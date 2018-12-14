Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 686.901.126
Türk Hava Yolları 545.910.386
ASELSAN 311.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|686.901.126
|Türk Hava Yolları
|545.910.386
|ASELSAN
|311.095.512
|Kardemir (D)
|235.417.076
|Petkim
|201.199.897
|Halkbank
|192.994.417
|Akbank
|161.829.089
|Vakıflar Bankası
|153.686.079
|Yapı ve Kredi Bank.
|153.455.656
|Ereğli Demir Çelik
|139.850.788
|Koza Madencilik
|134.829.846
|Tüpraş
|125.631.144
|Turkcell
|106.615.274
|İş Bankası (C)
|104.986.759
|Türk Telekom
|85.899.092
|Bim Mağazalar
|74.356.616
|Koç Holding
|61.453.144
|İpek Doğal Enerji
|60.295.725
|Tekfen Holding
|56.186.091
|Çemaş Döküm
|50.213.974