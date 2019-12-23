23.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:36

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İpek Doğal Enerji 1.224.800.242 Koza Madencilik 1.168.885.291 Türk Hava Yolları 567.510.249 Karsan Otomotiv 455.865.048 Albaraka Türk 448.150.772 Petkim 401.165.174 Vestel 399.648.525 İhlas Gayrimenkul 369.132.765 Koza Altın 295.634.096 Şişe Cam 285.937.832 Kardemir (D) 252.973.606 ASELSAN 236.403.587 Zorlu Enerji 216.611.008 Soda Sanayii 214.611.775 Tüpraş 214.006.284 Emlak Konut GMYO 208.241.746 Ereğli Demir Çelik 174.731.508 Tekfen Holding 174.660.220 Garanti Bankası 166.098.945 Eczacıbaşı İlaç 156.583.353

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)