

Garanti Bankası 435.878.

29.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:52

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 1.319.948.777 Garanti Bankası 435.878.797 Ereğli Demir Çelik 383.253.423 Beşiktaş Futbol Yat. 305.758.555 Kardemir (D) 291.841.248 ASELSAN 240.948.941 Galatasaray Sportif 228.563.232 Akbank 226.980.974 Şişe Cam 209.803.235 Petkim 188.290.902 Halkbank 169.389.143 Tüpraş 161.329.228 Turkcell 159.558.877 Vakıflar Bankası 148.673.611 İş Fin.Kir. 141.741.644 Pegasus 141.399.062 Tekfen Holding 126.494.027 İhlas Holding 123.246.915 Soda Sanayii 122.013.643 Koza Madencilik 114.126.384

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)