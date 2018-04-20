Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.188.004.498
Halkbank 544.640.876
Garanti Bankası 450.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.188.004.498
Halkbank 544.640.876
Garanti Bankası 450.856.699
Kardemir (D) 375.514.079
Kipa Ticaret 293.144.548
Sasa Polyester 235.232.298
Tüpraş 223.547.301
Koza Altın 172.906.790
Akbank 167.204.694
Global Yat. Holding 155.395.591
İş Bankası (C) 135.999.299
Vestel 134.486.718
Petkim 123.627.650
Ereğli Demir Çelik 120.616.038
Şekerbank 116.666.371
Koza Madencilik 111.766.311
Yapı ve Kredi Bank. 101.248.838
Emlak Konut GMYO 79.274.963
Koç Holding 75.173.013
İhlas Gayrimenkul 63.463.549
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et