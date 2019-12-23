Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
İpek Doğal Enerji 1.224.800.242
Koza Madencilik 1.168.885.
23.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:36
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|İpek Doğal Enerji
|1.224.800.242
|Koza Madencilik
|1.168.885.291
|Türk Hava Yolları
|567.510.249
|Karsan Otomotiv
|455.865.048
|Albaraka Türk
|448.150.772
|Petkim
|401.165.174
|Vestel
|399.648.525
|İhlas Gayrimenkul
|369.132.765
|Koza Altın
|295.634.096
|Şişe Cam
|285.937.832
|Kardemir (D)
|252.973.606
|ASELSAN
|236.403.587
|Zorlu Enerji
|216.611.008
|Soda Sanayii
|214.611.775
|Tüpraş
|214.006.284
|Emlak Konut GMYO
|208.241.746
|Ereğli Demir Çelik
|174.731.508
|Tekfen Holding
|174.660.220
|Garanti Bankası
|166.098.945
|Eczacıbaşı İlaç
|156.583.353
Kaynak: AA