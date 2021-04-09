Boya ustasından örnek davranış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boya ustasından örnek davranış

İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | Güncel

Boya ustasından örnek davranış Erzincan'da yardımsever boya badana ustası ihtiyaçlı ailelerin umudu oluyor.

Boya ustasından örnek davranış

ERZİNCAN - Erzincan'da yardımsever boya badana ustası ihtiyaçlı ailelerin umudu oluyor.

Sosyal medyadan kampanya başlatan evli ve 2 çocuk babası Çağlar Şimşek, kendisine ulaşan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ücretsiz boyamaya devam ediyor.

Erzincanlı boya ve badana ustası 29 yaşındaki 2 çocuk babası Çağlar Şimşek, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için sosyal medya hesabında başlattığı yardım kampanyasıyla istekte bulunan ailelerin evlerinin boya ve badanasını ücretsiz olarak yapıyor. Küçük yaşlarda başladığı boya badana işini 20 yıldır yapan Şimşek maddi durumu olmayan ailelere destek olmak için çalışma yaptığını belirtti.

Boya ve badana ustası Çağlar Şimşek, "Bunu Allah rızası için yapıyorum, 'kiminin parası, kiminin duası' dedik ve bu yola çıktık. Yaklaşık 20 yıldır boya ve badana işleriyle uğraşıyorum. Salgın döneminde ihtiyacı olan ailelere yardımcı olabilmek sosyal medya hesabımda bir paylaşım yaparak ihtiyaçlı ailelerin evlerini bedava boyayacağımı yazdım. Sosyal medyadan kampanyayı duyurduktan sonra yurt içinden ve dışından tebrik telefonları ve mesajları aldım ve çok mutlu oldum. Bu işi de Allah rızası için yapıyorum. Kiminin parası, kiminin duası dedik ve bu yola çıktık." diye konuştu.

İhtiyaç sahibi evli ve 3 çocuk babası Ahmet Sağlam, "Çağlar ustanın sosyal medya hesabında yazdığı duyuruyu gördüm ve kendisini aradım. Sağ olsun geldi bize yardımcı oldu. Allah razı olsun geldi evimizi boyadı. Çok mutlu oldum. Pandemiden dolayı işsiz kaldım kiracı olduğum evimi boyatamıyordum maddi durumu iyi olan iş adamlarımıza buradan sesleniyorum böyle bir iyilik yapıp düşünmüş ise onlarda ihtiyaçlı ailelerin boya malzemelerine katkıda bulunurlarsa çok iyi olur." dedi.

Boya ustasından örnek davranış
Boya ustasından örnek davranış
Boya ustasından örnek davranış
Boya ustasından örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Ümit Öztürk Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Boya ustasından örnek davranış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:38:26. #1.14#
title