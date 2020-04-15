Boşandığı eşini darbeden ve alıkoyan şüpheli tutuklandı İstanbul'da eski eşini darbeden ve bir konteynerde zorla alıkoyan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da eski eşini darbeden ve bir konteynerde zorla alıkoyan şüpheli tutuklandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saadetdere Mahallesi'nde işe gitmek için evinden çıkan Semine E'nin, boşandığı eşi Recep Y. tarafından darbedilmesi ve silah tehdidiyle Başakşehir'e götürülerek bir konteynerde alıkonulmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'ndeki konteynere düzenledikleri operasyonda, Recep Y'yi yakaladı. Operasyonda, şüphelinin olayda kullandığı kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve 11 suçtan kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: AA