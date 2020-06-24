Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Kardemir (D) 3.369.077.616

Garanti Bankası 1.147.868.652

Petkim 1.017.546.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 3.369.077.616 Garanti Bankası 1.147.868.652 Petkim 1.017.546.131 Güneş Sigorta 892.303.272 Karsan Otomotiv 734.724.964 Türk Hava Yolları 661.451.574 ASELSAN 642.291.723 Odaş Elektrik 614.776.089 Turkcell 573.508.864 Halkbank 564.893.363 Vakıflar Bankası 508.651.250 Akbank 465.370.010 Emlak Konut GMYO 454.156.298 Eczacıbaşı İlaç 448.462.633 Tekfen Holding 389.270.828 Ereğli Demir Çelik 381.303.388 Arçelik 378.010.646 Tüpraş 366.505.429 Şişe Cam 365.285.838 Soda Sanayii 339.113.576 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA