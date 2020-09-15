Bozkır'ın giriş ve çıkışları yapılan çevre düzenlemeleriyle ışıklandırıldı
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Bozkır'ın giriş ve çıkışları yapılan çevre düzenlemeleriyle ışıklandırıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde şehrin girişleri ışıklandırılarak Bayrak ve Ayyıldız temalarıyla görsel hale getirildi.

Bozkır'ın giriş ve çıkışları yapılan çevre düzenlemeleriyle ışıklandırıldı
15.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:34

Konya'nın Bozkır ilçesinde şehrin girişleri ışıklandırılarak Bayrak ve Ayyıldız temalarıyla görsel hale getirildi.

Bozkır Belediyesi tarafından çevre yolu Bozkır-Konya kavşağı ve Bozkır-Seydişehir kavşağı aydınlatma çalışması tamamlandı.

Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AA muhabirine, yapımı sonrasında sosyal medyadan da olumlu tepkilerin alındığı ilçe girişi düzenlemesi hakkında, "İlçemizin girişlerine yapmış olduğumuz düzenlemeler 'Suyu Sert İnsanı Mert Bozkır'ımıza' hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Göreve geldikleri 1.5 yılı aşkın süredir ilçenin güzelliğine güzellik katmak için gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını ve görevlerini büyük bir aşkla yapmaya devam ettiklerini belirten Saygı, çalışmaların ilçe halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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