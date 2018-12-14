Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 686.901.126 Türk Hava Yolları 545.910.386 ASELSAN 311.095.512 Kardemir (D) 235.417.076 Petkim 201.199.897 Halkbank 192.994.417 Akbank 161.829.089 Vakıflar Bankası 153.686.079 Yapı ve Kredi Bank. 153.455.656 Ereğli Demir Çelik 139.850.788 Koza Madencilik 134.829.846 Tüpraş 125.631.144 Turkcell 106.615.274 İş Bankası (C) 104.986.759 Türk Telekom 85.899.092 Bim Mağazalar 74.356.616 Koç Holding 61.453.144 İpek Doğal Enerji 60.295.725 Tekfen Holding 56.186.091 Çemaş Döküm 50.213.974

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)