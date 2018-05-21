Bowling Şampiyonu Adıyaman

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bowling Genç Erkek Takımı Okullar Arası Gençler Bowling Türkiye Birinciliği müsabakalarında 23 okul arasından Türkiye Şampiyonu oldu.

Samsun'da düzenlenen Okullar Arası Gençler Bowling Türkiye Birinciliği müsabakalarında üstün bir performans göstererek Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gençlerin son yıllarda büyük bir ilgi gösterdiği en eğlenceli spor dallarından birisi olan Bowling'in Adıyamanlı gençler arasında da yaygınlaştığını söyledi. Keleş, "Adıyaman spor alanında gerçekten her geçen gün çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Ben bu başarılara vesile olan tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı elde ettikleri başarılardan kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN