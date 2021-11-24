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Borsada işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası4.968.136.482Türk Hava Yolları3.353.964.475Yapı ve Kredi Bankası2.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.968.136.482
Türk Hava Yolları3.353.964.475
Yapı ve Kredi Bankası2.640.750.633
Akbank2.539.119.353
Kardemir (D)2.491.575.236
Şişe Cam2.351.419.305
Petkim2.341.239.979
Ereğli Demir Çelik1.812.612.944
Tüpraş1.675.599.153
SASA Polyester1.548.155.705
ASELSAN1.547.512.266
Koç Holding1.296.604.322
İş Bankası (C)1.064.027.249
Pegasus1.012.137.550
Sabancı Holding927.291.664
Koza Altın819.613.367
Ford Otosan789.141.582
Gübre Fabrikaları649.672.774
Hektaş606.182.819
Turkcell599.388.968
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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