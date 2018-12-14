Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 686.901.126
Türk Hava Yolları 545.910.386
ASELSAN 311.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 686.901.126
Türk Hava Yolları 545.910.386
ASELSAN 311.095.512
Kardemir (D) 235.417.076
Petkim 201.199.897
Halkbank 192.994.417
Akbank 161.829.089
Vakıflar Bankası 153.686.079
Yapı ve Kredi Bank. 153.455.656
Ereğli Demir Çelik 139.850.788
Koza Madencilik 134.829.846
Tüpraş 125.631.144
Turkcell 106.615.274
İş Bankası (C) 104.986.759
Türk Telekom 85.899.092
Bim Mağazalar 74.356.616
Koç Holding 61.453.144
İpek Doğal Enerji 60.295.725
Tekfen Holding 56.186.091
Çemaş Döküm 50.213.974
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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