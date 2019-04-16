Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.091.899.942
Garanti Bankası 989.250.978
Halkbank 448.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.091.899.942
|Garanti Bankası
|989.250.978
|Halkbank
|448.322.161
|Kardemir (D)
|330.794.782
|Akbank
|271.085.740
|Tüpraş
|259.208.869
|Vakıflar Bankası
|198.714.416
|İş Bankası (C)
|190.428.995
|ASELSAN
|171.850.485
|Ereğli Demir Çelik
|145.251.942
|Petkim
|132.972.839
|Turkcell
|130.590.869
|Yapı ve Kredi Bank.
|111.977.777
|Koç Holding
|98.560.442
|Koza Madencilik
|91.991.320
|Emlak Konut GMYO
|77.876.097
|Türk Telekom
|71.110.929
|Pegasus
|67.289.622
|Sabancı Holding
|60.783.469
|Koza Altın
|59.638.117
Kaynak: AA