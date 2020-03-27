Bozkurt'ta yasağa uymayan 5 kişiye para cezası kesildi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.

3 gündür yapılan uyarıların ardından Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararla ilgili yaptıkları denetimde, yasağa uymayan 5 kişiye 392 ila 3 bin 150 lira arasında çeşitli cezaları uygulamaya başladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA