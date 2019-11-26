26.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:28

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,00 266,01 İş Bankası (B) 21.999,90 -2,00 618,90 İş Bankası (C) 6,18 1,81 36,42 İş Bankası (Kur.) 160.000,00 229,20 İş Fin.Kir. 2,59 -1,15 -44,06 İş Girişim 2,96 0,68 45,10 İş GMYO 1,13 -0,88 4,63 İş Y. Men. Değ. 4,08 0,25 120,92 İş Yat. Ort. 1,50 2,74 103,22 İşbir Holding 440,00 4,76 220,25 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,00 -51,19 İttifak Holding 3,73 0,00 80,48 İz Hayvancılık Tarım 4,90 -0,81 -25,64 İzmir Demir Çelik 3,90 -0,76 134,94 İzmir Fırça 1,67 0,00 -19,32 Jantsa Jant Sanayi 48,34 -1,27 87,28 Kafein Yazılım 9,02 1,69 30,95 Kapital Yat. Holding 2,41 -1,63 -16,03 Kaplamin 4,60 0,00 27,78 Kardemir (A) 2,42 1,26 41,38 Kardemir (B) 2,41 1,26 40,03 Kardemir (D) 2,43 1,25 18,20 Karel Elektronik 14,15 1,65 239,33 Karsan Otomotiv 1,36 -0,73 14,35 Karsu Tekstil 1,97 0,00 57,60 Karsusan Su Ürünleri San. 6,80 2,87 83,78 Kartonsan 323,70 0,19 1,48 Katmerciler Ekipman 3,26 -0,31 8,35 Kent Gıda 122,70 0,00 3,11 Kerevitaş Gıda 2,82 -1,05 56,67 Kervansaray Yat. Holding 0,35 0,00 0,00 Kiler GMYO 2,86 -1,04 63,43 Klimasan Klima 16,16 -1,40 316,50 Koç Holding 19,56 -2,30 41,24 Konfrut Gıda 7,50 4,90 57,04 Konya Çimento 224,00 0,00 25,84 Kordsa Teknik Tekstil 11,22 -0,09 18,59 Koza Altın 74,10 -0,60 44,44 Koza Madencilik 9,21 -1,39 27,56 Körfez GMYO 1,64 -1,20 34,43 Kristal Kola 1,43 0,70 36,19 Kron Telekomünikasyon 10,46 0,29 20,23 Kuştur Kuşadası Turizm 19,20 -3,52 40,05 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,38 -1,43 22,12 Kütahya Porselen 5,95 0,00 30,77 Lider Faktoring 3,30 1,54 46,67 Link Bilgisayar 15,18 4,83 82,45 Logo Yazılım 50,60 0,50 86,44 Lokman Hekim Sağlık 4,53 -0,22 1,78 Lüks Kadife 6,99 -1,27 44,12 Makina Takım 1,68 -1,75 9,09 Mardin Çimento 5,19 0,19 86,89 Marka Yatırım Holding 1,03 0,00 66,13 Marmaris Altınyunus 25,50 2,82 45,22 Marshall 40,78 -3,59 61,70 Martı GMYO 0,91 -1,09 40,00 Martı Otel 0,83 1,22 43,10 Mavi Giyim 45,62 1,51 41,59 Mazhar Zorlu Holding 5,76 -1,87 51,18 Mega Polietilen 1,79 0,56 -12,25 Menderes Tekstil 0,92 0,00 27,78 Mensa 0,19 5,56 35,71 Merit Turizm 16,50 6,45 175,46 Merko Gıda 0,96 1,05 -4,95 Metal Gayrimenkul 0,95 3,26 9,20 Metemtur Otelcilik 1,62 2,53 54,29 Metro Holding 1,33 -0,75 75,00 Metro Petrol ve Tesisleri 1,78 0,00 61,82 Metro Yatırım Ortaklığı 2,69 14,96 127,97 Migros Ticaret 22,36 0,99 50,07 Milpa 1,97 -0,51 37,83 Mistral GMYO 1,64 3,14 7,19 MLP Sağlık 15,07 0,60 40,84 MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 4,26 -10,91 Mondi Tire Kutsan 2,05 -0,97 10,22 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,30 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,40 -1,59 Net Holding 2,01 -1,47 2,55 Netaş Telekom. 