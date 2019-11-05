'Bozguna uğrayan' IŞİD Kuzey Irak'ta kendine güvenli bir bölge buldu

05.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:58

ABD Başkanı Donald Trump 'Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) halifeliğinin yüzde 100' bozguna uğrarıldığını açıkladı. Ancak Amerikan askeri yetkililerine göre Suriye'den Irak'ın kuzeyine kayan IŞİD mensupları otorite boşluğundan yararlanarak Mahhur'da kendilerine güvenli bir bölge buldu. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge komutanları da IŞİD'lilerin bölgeye geldiğini doğruladı. Burada bir devlet otoritesinin bulunmaması bölgeyi güvenli kılıyor.



Mahmur; Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensupların yoğun olarak bulunduğu Kandil'e yakın bir bölge. Türkiye bu bölgelere defalarca hava operasyonu düzenlemişti. Euronews.com'da Görüntüle