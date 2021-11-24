Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası4.968.136.482Türk Hava Yolları3.353.964.475Yapı ve Kredi Bankası2.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.968.136.482
|Türk Hava Yolları
|3.353.964.475
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.640.750.633
|Akbank
|2.539.119.353
|Kardemir (D)
|2.491.575.236
|Şişe Cam
|2.351.419.305
|Petkim
|2.341.239.979
|Ereğli Demir Çelik
|1.812.612.944
|Tüpraş
|1.675.599.153
|SASA Polyester
|1.548.155.705
|ASELSAN
|1.547.512.266
|Koç Holding
|1.296.604.322
|İş Bankası (C)
|1.064.027.249
|Pegasus
|1.012.137.550
|Sabancı Holding
|927.291.664
|Koza Altın
|819.613.367
|Ford Otosan
|789.141.582
|Gübre Fabrikaları
|649.672.774
|Hektaş
|606.182.819
|Turkcell
|599.388.968
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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