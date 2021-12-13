Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 68,64 İş Bankası (B) 49.797,90 9,59 22,96 İş Bankası (C) 7,78 2,10 14,54 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 44,74 İş Fin.Kir. 3,93 0,51 1,81 İş Girişim 9,32 1,41 -50,82 İş GMYO 2,64 1,15 3,94 İş Y. Men. Değ. 22,24 2,68 34,00 İş Yat. Ort. 3,25 1,25 -3,36 İşbir Holding 66,50 0,00 23,89 İşbir Sentetik Dokuma 12,12 0,00 Işık Plastik 5,47 0,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 1,01 -12,28 İttifak Holding 1,40 0,72 -37,22 İz Hayvancılık Tarım 20,94 0,38 16,33 İzmir Demir Çelik 2,94 7,30 -11,17 İzmir Fırça 7,02 -0,85 26,26 Jantsa Jant Sanayi 77,10 7,83 86,02 Kafein Yazılım 22,80 -0,09 6,84 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,88 -1,00 Kaplamin 29,48 0,00 -12,78 Kardemir (A) 10,45 7,62 75,63 Kardemir (B) 10,41 7,99 97,53 Kardemir (D) 11,43 4,96 97,75 Karel Elektronik 12,88 0,86 91,54 Karsan Otomotiv 4,34 1,88 33,54 Karsu Tekstil 9,22 1,99 7,84 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,77 0,13 Kartonsan 65,25 1,32 -31,08 Katmerciler Ekipman 1,57 0,64 -9,37 Kent Gıda 193,20 0,05 -45,67 Kerevitaş Gıda 5,14 0,39 -21,88 Kervan Gıda 13,53 -0,51 32,19 Kervansaray Yat. Holding 0,61 -3,17 -51,59 Kiler GMYO 2,20 0,92 -12,35 Kızılbük GYO 29,96 0,54 Klimasan Klima 12,20 1,50 44,59 Koç Holding 34,32 3,44 67,80 Konfrut Gıda 4,90 2,94 15,98 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,10 0,21 205,51 Konya Çimento 1.237,90 4,32 9,55 Konya Kağıt 7,86 0,38 Koray GMYO 7,48 3,03 68,09 Kordsa Teknik Tekstil 38,52 3,27 147,72 Koza Altın 143,70 2,86 48,60 Koza Madencilik 22,44 2,94 44,87 Körfez GMYO 6,39 -3,33 10,17 Kristal Kola 1,69 -1,74 -44,68 Kron Telekomünikasyon 42,08 0,43 14,22 Kuştur Kuşadası Turizm 238,40 0,00 51,56 Kuyas Yatırım 4,73 0,42 105,65 Kütahya Porselen 127,50 -1,39 152,73 Kütahya Şeker Fabrikası 31,70 2,26 Lider Faktoring 4,25 2,16 24,63 Link Bilgisayar 31,38 0,13 -0,68 Logo Yazılım 51,10 1,79 64,10 Lokman Hekim Sağlık 13,42 -1,03 90,85 Lüks Kadife 61,25 5,69 113,31 Makina Takım 3,63 1,11 6,45 Manas Enerji Yönetimi 16,13 0,19 Margün Enerji 10,04 1,11 Marka Yatırım Holding 3,99 0,00 -37,95 Marmaris Altınyunus 266,90 -4,34 140,23 Marshall 266,00 0,11 -13,27 Martı GMYO 1,01 2,02 -60,45 Martı Otel 1,81 0,00 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 23,96 1,87 Mavi Giyim 80,15 0,00 55,30 Mazhar Zorlu Holding 35,10 1,62 11,50 Meditera Tıbbi Malzeme 40,36 0,35 Mega Polietilen 6,40 -2,44 -16,45 Menderes Tekstil 2,49 2,47 -19,42 Mercan Kimya 10,62 0,57 Merit Turizm 29,90 5,36 188,63 Merko Gıda 5,72 0,70 -33,80 Metemtur Yatırım 4,17 -6,08 -48,43 Metro Holding 1,16 0,87 -38,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,51 2,45 -13,15 Metro Yatırım Ortaklığı 1,87 5,06 -17,96 Mia Teknoloji 30,64 -0,52 Migros Ticaret 43,60 1,40 1,87 Milpa 4,35 0,69 -5,43 Mistral GMYO 4,56 0,22 -2,48 MLP Sağlık 34,16 0,18 71,92 MMC San. ve Tic. Yat. 3,94 -9,84 -14,35 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,73 -0,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 9,62 5,83 -18,82 Mondi Tire Kutsan 11,22 -0,27 47,63 Nasmed Egepol 7,74 -9,90 Naturel Enerji 40,82 0,89 14,96 Naturelgaz 8,00 0,38 Net Holding 5,98 0,50 74,34 Netaş Telekom. 