Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik2.073.537.838Garanti Bankası1.330.852.331Kardemir (D)853.116.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|2.073.537.838
|Garanti Bankası
|1.330.852.331
|Kardemir (D)
|853.116.251
|Türk Hava Yolları
|722.332.508
|Koza Altın
|657.707.729
|Fenerbahçe Futbol
|656.197.607
|Petkim
|650.934.664
|Jantsa Jant Sanayi
|590.829.775
|Emlak Konut GMYO
|587.043.856
|Ford Otosan
|575.039.767
|Şişe Cam
|551.796.346
|Yapı ve Kredi Bankası
|528.603.562
|SASA Polyester
|431.252.905
|Odaş Elektrik
|336.507.900
|Akbank
|329.648.856
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|318.424.892
|Halkbank
|310.548.295
|Doğan Holding
|278.479.391
|Gübre Fabrikaları
|267.867.195
|Turkcell
|260.834.522
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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