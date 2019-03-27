Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.346.259.728 Türk Hava Yolları 1.009.379.404 Akbank 736.330.298 Kardemir (D) 541.394.513 İş Bankası (C) 479.754.585 ASELSAN 453.051.216 Petkim 451.199.707 Ereğli Demir Çelik 450.246.746 Tüpraş 443.345.971 Turkcell 356.528.420 Vakıflar Bankası 319.308.241 Halkbank 317.528.705 Yapı ve Kredi Bank. 262.837.610 Bim Mağazalar 248.798.159 Vestel 218.803.340 Emlak Konut GMYO 211.053.847 Türk Telekom 199.606.830 Koç Holding 192.908.117 Sabancı Holding 155.493.035 Koza Altın 130.519.981

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)