Boş binada çıkan yangın korkuttu

02.02.2020 20:29 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:29

ANTALYA'da boş bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin bir saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 4 katlı binanın tadilat yapılan dördüncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çevredeki apartmanlarda oturanlar büyük korku yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonunda söndürülürken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA