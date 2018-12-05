Bosna, İslam Ümmeti İçin Bir Milattır"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı, Bosna savaşının İslam coğrafyası için bir milat olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Düzce İHH Derneği Kadın Kolları tarafından Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Bilge Kral Aliya İzetbegoviç" adlı konferansa katılan Taşçı, İslam coğrafyasının tarihten bugüne kadar sürekli sıkıntılar içerisinde olduğunu belirtti.

Aliya İzetbegoviç'in hayatından kesitler anlatan Taşcı, "Bosna savaşı İslam coğrafyası için bir milattır. Bu coğrafyadaki imtihanlarımızın somut bir şekilde açığa çıkmasıdır. Aynı zamanda İslam ümmetinin bu imtihanların temelinde yatan kopukluğu, birbirinden uzaklığın Bosna ile birlikte somutlaşarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu anlamda evet Bosna, İslam ümmeti için bir milattır." dedi.

Taşçı, İzetbegoviç'in büyük bir lider ve mütefekkir olduğunu belirterek, halk liderlerinin, farklı coğrafyada yaşamış olsalar da karakter benzerlikleri bulunduğuna değindi.

İzetbegoviç'in liderlik ve karakterik özelliklerinin de tüm bu liderlerdekiyle aynı olduğunu dile getiren Taşçı, şöyle devam etti:

"Farklı kişilerdeki benzer özellikler bu kişileri liderlik vasfına taşıyor. Aliya İzetbegoviç, Balkanlardaki İslam toplumunu temsil eder ve çok önemli mücadelelerle bu coğrafyada liderliğini sürdürmüştür. Balkanları anlarsak ancak Aliya İzetbegoviç'i ve oradaki Müslümanları anlarız. Tüm coğrafyada olduğu gibi Balkanlara da İslam'ı yaymak için çabalar sarf edilmiş. İslam, Balkanlar'da Arnavutluk ile başlıyor daha sonra Bosna Hersek'e yayılıyor. Bütün Balkanlar'a bu iki ülkeden yayılan İslam giderek yayıldı. Bu zayıf ilerleme Osmanlı Balkanlar'a gelesiye kadar böyle sürdü ve Osmanlı geldi İslamiyet yayıldı. Osmanlı çöküşü sonrası İslamiyet zayıfladı ve burada kendini uzunca yıllar hapiste geçiren ve daha sonra siyasi bir lider olarak Balkan ülkelerinin başına geçen Aliya İzetbegoviç geldi ve tekrar bir tırmanış başladı ve Bosna savaşları sonrası büyük acılar çekildi."

İzzetbegoviç'in, Müslümanların kaderini kim yazacak sorusunu kendine sorarak uzun yıllar çaba gösteren bir lider olduğuna değinen Taşcı, "Aynı soruyu Balkanlar'daki tüm ülkeler için soruyor, tartışıyor ve bu düşüncelerle kendini bir anda siyasi lider ve Balkanlar'ın cumhurbaşkanı olarak görüyor. Bu süreç onu cumhurbaşkanı yapıyor ama diğer güçler bu durumdan rahatsız olup bu İslam coğrafyasını da kana buluyor." diye konuştu.