Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik2.073.537.838Garanti Bankası1.330.852.331Kardemir (D)853.116.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 2.073.537.838 Garanti Bankası 1.330.852.331 Kardemir (D) 853.116.251 Türk Hava Yolları 722.332.508 Koza Altın 657.707.729 Fenerbahçe Futbol 656.197.607 Petkim 650.934.664 Jantsa Jant Sanayi 590.829.775 Emlak Konut GMYO 587.043.856 Ford Otosan 575.039.767 Şişe Cam 551.796.346 Yapı ve Kredi Bankası 528.603.562 SASA Polyester 431.252.905 Odaş Elektrik 336.507.900 Akbank 329.648.856 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 318.424.892 Halkbank 310.548.295 Doğan Holding 278.479.391 Gübre Fabrikaları 267.867.195 Turkcell 260.834.522 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara