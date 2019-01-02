Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 661.894.331
Garanti Bankası 549.003.329
Halkbank 198.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|661.894.331
|Garanti Bankası
|549.003.329
|Halkbank
|198.374.260
|Kardemir (D)
|177.255.467
|ASELSAN
|171.087.727
|Akbank
|157.680.229
|İş Bankası (C)
|154.519.646
|Vakıflar Bankası
|153.024.549
|Petkim
|139.309.488
|Koza Madencilik
|116.994.755
|Türk Telekom
|100.446.848
|Turkcell
|83.121.429
|Ereğli Demir Çelik
|81.849.895
|Emlak Konut GMYO
|71.323.836
|Bim Mağazalar
|66.957.433
|Koç Holding
|61.906.809
|Tüpraş
|60.930.861
|Sabancı Holding
|60.919.613
|Ford Otosan
|58.187.540
|Yapı ve Kredi Bank.
|54.956.432
Kaynak: AA