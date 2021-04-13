Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik2.073.537.838Garanti Bankası1.330.852.331Kardemir (D)853.116.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik2.073.537.838
Garanti Bankası1.330.852.331
Kardemir (D)853.116.251
Türk Hava Yolları722.332.508
Koza Altın657.707.729
Fenerbahçe Futbol656.197.607
Petkim650.934.664
Jantsa Jant Sanayi590.829.775
Emlak Konut GMYO587.043.856
Ford Otosan575.039.767
Şişe Cam551.796.346
Yapı ve Kredi Bankası528.603.562
SASA Polyester431.252.905
Odaş Elektrik336.507.900
Akbank329.648.856
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası318.424.892
Halkbank310.548.295
Doğan Holding278.479.391
Gübre Fabrikaları267.867.195
Turkcell260.834.522
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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