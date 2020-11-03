Borsada işlem hacmi sıralaması
03.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:03
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.436.844.311
Kardemir (D) 1.465.695.961
Şişe Cam 1.257.650.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.436.844.311
|Kardemir (D)
|1.465.695.961
|Şişe Cam
|1.257.650.421
|Petkim
|1.217.691.436
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|932.930.604
|Akbank
|765.745.292
|ASELSAN
|753.809.394
|Odaş Elektrik
|704.942.865
|Yapı ve Kredi Bankası
|690.099.522
|Türk Hava Yolları
|595.091.763
|Doğan Holding
|543.035.975
|Aksa Enerji
|441.360.998
|Pegasus
|430.875.452
|Ege Endüstri
|407.755.058
|Vakıflar Bankası
|405.622.877
|Şekerbank
|384.780.373
|Emlak Konut GMYO
|374.554.705
|Halkbank
|366.386.067
|Eczacıbaşı İlaç
|350.688.284
|Tüpraş
|319.958.766
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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