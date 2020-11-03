Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 2.436.844.311

Kardemir (D) 1.465.695.961

Şişe Cam 1.257.650.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.436.844.311 Kardemir (D) 1.465.695.961 Şişe Cam 1.257.650.421 Petkim 1.217.691.436 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 932.930.604 Akbank 765.745.292 ASELSAN 753.809.394 Odaş Elektrik 704.942.865 Yapı ve Kredi Bankası 690.099.522 Türk Hava Yolları 595.091.763 Doğan Holding 543.035.975 Aksa Enerji 441.360.998 Pegasus 430.875.452 Ege Endüstri 407.755.058 Vakıflar Bankası 405.622.877 Şekerbank 384.780.373 Emlak Konut GMYO 374.554.705 Halkbank 366.386.067 Eczacıbaşı İlaç 350.688.284 Tüpraş 319.958.766 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Bitcoin'in piyasa hacmi 250 milyar doları aştı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor