Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,10 0,85 -8,27 Acıpayam Selüloz 18,12 -1,95 5,84 Adel Kalemcilik 23,06 -0,60 -32,64 Adese Gayrimenkul 1,87 -3,11 -33,21 Afyon Çimento 4,06 0,74 -20,55 Ak Enerji 1,57 0,00 -28,96 Akbank 5,09 -1,36 -24,68 Akçansa 18,90 -0,63 17,37 Akdeniz Yatırım Hold. 1,76 -1,12 -26,76 Akfen GMYO 3,98 -0,25 -18,11 Akın Tekstil 38,98 -3,13 22,73 Akiş GMYO 1,91 -2,05 -31,60 Akmerkez GMYO 46,44 -1,28 -25,64 Aksa 15,18 -1,49 9,88 Aksa Enerji 13,14 2,10 76,61 Aksigorta 7,79 -0,76 -10,44 Aksu Enerji 5,87 0,17 -22,22 Alarko Carrıer 331,80 -2,18 -9,07 Alarko GMYO 23,78 -1,33 -9,10 Alarko Holding 10,08 1,59 18,29 Albaraka Türk 1,61 -0,62 -17,01 Alcatel Lucent Teletaş 29,60 0,95 -0,20 Alkim Kağıt 16,42 -2,38 26,86 Alkim Kimya 16,24 -1,87 15,28 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,20 0,00 0,46 Altınyunus Çeşme 73,00 -8,64 46,12 Anadolu Efes 25,38 2,34 9,49 Anadolu Grubu Holding 25,64 0,23 -2,55 Anadolu Hayat Emek. 8,88 -0,78 10,51 Anadolu Isuzu 18,54 0,16 3,00 Anadolu Sigorta 6,79 -1,16 -5,96 Anel Elektrik 3,85 -0,77 21,45 Arçelik 32,86 -1,32 15,47 ARD Bilişim Teknolojileri 55,05 -1,17 14,50 Arena Bilgisayar 46,00 -1,71 35,02 Armada Bilgisayar 50,40 -0,40 2,69 Arsan Tekstil 5,29 -0,75 31,10 Arzum Ev Aletleri 19,00 -0,89 -22,83 Aselsan 14,97 -0,86 -17,97 Ata GMYO 3,83 0,00 -30,49 Atakule GMYO 2,52 -0,79 0,00 Atlantis Yatırım Holding 4,06 1,50 -26,98 Atlas Yat. Ort. 1,51 -1,31 -13,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,35 -1,45 4,35 Avrasya GMYO 2,85 -1,38 8,81 Avrasya Petrol ve Tur. 2,92 -1,35 -8,75 Avrupa Yatırım Holding 7,33 -0,27 22,17 Aydem Enerji 8,34 -0,71 Ayen Enerji 5,80 -3,33 7,21 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,50 1,87 117,21 Aygaz 14,09 -0,91 -0,68 Bagfaş 26,38 0,08 31,90 Bak Ambalaj 21,72 -3,47 7,52 Balatacılar Balatacılık 6,21 0,16 -24,64 Bantaş Ambalaj 6,26 -3,25 33,48 Banvit 59,75 -0,83 14,90 Baştaş Başkent Çimento 13,94 0,29 -19,75 Batı Çimento 14,03 0,65 197,88 Batısöke Çimento 2,68 -1,83 9,84 Bayrak Taban Sanayi 12,12 -2,34 14,23 Bera Holding 31,02 -2,39 52,96 Berkosan Yalıtım 11,05 -3,41 23,88 Beşiktaş Futbol Yat. 10,34 2,17 155,94 Beyaz Filo 11,37 0,53 11,69 Bilici Yatırım 18,35 -2,81 176,36 Bim Mağazalar 65,15 -1,14 -11,40 Biotrend Çevre ve Enerji 16,51 -3,00 Birko Mensucat 1,15 -3,36 3,60 Birlik Mensucat 2,09 0,00 -39,60 Bizim Mağazaları 13,64 -0,80 -11,20 Borusan Mannesmann 26,32 -0,83 -5,32 Borusan Yat. Paz. 382,00 -1,57 -15,91 Bosch Fren Sistemleri 922,90 -1,04 -24,95 Bossa 26,62 -2,06 49,13 Brisa 24,30 -1,70 25,50 Burçelik 22,16 -0,72 5,42 Burçelik Vana 28,22 0,43 -43,17 Bursa Çimento 3,80 -2,06 -23,66 Carrefoursa 44,42 -1,55 -38,13 Casa Emtia Petrol 155,00 0,00 46,23 Ceo Event Medya 10,17 0,20 58,16 Coca Cola İçecek 84,10 2,06 29,16 Cosmos Yat. Holding 10,11 -0,39 25,43 Credıtwest Faktorıng 3,40 -0,87 -42,08 Çan2 Termik 5,59 9,82 Çelebi 256,90 0,20 40,75 Çelik Halat 6,62 -1,19 -27,23 Çemaş Döküm 1,32 10,00 -22,47 Çemtaş 14,65 -0,75 -6,75 Çimbeton 242,10 -2,65 -18,35 Çimentaş 35,18 0,23 -2,71 Çimsa 23,82 -0,17 33,82 Çuhadaroğlu Metal 7,16 -0,56 -5,88 Dagi Giyim 2,18 -1,36 -36,00 Dagi Yatırım Holding 11,94 -2,05 -7,44 Dardanel 24,86 0,65 -25,79 Datagate Bilgisayar 13,41 -1,83 -16,76 Demısaş Döküm 7,58 2,16 17,06 Denge Holding 5,85 1,39 6,75 Deniz GMYO 2,21 -1,78 19,97 Derimod 9,76 2,63 0,21 Derlüks Yatırım Holding 8,14 -0,49 -7,71 Desa Deri 12,35 -5,00 26,80 Despec Bilgisayar 10,55 -1,59 -19,22 Deva Holding 29,56 -0,34 22,87 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,18 2,17 21,47 Diriteks Diriliş Tekstil 5,41 -6,72 45,04 Ditaş Doğan 17,03 1,98 30,94 DO-CO 780,70 -1,61 23,92 Doğan Burda 14,68 -2,97 -34,58 Doğan Holding 3,06 -0,65 2,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,42 -2,02 3,91 Doğusan 4,88 1,04 11,42 Doğuş GMYO 9,60 6,79 17,50 Doğuş Otomotiv 29,52 3,65 8,05 Döktaş Dökümcülük 27,68 -0,43 -9,60 Duran Doğan Basım 11,90 -0,67 13,44 Dyo Boya 13,45 -1,47 19,58 Eczacıbaşı İlaç 6,44 0,00 -10,58 Eczacıbaşı Yatırım 44,00 -2,22 63,45 Edip Gayrimenkul 2,42 -0,82 -27,11 Ege Endüstri 1.330,20 -1,97 -20,10 Ege Gübre 214,00 -1,15 47,38 Ege Profil 30,76 -2,53 -19,56 Ege Seramik 14,52 -0,75 41,11 Egeplast 26,22 0,00 -21,26 Ekiz Kimya 7,40 -1,60 3,79 Emek Elektrik 1,85 1,09 -35,21 Eminiş Ambalaj 26,14 0,08 -29,04 Emlak Konut GMYO 1,91 -0,52 -9,68 Enerjisa Enerji 10,69 0,38 -7,29 Enka İnşaat 8,04 0,00 14,18 Erbosan 87,75 0,86 114,02 Ereğli Demir Çelik 20,52 0,39 56,21 Ersu Gıda 4,11 0,24 -16,80 Escort Teknoloji 5,72 -2,05 -12,94 Esenboğa Elektrik 29,44 -1,34 54,73 Etiler Gıda 7,40 1,79 85,93 Euro Kapital Yat. Ort. 4,15 1,22 7,79 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 -0,29 -5,28 Euro Yat. Ort. 4,39 1,39 -2,66 Euro Yatırım Holding 3,27 -0,91 15,14 Fade Gıda 18,33 0,05 196,12 Fenerbahçe Futbol 26,36 -2,44 -10,83 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,61 6,97 -11,46 F-M İzmit Piston 117,40 -2,25 -4,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,87 -1,49 6,45 Ford Otosan 177,20 -1,56 45,08 Formet Celik Kapi Sanayi 1,29 -0,77 -47,42 Frigo Pak Gıda 26,38 1,70 25,74 Galata Wind Enerji 4,68 -0,21 Galatasaray Sportif 3,16 -0,63 -21,98 Garanti Bankası 7,72 -1,40 -23,95 Garanti Faktoring 11,69 0,78 5,03 Garanti Yat. Ort. 2,41 -1,23 -25,39 Gedik Y. Men. Değ. 20,24 -1,27 62,64 Gediz Ambalaj 39,20 3,43 46,27 Gentaş 5,01 -1,57 -15,66 Gersan Elektrik 5,59 -1,41 -8,96 Global Men. Değ. 6,61 -3,22 9,98 Global Yat. Holding 3,55 -1,66 -24,15 Good-Year 7,87 -0,38 -5,86 Göltaş Çimento 49,78 -2,01 20,65 Gözde Girişim 6,70 -0,45 -16,04 GSD Denizcilik 4,96 -1,39 -1,59 GSD Holding 1,81 -0,55 -27,89 Gübre Fabrik. 62,60 -1,11 -27,25 Güler Yat. Holding 2,52 0,80 -27,22 Halk GMYO 3,25 -0,61 1,40 Hatay Tekstil 19,85 -0,75 42,29 Hedef Girişim 4,38 -1,35 27,83 Hektaş 9,44 -1,56 76,70 HUB Girişim 14,21 0,35 -21,92 Hürriyet Gzt. 1,61 -0,62 -23,33 ICBC Turkey Bank 5,05 -0,98 -22,31 İdealist Danışmanlık 70,00 -2,78 420,06 İdealist GMYO 5,98 -0,99 -12,06 İhlas Ev Aletleri 1,22 0,83 -35,11 İhlas Gayrimenkul 1,06 0,95 -15,20 İhlas Gazetecilik 1,50 -4,46 -39,11 İhlas Holding 0,63 5,00 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,76 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 7,08 -0,98 48,04 Info Yatırım 6,65 -0,89 3,10 İntema 51,50 2,49 29,07 Inveo Yatırım Holding 143,00 8,33 223,38 İpek Doğal Enerji 14,25 5,17 8,94 İskenderun Demir Çelik 14,18 1,43 56,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara