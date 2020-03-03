Bozkır'da Kur'an kursu öğrencileri şehitler için Hatm-i Şerif okudu

03.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:36

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Müftülüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Tevfik Bilge ve Bimder Kur'an Kursu öğrencilerince, şehitler için Hatm-i Şerif okundu.

Bozkır Bimder Derneği Başkanı Mehmet Görür, programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bozkır İlçe Müftülüğümüze bağlı Tevfik Bilge ve Bimder Kur'an Kursumuzda başta Suriye İdlib'de Şehit olan şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için öğrencilerimiz Hatm-i Şerif okudular. Bu programımıza katılan Belediye Başkanımıza, başkan yardımcımıza, ilçe müftümüze, kıymetli hocalarımıza, dernek çalışanlarımıza ve maddi-manevi desteği olan her kardeşimizden Allah razı olsun" dedi.

Programa Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, İlçe Müftüsü Seyit Böğet, Bozkır Bimder Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA