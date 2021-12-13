Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)49.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|68,64
|İş Bankası (B)
|49.797,90
|9,59
|22,96
|İş Bankası (C)
|7,78
|2,10
|14,54
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,93
|0,51
|1,81
|İş Girişim
|9,32
|1,41
|-50,82
|İş GMYO
|2,64
|1,15
|3,94
|İş Y. Men. Değ.
|22,24
|2,68
|34,00
|İş Yat. Ort.
|3,25
|1,25
|-3,36
|İşbir Holding
|66,50
|0,00
|23,89
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,12
|0,00
|Işık Plastik
|5,47
|0,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|1,01
|-12,28
|İttifak Holding
|1,40
|0,72
|-37,22
|İz Hayvancılık Tarım
|20,94
|0,38
|16,33
|İzmir Demir Çelik
|2,94
|7,30
|-11,17
|İzmir Fırça
|7,02
|-0,85
|26,26
|Jantsa Jant Sanayi
|77,10
|7,83
|86,02
|Kafein Yazılım
|22,80
|-0,09
|6,84
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,88
|-1,00
|Kaplamin
|29,48
|0,00
|-12,78
|Kardemir (A)
|10,45
|7,62
|75,63
|Kardemir (B)
|10,41
|7,99
|97,53
|Kardemir (D)
|11,43
|4,96
|97,75
|Karel Elektronik
|12,88
|0,86
|91,54
|Karsan Otomotiv
|4,34
|1,88
|33,54
|Karsu Tekstil
|9,22
|1,99
|7,84
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,77
|0,13
|Kartonsan
|65,25
|1,32
|-31,08
|Katmerciler Ekipman
|1,57
|0,64
|-9,37
|Kent Gıda
|193,20
|0,05
|-45,67
|Kerevitaş Gıda
|5,14
|0,39
|-21,88
|Kervan Gıda
|13,53
|-0,51
|32,19
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|-3,17
|-51,59
|Kiler GMYO
|2,20
|0,92
|-12,35
|Kızılbük GYO
|29,96
|0,54
|Klimasan Klima
|12,20
|1,50
|44,59
|Koç Holding
|34,32
|3,44
|67,80
|Konfrut Gıda
|4,90
|2,94
|15,98
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,10
|0,21
|205,51
|Konya Çimento
|1.237,90
|4,32
|9,55
|Konya Kağıt
|7,86
|0,38
|Koray GMYO
|7,48
|3,03
|68,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|38,52
|3,27
|147,72
|Koza Altın
|143,70
|2,86
|48,60
|Koza Madencilik
|22,44
|2,94
|44,87
|Körfez GMYO
|6,39
|-3,33
|10,17
|Kristal Kola
|1,69
|-1,74
|-44,68
|Kron Telekomünikasyon
|42,08
|0,43
|14,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|238,40
|0,00
|51,56
|Kuyas Yatırım
|4,73
|0,42
|105,65
|Kütahya Porselen
|127,50
|-1,39
|152,73
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,70
|2,26
|Lider Faktoring
|4,25
|2,16
|24,63
|Link Bilgisayar
|31,38
|0,13
|-0,68
|Logo Yazılım
|51,10
|1,79
|64,10
|Lokman Hekim Sağlık
|13,42
|-1,03
|90,85
|Lüks Kadife
|61,25
|5,69
|113,31
|Makina Takım
|3,63
|1,11
|6,45
|Manas Enerji Yönetimi
|16,13
|0,19
|Margün Enerji
|10,04
|1,11
|Marka Yatırım Holding
|3,99
|0,00
|-37,95
|Marmaris Altınyunus
|266,90
|-4,34
|140,23
|Marshall
|266,00
|0,11
|-13,27
|Martı GMYO
|1,01
|2,02
|-60,45
|Martı Otel
|1,81
|0,00
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,96
|1,87
|Mavi Giyim
|80,15
|0,00
|55,30
|Mazhar Zorlu Holding
|35,10
|1,62
|11,50
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,36
|0,35
|Mega Polietilen
|6,40
|-2,44
|-16,45
|Menderes Tekstil
|2,49
|2,47
|-19,42
|Mercan Kimya
|10,62
|0,57
|Merit Turizm
|29,90
|5,36
|188,63
|Merko Gıda
|5,72
|0,70
|-33,80
|Metemtur Yatırım
|4,17
|-6,08
|-48,43
|Metro Holding
|1,16
|0,87
|-38,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,51
|2,45
|-13,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,87
|5,06
|-17,96
|Mia Teknoloji
|30,64
|-0,52
|Migros Ticaret
|43,60
|1,40
|1,87
|Milpa
|4,35
|0,69
|-5,43
|Mistral GMYO
|4,56
|0,22
|-2,48
|MLP Sağlık
|34,16
|0,18
|71,92
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,94
|-9,84
|-14,35
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,73
|-0,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|9,62
|5,83
|-18,82
|Mondi Tire Kutsan
|11,22
|-0,27
|47,63
|Nasmed Egepol
|7,74
|-9,90
|Naturel Enerji
|40,82
|0,89
|14,96
|Naturelgaz
|8,00
|0,38
|Net Holding
|5,98
|0,50
|74,34
|Netaş Telekom.
|20,40
|1,19
|-27,35
|Niğbaş Niğde Beton
|13,80
|9,70
|-73,46
|Nuh Çimento
|48,16
|1,09
|0,27
|Nurol GMYO
|8,50
|5,85
|16,60
|Odaş Elektrik
|1,60
|0,63
|-45,27
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|20,04
|3,30
|Orge Enerji Elektrik
|7,19
|0,98
|55,88
|Orma Orman Mahsulleri
|40,00
|1,27
|171,74
|Osmanlı Menkul
|32,42
|1,38
|5,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,85
|1,65
|-20,73
|Otokar
|424,70
|2,21
|39,57
|Otto Holding
|26,80
|0,00
|154,51
|Oyak Çimento
|8,44
|1,69
|-3,87
|Oyak Yat. Ort.
|7,59
|1,20
|9,97
|Oyak Yatırım Menkul
|42,26
|0,81
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,61
|3,73
|82,80
|Özak GMYO
|7,14
|0,99
|40,00
|Özbal Çelik Boru
|23,20
|-0,51
|254,20
|Özderici GMYO
|1,82
|1,68
|-18,02
|Özerden Plastik
|8,25
|1,98
|-8,33
|Pamel Elektrik
|70,05
|-0,28
|228,56
|Panora GMYO
|8,75
|1,16
|49,04
|Papilon Savunma
|14,82
|-0,40
|-34,82
|Park Elek.Madencilik
|6,60
|1,85
|22,91
|Parsan
|37,16
|1,36
|52,92
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,71
|-1,44
|Pegasus
|106,40
|1,62
|42,63
|Peker GMYO
|1,08
|1,89
|-53,83
|Penguen Gıda
|4,31
|-0,92
|-14,65
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|413,30
|5,89
|Pera GMYO
|1,38
|0,73
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|27,54
|0,88
|50,26
|Petkim
|9,65
|4,10
|93,78
|Petrokent Turizm
|5.056,00
|1,12
|457,81
|Pınar Et ve Un
|22,52
|1,17
|2,91
|Pınar Su
|3,92
|2,08
|-3,55
|Pınar Süt
|21,62
|2,08
|-4,12
|Plastikkart
|18,76
|-0,48
|31,70
|Polisan Holding
|3,29
|2,17
|-14,43
|Politeknik Metal
|515,60
|-1,98
|27,08
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|-1,22
|-26,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,90
|-0,11
|-27,45
|QNB Finansbank
|45,80
|-0,17
|-34,90
|QUA Granite Hayal Yapı
|15,33
|1,46
|Rainbow Polikarbonat
|14,32
|-9,99
|Ral Yatırım Holding
|15,00
|8,93
|237,84
|Ray Sigorta
|15,00
|0,20
|-2,91
|Reysaş GMYO
|3,91
|0,51
|20,61
|Reysaş Lojistik
|5,88
|1,73
|13,64
|Rhea Girişim
|2,10
|0,48
|-43,55
|Rodrigo Tekstil
|15,38
|1,79
|12,18
|Royal Halı
|3,40
|1,49
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|22,44
|2,19
|-25,89
|Sabancı Holding
|14,83
|3,27
|34,50
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,99
|1,78
|-26,56
|Sanel Mühendislik
|5,24
|-2,06
|53,22
|Sanifoam Sünger
|33,56
|-2,16
|146,76
|Sanko Pazarlama
|10,61
|0,28
|14,48
|Saray Matbaacılık
|4,41
|-1,78
|-49,71
|Sarkuysan
|22,18
|4,52
|155,02
|Sasa Polyester
|48,96
|4,13
|226,74
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,20
|0,27
|254,88
|Sekuro Plastik
|20,04
|1,37
|43,55
|Selçuk Ecza Deposu
|11,94
|2,93
|-11,11
|Selçuk Gıda
|5,05
|0,20
|1,41
|Selva Gıda Sanayi
|9,59
|2,24
|Senkron Güvenlik
|26,06
|9,96
|-0,76
|Serve Film Prodüksiyon
|14,15
|3,21
|-11,56
|Servet GMYO
|102,60
|-1,35
|30,87
|Seyitler Kimya
|15,61
|0,00
|15,94
|Silverline Endüstri
|5,67
|2,16
|-34,07
|Sinpaş GMYO
|4,11
|-0,72
|-1,67
|Smartiks Yazılım
|5,54
|0,73
|-37,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|31,70
|5,67
|20,37
|Söktaş
|2,98
|2,76
|-8,33
|Sönmez Filament
|37,62
|10,00
|-29,27
|Sönmez Pamuklu
|10,25
|7,78
|-30,54
|Sumaş Suni Tahta
|88,60
|0,00
|73,69
|Şeker Fin. Kir.
|5,27
|0,96
|-17,66
|Şekerbank
|1,20
|0,00
|-20,53
|Şişe Cam
|16,47
|4,31
|130,04
|Şok Marketler Ticaret
|15,84
|2,33
|26,92
|T. Halk Bankası
|5,36
|1,90
|-3,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,40
|3,82
|-18,11
|T.S.K.B.
|1,62
|2,53
|-7,24
|T.Tuborg
|23,06
|1,14
|30,05
|Tat Gıda
|12,36
|1,31
|6,91
|TAV Havalimanları
|39,26
|0,77
|84,32
|Tek-Art Turizm
|1,44
|0,70
|-28,71
|Tekfen Holding
|24,10
|1,77
|46,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,77
|3,32
|-10,28
|Temapol Polimer Plastik
|17,06
|1,25
|48,35
|Tetamat Gıda Yatırımları
|257,00
|4,43
|18,82
|TGS Dış Ticaret
|16,57
|0,98
|30,37
|Tofaş Oto. Fab.
|93,90
|2,40
|203,77
|Torunlar GMYO
|4,71
|-0,21
|20,77
|Trabzon Liman
|41,82
|1,11
|30,20
|Trabzonspor Sportif
|6,63
|-3,77
|171,72
|Trend GMYO
|6,94
|1,31
|-44,79
|TSKB GMYO
|3,09
|0,32
|-35,98
|Tuğçelik
|17,48
|-8,63
|116,34
|Tukaş
|8,22
|0,12
|-15,17
|Turcas Petrol
|4,48
|1,13
|-7,63
|Tureks Turizm Taşımacılık
|13,59
|-9,94
|Turkcell
|20,64
|3,20
|38,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,98
|3,35
|49,11
|Tüpraş
|186,40
|7,75
|72,59
|Türk Hava Yolları
|22,80
|2,52
|76,61
|Türk İlaç Serum
|12,37
|-1,28
|Türk Prysmian Kablo
|62,00
|-4,32
|413,99
|Türk Telekom
|10,88
|1,68
|37,73
|Türk Traktör
|235,00
|2,00
|37,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|140,50
|1,44
|24,45
|Türkiye Sigorta
|5,90
|1,20
|-4,50
|Ufuk Yatırım
|19,98
|-0,10
|49,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,71
|0,27
|-12,50
|Ulusal Faktoring
|2,51
|0,80
|Ulusoy Elektrik
|71,75
|5,05
|39,73
|Ulusoy Un Sanayi
|7,16
|1,85
|40,71
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,91
|1,60
|-18,38
|Utopya Turizm
|13,03
|5,08
|-66,42
|Uzertaş Boya
|36,02
|0,50
|-36,36
|Ülker Bisküvi
|22,02
|1,66
|-1,33
|Ünlü Yatırım Holding
|6,05
|2,20
|Vakıf Fin. Kir.
|5,90
|0,85
|73,12
|Vakıf GMYO
|1,92
|1,59
|-19,96
|Vakıf Yat. Ort.
|6,05
|-0,98
|-17,80
|Vakıflar Bankası
|4,10
|1,74
|-12,95
|Vakko Tekstil
|11,32
|1,98
|80,65
|Vanet Gıda
|6,13
|-1,13
|-20,70
|VBT Yazılım
|23,68
|1,81
|Verusa Holding
|55,05
|0,64
|22,11
|Verusaturk Girisim
|24,92
|1,05
|90,98
|Vestel
|30,48
|3,46
|83,79
|Vestel Beyaz Eşya
|8,17
|3,42
|84,07
|Viking Kağıt
|7,41
|4,07
|-17,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,62
|1,97
|20,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,12
|-0,76
|-5,72
|Yataş
|13,53
|0,00
|-4,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,23
|0,62
|-26,59
|Yeni Gimat GMYO
|19,13
|1,27
|65,03
|Yeo Teknoloji
|58,40
|-1,77
|Yeşil GMYO
|0,95
|2,15
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,09
|2,83
|-40,76
|Yeşil Yatırım Holding
|2,09
|1,46
|-51,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.010,10
|1,98
|2,63
|Yonga Mobilya
|27,00
|4,81
|-9,36
|Yükselen Çelik
|6,53
|1,24
|25,69
|Yünsa
|13,99
|2,57
|0,71
|Ziraat GMYO
|2,86
|0,35
|Zorlu Enerji
|1,82
|0,55
|-28,03
(Son)
Sizce, gıda fiyatlarındaki artışın sebebi nedir? #GıdaFiyatları | #Zam— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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