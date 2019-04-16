Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.091.899.942
Garanti Bankası 989.250.978
Halkbank 448.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.091.899.942
Garanti Bankası 989.250.978
Halkbank 448.322.161
Kardemir (D) 330.794.782
Akbank 271.085.740
Tüpraş 259.208.869
Vakıflar Bankası 198.714.416
İş Bankası (C) 190.428.995
ASELSAN 171.850.485
Ereğli Demir Çelik 145.251.942
Petkim 132.972.839
Turkcell 130.590.869
Yapı ve Kredi Bank. 111.977.777
Koç Holding 98.560.442
Koza Madencilik 91.991.320
Emlak Konut GMYO 77.876.097
Türk Telekom 71.110.929
Pegasus 67.289.622
Sabancı Holding 60.783.469
Koza Altın 59.638.117
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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