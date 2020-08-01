Botu devrilince Van Gölü'ne düşen bir kişi boğuldu Van'ın Gevaş ilçesinde bir kişi, bindiği lastik botun devrilmesi sonucu Van Gölü'nde boğuldu.

Van'ın Gevaş ilçesinde bir kişi, bindiği lastik botun devrilmesi sonucu Van Gölü'nde boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, A. K. (22) isimli şahıs, yeğeni ile birlikte piknik yapmak için Gevaş sahiline gitti. Burada yeğeni ile birlikte lastik botla Van Gölü'ne açılan A.K. botun yan yatması sonucu göle düştü. Bu sırada yolcular ile birlikte Akdamar Adasından dönen tekne kaptanı, A.K.'yi kurtarmak için göle atladı. Gölden çıkarılan A.K.'nin cansız bedeni Gevaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı ifade edildi. - VAN

Kaynak: İHA