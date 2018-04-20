Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.188.004.498
Halkbank 544.640.876
Garanti Bankası 450.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.188.004.498
|Halkbank
|544.640.876
|Garanti Bankası
|450.856.699
|Kardemir (D)
|375.514.079
|Kipa Ticaret
|293.144.548
|Sasa Polyester
|235.232.298
|Tüpraş
|223.547.301
|Koza Altın
|172.906.790
|Akbank
|167.204.694
|Global Yat. Holding
|155.395.591
|İş Bankası (C)
|135.999.299
|Vestel
|134.486.718
|Petkim
|123.627.650
|Ereğli Demir Çelik
|120.616.038
|Şekerbank
|116.666.371
|Koza Madencilik
|111.766.311
|Yapı ve Kredi Bank.
|101.248.838
|Emlak Konut GMYO
|79.274.963
|Koç Holding
|75.173.013
|İhlas Gayrimenkul
|63.463.549