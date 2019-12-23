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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
İpek Doğal Enerji 1.224.800.242
Koza Madencilik 1.168.885.

23.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
İpek Doğal Enerji 1.224.800.242
Koza Madencilik 1.168.885.291
Türk Hava Yolları 567.510.249
Karsan Otomotiv 455.865.048
Albaraka Türk 448.150.772
Petkim 401.165.174
Vestel 399.648.525
İhlas Gayrimenkul 369.132.765
Koza Altın 295.634.096
Şişe Cam 285.937.832
Kardemir (D) 252.973.606
ASELSAN 236.403.587
Zorlu Enerji 216.611.008
Soda Sanayii 214.611.775
Tüpraş 214.006.284
Emlak Konut GMYO 208.241.746
Ereğli Demir Çelik 174.731.508
Tekfen Holding 174.660.220
Garanti Bankası 166.098.945
Eczacıbaşı İlaç 156.583.353
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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