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Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)49.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)49.797,909,5922,96
İş Bankası (C)7,782,1014,54
İş Bankası (Kur.)550.000,00

44,74
İş Fin.Kir.3,930,511,81
İş Girişim9,321,41-50,82
İş GMYO2,641,153,94
İş Y. Men. Değ.22,242,6834,00
İş Yat. Ort.3,251,25-3,36
İşbir Holding66,500,0023,89
İşbir Sentetik Dokuma12,120,00

Işık Plastik5,470,37

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,001,01-12,28
İttifak Holding1,400,72-37,22
İz Hayvancılık Tarım20,940,3816,33
İzmir Demir Çelik2,947,30-11,17
İzmir Fırça7,02-0,8526,26
Jantsa Jant Sanayi77,107,8386,02
Kafein Yazılım22,80-0,096,84
Kalekim Kimyevi Maddeler18,88-1,00

Kaplamin29,480,00-12,78
Kardemir (A)10,457,6275,63
Kardemir (B)10,417,9997,53
Kardemir (D)11,434,9697,75
Karel Elektronik12,880,8691,54
Karsan Otomotiv4,341,8833,54
Karsu Tekstil9,221,997,84
Kartal Yenilenebilir Enerji15,770,13

Kartonsan65,251,32-31,08
Katmerciler Ekipman1,570,64-9,37
Kent Gıda193,200,05-45,67
Kerevitaş Gıda5,140,39-21,88
Kervan Gıda13,53-0,5132,19
Kervansaray Yat. Holding0,61-3,17-51,59
Kiler GMYO2,200,92-12,35
Kızılbük GYO29,960,54

Klimasan Klima12,201,5044,59
Koç Holding34,323,4467,80
Konfrut Gıda4,902,9415,98
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,100,21205,51
Konya Çimento1.237,904,329,55
Konya Kağıt7,860,38

Koray GMYO7,483,0368,09
Kordsa Teknik Tekstil38,523,27147,72
Koza Altın143,702,8648,60
Koza Madencilik22,442,9444,87
Körfez GMYO6,39-3,3310,17
Kristal Kola1,69-1,74-44,68
Kron Telekomünikasyon42,080,4314,22
Kuştur Kuşadası Turizm238,400,0051,56
Kuyas Yatırım4,730,42105,65
Kütahya Porselen127,50-1,39152,73
Kütahya Şeker Fabrikası31,702,26

Lider Faktoring4,252,1624,63
Link Bilgisayar31,380,13-0,68
Logo Yazılım51,101,7964,10
Lokman Hekim Sağlık13,42-1,0390,85
Lüks Kadife61,255,69113,31
Makina Takım3,631,116,45
Manas Enerji Yönetimi16,130,19

Margün Enerji10,041,11

Marka Yatırım Holding3,990,00-37,95
Marmaris Altınyunus266,90-4,34140,23
Marshall266,000,11-13,27
Martı GMYO1,012,02-60,45
Martı Otel1,810,00-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım23,961,87

Mavi Giyim80,150,0055,30
Mazhar Zorlu Holding35,101,6211,50
Meditera Tıbbi Malzeme40,360,35

Mega Polietilen6,40-2,44-16,45
Menderes Tekstil2,492,47-19,42
Mercan Kimya10,620,57

Merit Turizm29,905,36188,63
Merko Gıda5,720,70-33,80
Metemtur Yatırım4,17-6,08-48,43
Metro Holding1,160,87-38,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,512,45-13,15
Metro Yatırım Ortaklığı1,875,06-17,96
Mia Teknoloji30,64-0,52

Migros Ticaret43,601,401,87
Milpa4,350,69-5,43
Mistral GMYO4,560,22-2,48
MLP Sağlık34,160,1871,92
MMC San. ve Tic. Yat.3,94-9,84-14,35
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,73-0,57

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj9,625,83-18,82
Mondi Tire Kutsan11,22-0,2747,63
Nasmed Egepol7,74-9,90

Naturel Enerji40,820,8914,96
Naturelgaz8,000,38

Net Holding5,980,5074,34
Netaş Telekom.20,401,19-27,35
Niğbaş Niğde Beton13,809,70-73,46
Nuh Çimento48,161,090,27
Nurol GMYO8,505,8516,60
Odaş Elektrik1,600,63-45,27
Orçay Ortaköy Çay Sanayi20,043,30

Orge Enerji Elektrik7,190,9855,88
Orma Orman Mahsulleri40,001,27171,74
Osmanlı Menkul32,421,385,45
Ostim Endüstriyel Yat1,851,65-20,73
Otokar424,702,2139,57
Otto Holding26,800,00154,51
Oyak Çimento8,441,69-3,87
Oyak Yat. Ort.7,591,209,97
Oyak Yatırım Menkul42,260,81

Oylum Sınai Yatırımlar8,613,7382,80
Özak GMYO7,140,9940,00
Özbal Çelik Boru23,20-0,51254,20
Özderici GMYO1,821,68-18,02
Özerden Plastik8,251,98-8,33
Pamel Elektrik70,05-0,28228,56
Panora GMYO8,751,1649,04
Papilon Savunma14,82-0,40-34,82
Park Elek.Madencilik6,601,8522,91
Parsan37,161,3652,92
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,71-1,44

Pegasus106,401,6242,63
Peker GMYO1,081,89-53,83
Penguen Gıda4,31-0,92-14,65
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım413,305,89