20,40 1,19 -27,35 Niğbaş Niğde Beton 13,80 9,70 -73,46 Nuh Çimento 48,16 1,09 0,27 Nurol GMYO 8,50 5,85 16,60 Odaş Elektrik 1,60 0,63 -45,27 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 20,04 3,30 Orge Enerji Elektrik 7,19 0,98 55,88 Orma Orman Mahsulleri 40,00 1,27 171,74 Osmanlı Menkul 32,42 1,38 5,45 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 1,65 -20,73 Otokar 424,70 2,21 39,57 Otto Holding 26,80 0,00 154,51 Oyak Çimento 8,44 1,69 -3,87 Oyak Yat. Ort. 7,59 1,20 9,97 Oyak Yatırım Menkul 42,26 0,81 Oylum Sınai Yatırımlar 8,61 3,73 82,80 Özak GMYO 7,14 0,99 40,00 Özbal Çelik Boru 23,20 -0,51 254,20 Özderici GMYO 1,82 1,68 -18,02 Özerden Plastik 8,25 1,98 -8,33 Pamel Elektrik 70,05 -0,28 228,56 Panora GMYO 8,75 1,16 49,04 Papilon Savunma 14,82 -0,40 -34,82 Park Elek.Madencilik 6,60 1,85 22,91 Parsan 37,16 1,36 52,92 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,71 -1,44 Pegasus 106,40 1,62 42,63 Peker GMYO 1,08 1,89 -53,83 Penguen Gıda 4,31 -0,92 -14,65 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 413,30 5,89 Pera GMYO 1,38 0,73 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 27,54 0,88 50,26 Petkim 9,65 4,10 93,78 Petrokent Turizm 5.056,00 1,12 457,81 Pınar Et ve Un 22,52 1,17 2,91 Pınar Su 3,92 2,08 -3,55 Pınar Süt 21,62 2,08 -4,12 Plastikkart 18,76 -0,48 31,70 Polisan Holding 3,29 2,17 -14,43 Politeknik Metal 515,60 -1,98 27,08 Prizma Press Matbaacılık 4,05 -1,22 -26,09 QNB Finans Fin. Kir. 90,90 -0,11 -27,45 QNB Finansbank 45,80 -0,17 -34,90 QUA Granite Hayal Yapı 15,33 1,46 Rainbow Polikarbonat 14,32 -9,99 Ral Yatırım Holding 15,00 8,93 237,84 Ray Sigorta 15,00 0,20 -2,91 Reysaş GMYO 3,91 0,51 20,61 Reysaş Lojistik 5,88 1,73 13,64 Rhea Girişim 2,10 0,48 -43,55 Rodrigo Tekstil 15,38 1,79 12,18 Royal Halı 3,40 1,49 -1,16 RTA Laboratuvarları 22,44 2,19 -25,89 Sabancı Holding 14,83 3,27 34,50 Safkar Ege Soğutmacılık 7,99 1,78 -26,56 Sanel Mühendislik 5,24 -2,06 53,22 Sanifoam Sünger 33,56 -2,16 146,76 Sanko Pazarlama 10,61 0,28 14,48 Saray Matbaacılık 4,41 -1,78 -49,71 Sarkuysan 22,18 4,52 155,02 Sasa Polyester 48,96 4,13 226,74 Say Yenilenebilir Enerji 30,20 0,27 254,88 Sekuro Plastik 20,04 1,37 43,55 Selçuk Ecza Deposu 11,94 2,93 -11,11 Selçuk Gıda 5,05 0,20 1,41 Selva Gıda Sanayi 9,59 2,24 Senkron Güvenlik 26,06 9,96 -0,76 Serve Film Prodüksiyon 14,15 3,21 -11,56 Servet GMYO 102,60 -1,35 30,87 Seyitler Kimya 15,61 0,00 15,94 Silverline Endüstri 5,67 2,16 -34,07 Sinpaş GMYO 4,11 -0,72 -1,67 Smartiks Yazılım 5,54 0,73 -37,47 Sodaş Sodyum Sanayii 31,70 5,67 20,37 Söktaş 2,98 2,76 -8,33 Sönmez Filament 37,62 10,00 -29,27 Sönmez Pamuklu 10,25 7,78 -30,54 Sumaş Suni Tahta 88,60 0,00 73,69 Şeker Fin. Kir. 5,27 0,96 -17,66 Şekerbank 1,20 0,00 -20,53 Şişe Cam 16,47 4,31 130,04 Şok Marketler Ticaret 15,84 2,33 26,92 T. Halk Bankası 5,36 1,90 -3,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,40 3,82 -18,11 T.S.K.B. 1,62 2,53 -7,24 T.Tuborg 23,06 1,14 30,05 Tat Gıda 12,36 1,31 6,91 TAV Havalimanları 39,26 0,77 84,32 Tek-Art Turizm 1,44 0,70 -28,71 Tekfen Holding 24,10 1,77 46,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,77 3,32 -10,28 Temapol Polimer Plastik 17,06 1,25 48,35 Tetamat Gıda Yatırımları 257,00 4,43 18,82 TGS Dış Ticaret 16,57 0,98 30,37 Tofaş Oto. Fab. 93,90 2,40 203,77 Torunlar GMYO 4,71 -0,21 20,77 Trabzon Liman 41,82 1,11 30,20 Trabzonspor Sportif 6,63 -3,77 171,72 Trend GMYO 6,94 1,31 -44,79 TSKB GMYO 3,09 0,32 -35,98 Tuğçelik 17,48 -8,63 116,34 Tukaş 8,22 0,12 -15,17 Turcas Petrol 4,48 1,13 -7,63 Tureks Turizm Taşımacılık 13,59 -9,94 Turkcell 20,64 3,20 38,37 Tümosan Motor ve Traktör 20,98 3,35 49,11 Tüpraş 186,40 7,75 72,59 Türk Hava Yolları 22,80 2,52 76,61 Türk İlaç Serum 12,37 -1,28 Türk Prysmian Kablo 62,00 -4,32 413,99 Türk Telekom 10,88 1,68 37,73 Türk Traktör 235,00 2,00 37,93 Türker Proje Gayrimenkul 140,50 1,44 24,45 Türkiye Sigorta 5,90 1,20 -4,50 Ufuk Yatırım 19,98 -0,10 49,10 Ulaşlar Turizm Yat. 3,71 0,27 -12,50 Ulusal Faktoring 2,51 0,80 Ulusoy Elektrik 71,75 5,05 39,73 Ulusoy Un Sanayi 7,16 1,85 40,71 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,91 1,60 -18,38 Utopya Turizm 13,03 5,08 -66,42 Uzertaş Boya 36,02 0,50 -36,36 Ülker Bisküvi 22,02 1,66 -1,33 Ünlü Yatırım Holding 6,05 2,20 Vakıf Fin. Kir. 5,90 0,85 73,12 Vakıf GMYO 1,92 1,59 -19,96 Vakıf Yat. Ort. 6,05 -0,98 -17,80 Vakıflar Bankası 4,10 1,74 -12,95 Vakko Tekstil 11,32 1,98 80,65 Vanet Gıda 6,13 -1,13 -20,70 VBT Yazılım 23,68 1,81 Verusa Holding 55,05 0,64 22,11 Verusaturk Girisim 24,92 1,05 90,98 Vestel 30,48 3,46 83,79 Vestel Beyaz Eşya 8,17 3,42 84,07 Viking Kağıt 7,41 4,07 -17,67 Yapı ve Kredi Bank. 3,62 1,97 20,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,12 -0,76 -5,72 Yataş 13,53 0,00 -4,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,23 0,62 -26,59 Yeni Gimat GMYO 19,13 1,27 65,03 Yeo Teknoloji 58,40 -1,77 Yeşil GMYO 0,95 2,15 -31,16 Yeşil Yapı 1,09 2,83 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,09 1,46 -51,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.010,10 1,98 2,63 Yonga Mobilya 27,00 4,81 -9,36 Yükselen Çelik 6,53 1,24 25,69 Yünsa 13,99 2,57 0,71 Ziraat GMYO 2,86 0,35 Zorlu Enerji 1,82 0,55 -28,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam — Haberler (@Haberler) December 10, 2021 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi