport Summit 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Geniş spor içeriklerinden önümüzdeki dönem sosyal sorumluluk projelerine kadar tüm yatırımların konuşulacağı program İstanbul Maslak'ta ESA Arena'da düzenlenecek..

Pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşecek olan organizasyonda konuşmacılar fiziksel olarak sahnede olacak, oturumlar seyircisiz olacak ve sportstv'den canlı yayınlanacak. Ayrıca etkinlik sportstv platform üzerinden dijital ortamda tamamı yayınlanarak, izleyicilerine hem eş zamanlı hem de geriye dönük olarak ücretsiz izleme imkanı sağlayacak.

Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de katılacağı etkinliğe WTA Başkanı, Federasyon Başkanları, markalar ile spor ilişkisini temsil eden çok sayıda markanın CEO'su ve pazarlama grubu başkanları, 2021'e ertelenen önemli uluslararası spor organizasyonları öncesinde deneyimlerini paylaşacak. Programı D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın'ın sunumuyla gerçekleşecek. Oturum boyunca platformda yer alan spor kanallarının tanıtımı, kanallarda yayınlanan içeriklerin çeşitliliği gelecek planlamaları ile sosyal sorumluluk projelerinden bahsedilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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