10,53 5,09 63,00 Niğbaş Niğde Beton 6,51 0,62 62,75 Nuh Çimento 11,65 0,87 68,11 Nurol GMYO 3,23 0,00 53,81 Odaş Elektrik 1,56 -0,64 10,79 Olmuksan-IP 7,25 7,41 115,13 Orge Enerji Elektrik 3,88 -0,77 24,36 Orma Orman Mahsulleri 2,93 -1,01 144,17 Osmanlı Menkul 2,37 -1,66 37,79 Ostim Endüstriyel Yat 1,25 0,00 15,74 Otokar 141,90 -0,77 65,21 Oyak Yat. Ort. 2,20 -0,45 38,95 Oylum Sınai Yatırımlar 4,26 -2,07 317,65 Özak GMYO 2,18 1,40 50,43 Özbal Çelik Boru 1,64 -4,65 18,84 Özderici GMYO 1,44 3,60 -38,72 Özerden Plastik 2,10 0,48 4,58 Panora GMYO 5,67 5,00 54,21 Park Elek.Madencilik 2,94 -1,01 21,99 Parsan 13,90 0,51 58,68 Pegasus 75,50 2,03 229,41 Peker GMYO 3,13 -0,63 -61,94 Penguen Gıda 1,68 -1,18 55,56 Pera GMYO 0,89 1,14 15,58 Pergamon Dış Ticaret 6,77 0,15 10,85 Petkim 3,64 -0,55 -7,56 Petrokent Turizm 124,50 0,48 81,22 Pınar Et ve Un 8,56 0,47 92,93 Pınar Su 2,13 1,91 70,40 Pınar Süt 11,24 4,27 80,80 Plastikkart 6,18 -1,28 128,89 Polisan Holding 2,68 0,00 -11,11 Politeknik Metal 75,05 -0,07 114,02 Prizma Press Matbaacılık 3,90 -1,52 151,61 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.093,00 0,13 QNB Finans Fin. Kir. 46,00 -1,37 576,47 QNB Finansbank 22,96 -2,30 154,83 Ral Yatırım Holding 7,05 0,00 283,15 Ray Sigorta 2,85 4,01 105,04 Reysaş GMYO 2,24 -4,68 224,64 Reysaş Lojistik 1,59 0,00 114,86 Rhea Girişim 0,94 3,30 42,42 Rodrigo Tekstil 1,86 0,00 -2,11 Royal Halı 1,13 1,80 14,14 RTA Laboratuvarları 2,60 2,36 60,16 Sabancı Holding 8,99 -0,11 24,30 Safkar Ege Soğutmacılık 1,64 -0,61 5,79 Salix Yatırım Holding 5,48 -0,36 42,34 Sanel Mühendislik 3,49 -0,29 60,09 Sanifoam Sünger 2,41 3,43 92,80 Sanko Pazarlama 6,32 4,98 218,54 Saray Matbaacılık 1,25 -1,57 25,00 Sarkuysan 3,83 0,52 21,87 Sasa Polyester 6,24 0,48 8,60 Say Reklamcılık 1,76 -2,22 87,23 Sekuro Plastik 3,97 0,51 34,12 Selçuk Ecza Deposu 5,27 -0,57 93,86 Selçuk Gıda 1,79 -2,19 34,59 Senkron Güvenlik 2,65 -3,28 165,00 Serve Film Prodüksiyon 1,69 0,00 -13,33 Servet GMYO 7,04 -0,28 50,93 Seyitler Kimya 5,41 -0,73 40,52 Silverline Endüstri 1,97 2,07 47,01 Sinpaş GMYO 0,84 1,20 127,03 Smartiks Yazılım 4,16 0,97 Soda Sanayii 5,64 -0,88 -16,63 Sodaş Sodyum Sanayii 8,38 0,00 51,03 Söktaş 1,94 4,30 52,76 Sönmez Filament 4,57 -0,65 46,47 Sönmez Pamuklu 4,42 0,45 41,67 Sumaş Suni Tahta 8,20 1,86 22,47 Şeker Fin. Kir. 4,35 1,64 54,26 Şekerbank 1,12 0,90 1,82 Şişe Cam 4,75 0,64 -13,36 Şok Marketler 9,91 -1,88 -7,81 T. Halk Bankası 5,74 1,06 -18,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49,34 0,41 190,24 T.S.K.B. 0,99 -1,00 22,22 T.Tuborg 10,20 -0,49 28,56 Taç Tarım Ürünleri 3,46 -0,57 -31,62 Tat Gıda 5,33 -0,93 39,53 TAV Havalimanları 27,68 -0,72 25,87 Taze Kuru Gıda 8,00 -8,05 17,65 Tek-Art Turizm 0,91 -1,09 7,06 Tekfen Holding 18,97 2,26 -3,36 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,83 -2,08 -4,71 Temapol Polimer Plastik 4,65 0,00 51,96 TGS Dış Ticaret 3,84 1,05 68,66 Tofaş Oto. Fab. 24,46 -0,16 57,69 Torunlar GMYO 2,32 -0,43 53,64 Trabzon Liman 8,92 -0,11 29,68 Trabzonspor Sportif 1,91 3,80 38,80 Trakya Cam 3,08 0,33 6,62 Trend GMYO 1,94 2,65 52,76 TSKB GMYO 1,05 -5,41 28,05 Tuğçelik 3,27 -1,21 53,52 Tukaş 7,87 1,16 374,10 Turcas Petrol 2,14 -1,38 51,77 Turkcell 13,12 -0,08 11,80 Tümosan Motor ve Traktör 5,25 -0,76 16,67 Tüpraş 122,40 -0,16 17,31 Türk Hava Yolları 13,58 1,04 -15,70 Türk Prysmian Kablo 2,31 0,00 33,94 Türk Telekom 6,88 -0,72 76,41 Türk Traktör 46,18 -0,94 32,32 Türker Proje Gayrimenkul 39,50 3,24 22,90 Ufuk Yatırım 2,13 -8,58 86,84 Ulaşlar Turizm Yat. 1,86 2,20 63,16 Ulusoy Elektrik 25,70 0,00 61,03 Ulusoy Un Sanayi 3,44 2,08 65,38 Umpaş Holding 0,50 0,00 -9,09 Uşak Seramik 1,70 0,00 53,15 Utopya Turizm 3,92 -0,25 -4,39 Uzertaş Boya 1,66 0,00 176,67 Ülker Bisküvi 21,40 -0,47 45,88 Ünye Çimento 3,40 2,41 1,63 Vakıf Fin. Kir. 2,73 2,25 91,71 Vakıf GMYO 2,21 1,84 13,52 Vakıf Yat. Ort. 2,40 -4,00 57,89 Vakıflar Bankası 5,03 -0,20 28,97 Vakko Tekstil 4,17 1,46 59,87 Vanet Gıda 1,45 -0,68 11,54 Verusa Holding 16,97 0,83 2,44 Verusaturk Girisim 3,83 -0,78 24,25 Vestel 10,48 0,48 88,83 Vestel Beyaz Eşya 16,95 0,77 73,53 Viking Kağıt 1,43 0,00 30,00 Yapı Kredi Koray GMYO 2,18 0,93 26,74 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 -0,82 51,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,25 -2,78 88,17 Yataş 5,87 -0,51 31,32 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,42 -0,70 51,06 Yeni Gimat GMYO 12,15 -1,30 69,21 Yeşil GMYO 0,54 -3,57 100,00 Yeşil Yapı 0,53 -1,85 103,85 Yeşil Yatırım Holding 11,80 -1,34 22,53 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.549,90 -2,67 15,96 Yonga Mobilya 6,73 -0,15 3,69 Yükselen Çelik 5,42 0,18 Yünsa 8,52 13,60 104,08 Zorlu Enerji 1,37 0,00 11,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA