Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 661.894.331
Garanti Bankası 549.003.329
Halkbank 198.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 661.894.331
Garanti Bankası 549.003.329
Halkbank 198.374.260
Kardemir (D) 177.255.467
ASELSAN 171.087.727
Akbank 157.680.229
İş Bankası (C) 154.519.646
Vakıflar Bankası 153.024.549
Petkim 139.309.488
Koza Madencilik 116.994.755
Türk Telekom 100.446.848
Turkcell 83.121.429
Ereğli Demir Çelik 81.849.895
Emlak Konut GMYO 71.323.836
Bim Mağazalar 66.957.433
Koç Holding 61.906.809
Tüpraş 60.930.861
Sabancı Holding 60.919.613
Ford Otosan 58.187.540
Yapı ve Kredi Bank. 54.956.432
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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