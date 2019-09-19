Bozkır'da hafızlık icazet töreni

19.09.2019 10:26

Konya'nın Bozkır İlçesinde Bozkır Müftülüğü ve Bozkır İmam Hatip Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) tarafından ortaklaşa 3. Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.



Etkinlik, Bozkır İmam Hatip Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) tarafından yaptırılıp, Bozkır Müftülüğüne devredilen Bimder Erkek Kur'an Kursu'nun açılışında gerçekleştirildi.

Açılış programında Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet ve Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu birer selamlama konuşması yaptı.

Açılış kurdelesini Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet ve Bimder Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür kesti.

Açılışının ardından hafızlığını tamamlayan 13 hafız için Bozkır Anıt Meydanı'nda düzenlenen olan Hafızlık İcazet Programı'na geçildi.

Etkinlik İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Bozkır Bimder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar ile Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun yaptığı protokol konuşmalarıyla devam etti.

10 hafız ve 3 hafizeye hafızlık icazet belgelerini Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu verdi.

Programa Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet, çevre ilçelerin ilçe müftüleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA