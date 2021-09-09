Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vuran şahıs çevredekilere "Yaklaşırsanız sizi de vururum" dedi!
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Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vuran şahıs çevredekilere "Yaklaşırsanız sizi de vururum" dedi!

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vuran şahıs çevredekilere 'Yaklaşırsanız sizi de vururum' dedi!
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde G.C. isimli kadın, yolda yürürken boşanma aşamasındaki olduğu eşi Y.C. ile karşılaştı. Sokakta bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi sonrası Y.C., eşini sokak ortasında darp ederek yanında getirdiği silahla ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan talihsiz kadın, kanlar içinde sokakta yere yığıldı.

Kocaeli'de yolda yürürken boşanma aşamasındaki eşiyle karşılaşan Y.C., tartışmanın alevlenmesiyle kadını darbetti, ardından yanındaki tabancayla eşine ateş etti. Çevredekilere de silah doğrultan ve "Yaklaşırsanız sizi de vururum" diyen saldırgan, yaralı kadının tabancayı elinden almasıyla çevredekiler tarafından kıskıvrak yakalandı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşini silahla yaralayan şahsı gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vuran şahıs çevredekilere 'Yaklaşırsanız sizi de vururum' dedi!

YARDIMA GELEN VATANDAŞLARA DA SİLAH DOĞRULTTU

Silah seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar olaya müdahale etmek isteyince, gözü dönmüş koca, silahı bu kez de yardıma gelen vatandaşlara doğrulttu. Yaralı kadının eşinin elinden silahı almasıyla birlikte hamle yapan vatandaşlar, Y.C.'yi kıskıvrak yakaladı.

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vuran şahıs çevredekilere 'Yaklaşırsanız sizi de vururum' dedi!

"YAKLAŞIRSANIZ SİZİ DE VURURUM"

Evinde dinlenirken bir anda 3-4 el silah sesi duyduğunu belirten Öztürk Keleş, "Peşine bir kadın bağırtısı geldi. Kendimi bir anda dışarıya attım. Buraya geldiğimde kadınla adamın boğuştuğunu gördüm. O anda anladım, muhtemelen kadın eşi tarafından vuruldu dedim. Biraz yaklaşınca kanları gördüm, kadının vurulduğunu fark ettim. Kadını kurtarmak için yaklaştık, adam silahı bize doğrulttu. 'Yaklaşırsanız sizi de vururum' gibi bir ithamda bulununca temkinli davranıp yavaş yavaş müdahale etmeye çalıştık. Benim başka bir arkadaşım daha vardı, o da karşı taraftan geldi. Onunla göz göze geldik. Kadın adamın elinden bir anda silahı aldı, arkaya doğru attı. Silahtan kurtulunca ben hemen şahsın üzerine çullandım. Etkisiz hale getirdik. Kadına müdahale edildi, ayağından yaralıydı. Başka bir yerinde bir şey var mı onu bilmiyoruz. Boşanma aşamasındaymış, eşi herhalde boşanmak istemiyormuş. Ondan dolayı kaynaklanan bir tartışma diyebiliriz. Kadına şiddetin sonu gelmiyor. Ben o kadının yerde çırpınışını görünce dayanamadım. O anda gözüm hiçbir şeyi görmedi. Kadın kanlar içinde yerde yatıyor, yalvarıyor, elimiz kolumuz bağlı bir şekilde duramazdık. Kim olsa aynısını yapardı" dedi.

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