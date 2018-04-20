Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.188.004.498 Halkbank 544.640.876 Garanti Bankası 450.856.699 Kardemir (D) 375.514.079 Kipa Ticaret 293.144.548 Sasa Polyester 235.232.298 Tüpraş 223.547.301 Koza Altın 172.906.790 Akbank 167.204.694 Global Yat. Holding 155.395.591 İş Bankası (C) 135.999.299 Vestel 134.486.718 Petkim 123.627.650 Ereğli Demir Çelik 120.616.038 Şekerbank 116.666.371 Koza Madencilik 111.766.311 Yapı ve Kredi Bank. 101.248.838 Emlak Konut GMYO 79.274.963 Koç Holding 75.173.013 İhlas Gayrimenkul 63.463.549

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)