Pera GMYO1,380,73-21,22
Pergamon Dış Ticaret27,540,8850,26
Petkim9,654,1093,78
Petrokent Turizm5.056,001,12457,81
Pınar Et ve Un22,521,172,91
Pınar Su3,922,08-3,55
Pınar Süt21,622,08-4,12
Plastikkart18,76-0,4831,70
Polisan Holding3,292,17-14,43
Politeknik Metal515,60-1,9827,08
Prizma Press Matbaacılık4,05-1,22-26,09
QNB Finans Fin. Kir.90,90-0,11-27,45
QNB Finansbank45,80-0,17-34,90
QUA Granite Hayal Yapı15,331,46

Rainbow Polikarbonat14,32-9,99

Ral Yatırım Holding15,008,93237,84
Ray Sigorta15,000,20-2,91
Reysaş GMYO3,910,5120,61
Reysaş Lojistik5,881,7313,64
Rhea Girişim2,100,48-43,55
Rodrigo Tekstil15,381,7912,18
Royal Halı3,401,49-1,16
RTA Laboratuvarları22,442,19-25,89
Sabancı Holding14,833,2734,50
Safkar Ege Soğutmacılık7,991,78-26,56
Sanel Mühendislik5,24-2,0653,22
Sanifoam Sünger33,56-2,16146,76
Sanko Pazarlama10,610,2814,48
Saray Matbaacılık4,41-1,78-49,71
Sarkuysan22,184,52155,02
Sasa Polyester48,964,13226,74
Say Yenilenebilir Enerji30,200,27254,88
Sekuro Plastik20,041,3743,55
Selçuk Ecza Deposu11,942,93-11,11
Selçuk Gıda5,050,201,41
Selva Gıda Sanayi9,592,24

Senkron Güvenlik26,069,96-0,76
Serve Film Prodüksiyon14,153,21-11,56
Servet GMYO102,60-1,3530,87
Seyitler Kimya15,610,0015,94
Silverline Endüstri5,672,16-34,07
Sinpaş GMYO4,11-0,72-1,67
Smartiks Yazılım5,540,73-37,47
Sodaş Sodyum Sanayii31,705,6720,37
Söktaş2,982,76-8,33
Sönmez Filament37,6210,00-29,27
Sönmez Pamuklu10,257,78-30,54
Sumaş Suni Tahta88,600,0073,69
Şeker Fin. Kir.5,270,96-17,66
Şekerbank1,200,00-20,53
Şişe Cam16,474,31130,04
Şok Marketler Ticaret15,842,3326,92
T. Halk Bankası5,361,90-3,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,403,82-18,11
T.S.K.B.1,622,53-7,24
T.Tuborg23,061,1430,05
Tat Gıda12,361,316,91
TAV Havalimanları39,260,7784,32
Tek-Art Turizm1,440,70-28,71
Tekfen Holding24,101,7746,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,773,32-10,28
Temapol Polimer Plastik17,061,2548,35
Tetamat Gıda Yatırımları257,004,4318,82
TGS Dış Ticaret16,570,9830,37
Tofaş Oto. Fab.93,902,40203,77
Torunlar GMYO4,71-0,2120,77
Trabzon Liman41,821,1130,20
Trabzonspor Sportif6,63-3,77171,72
Trend GMYO6,941,31-44,79
TSKB GMYO3,090,32-35,98
Tuğçelik17,48-8,63116,34
Tukaş8,220,12-15,17
Turcas Petrol4,481,13-7,63
Tureks Turizm Taşımacılık13,59-9,94

Turkcell20,643,2038,37
Tümosan Motor ve Traktör20,983,3549,11
Tüpraş186,407,7572,59
Türk Hava Yolları22,802,5276,61
Türk İlaç Serum12,37-1,28

Türk Prysmian Kablo62,00-4,32413,99
Türk Telekom10,881,6837,73
Türk Traktör235,002,0037,93
Türker Proje Gayrimenkul140,501,4424,45
Türkiye Sigorta5,901,20-4,50
Ufuk Yatırım19,98-0,1049,10
Ulaşlar Turizm Yat.3,710,27-12,50
Ulusal Faktoring2,510,80

Ulusoy Elektrik71,755,0539,73
Ulusoy Un Sanayi7,161,8540,71
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,911,60-18,38
Utopya Turizm13,035,08-66,42
Uzertaş Boya36,020,50-36,36
Ülker Bisküvi22,021,66-1,33
Ünlü Yatırım Holding6,052,20

Vakıf Fin. Kir.5,900,8573,12
Vakıf GMYO1,921,59-19,96
Vakıf Yat. Ort.6,05-0,98-17,80
Vakıflar Bankası4,101,74-12,95
Vakko Tekstil11,321,9880,65
Vanet Gıda6,13-1,13-20,70
VBT Yazılım23,681,81

Verusa Holding55,050,6422,11
Verusaturk Girisim24,921,0590,98
Vestel30,483,4683,79
Vestel Beyaz Eşya8,173,4284,07
Viking Kağıt7,414,07-17,67
Yapı ve Kredi Bank.3,621,9720,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,12-0,76-5,72
Yataş13,530,00-4,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,230,62-26,59
Yeni Gimat GMYO19,131,2765,03
Yeo Teknoloji58,40-1,77

Yeşil GMYO0,952,15-31,16
Yeşil Yapı1,092,83-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,091,46-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme16.010,101,982,63
Yonga Mobilya27,004,81-9,36
Yükselen Çelik6,531,2425,69
Yünsa13,992,570,71
Ziraat GMYO2,860,35

Zorlu Enerji1,820,55-28,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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