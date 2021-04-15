Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da değeri 3 milyar lirayı aşan Beşiktaş, bir ilke imza attı Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,60 1,47 -1,81 Acıpayam Selüloz 18,91 -1,61 10,46 Adel Kalemcilik 26,34 -0,15 -23,06 Adese Gayrimenkul 2,34 -5,26 -16,43 Afyon Çimento 4,01 -3,37 -21,53 Ak Enerji 1,60 -0,62 -27,60 Akbank 5,14 4,05 -23,94 Akçansa 18,51 -0,59 14,95 Akdeniz Yatırım Hold. 1,95 -1,52 -18,86 Akfen GMYO 3,65 -1,08 -24,90 Akın Tekstil 41,00 -3,62 29,09 Akiş GMYO 1,92 -1,54 -31,24 Akmerkez GMYO 48,48 -0,98 -24,71 Aksa 15,78 1,54 14,23 Aksa Enerji 12,16 -0,08 63,44 Aksigorta 8,63 0,00 -0,78 Aksu Enerji 5,85 -1,02 -22,49 Alarko Carrıer 346,00 -2,70 -5,18 Alarko GMYO 25,10 0,40 -4,05 Alarko Holding 10,80 0,84 25,00 Albaraka Türk 1,70 1,80 -12,37 Alcatel Lucent Teletaş 28,96 -1,63 -2,36 Alkim Kağıt 17,60 -1,12 35,97 Alkim Kimya 16,71 -0,48 18,62 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,15 1,42 -1,83 Altınyunus Çeşme 58,00 0,00 16,09 Anadolu Efes 22,04 1,38 -4,92 Anadolu Grubu Holding 21,44 0,09 -18,51 Anadolu Hayat Emek. 9,07 3,42 12,87 Anadolu Isuzu 18,67 0,86 3,72 Anadolu Sigorta 6,53 0,31 -9,56 Anel Elektrik 5,98 -8,98 88,64 Arçelik 32,54 -0,97 14,34 ARD Bilişim Teknolojileri 56,95 -0,96 18,45 Arena Bilgisayar 51,15 -1,81 50,13 Armada Bilgisayar 52,75 -2,50 7,48 Arsan Tekstil 10,08 -0,20 38,27 Arzum Ev Aletleri 21,58 0,37 -12,35 Aselsan 15,21 -0,59 -16,66 Ata GMYO 4,39 -2,44 -20,33 Atakule GMYO 2,80 -0,36 11,11 Atlantis Yatırım Holding 4,45 -2,20 -19,96 Atlas Yat. Ort. 1,45 0,69 -17,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,25 -0,61 -7,59 Avrasya GMYO 3,24 -3,28 23,69 Avrasya Petrol ve Tur. 2,83 -0,70 -11,56 Avrupa Yatırım Holding 8,13 -0,97 35,50 Ayen Enerji 9,15 3,86 69,13 Ayes Çelik Hasır ve Çit 15,30 -8,38 34,80 Aygaz 13,97 -0,57 -1,53 Bagfaş 21,88 -0,55 9,40 Bak Ambalaj 21,48 -0,83 6,34 Balatacılar Balatacılık 6,45 0,31 -21,72 Bantaş Ambalaj 6,66 7,25 42,00 Banvit 64,00 -1,54 23,08 Baştaş Başkent Çimento 12,43 1,89 -28,44 Batı Çimento 13,73 9,93 191,51 Batısöke Çimento 3,34 3,41 36,89 Bayrak Taban Sanayi 9,26 -2,42 -12,72 Bera Holding 27,58 -3,57 36,00 Berkosan Yalıtım 10,74 -0,56 20,40 Beşiktaş Futbol Yat. 10,95 -9,95 171,04 Beyaz Filo 10,57 0,00 3,83 Bilici Yatırım 18,65 -0,43 180,87 Bim Mağazalar 69,05 -0,36 -6,10 Birko Mensucat 1,47 3,52 32,43 Birlik Mensucat 2,50 2,46 -27,75 Bizim Mağazaları 15,19 -1,04 -1,11 Borusan Mannesmann 25,78 -1,23 -7,27 Borusan Yat. Paz. 398,80 -0,57 -12,21 Bosch Fren Sistemleri 971,00 -1,96 -21,62 Bossa 27,00 -3,02 51,26 Brisa 25,26 -2,17 30,45 Burçelik 23,42 0,60 11,42 Burçelik Vana 31,92 -0,81 -35,72 Bursa Çimento 3,73 -0,53 -25,06 Carrefoursa 52,25 -0,38 -27,23 Casa Emtia Petrol 110,00 -4,35 3,77 Ceo Event Medya 6,64 5,23 3,27 Coca Cola İçecek 70,55 -2,01 8,35 Cosmos Yat. Holding 11,50 0,00 42,68 Credıtwest Faktorıng 3,82 1,06 -34,92 Çelebi 265,30 0,00 45,35 Çelik Halat 6,94 2,36 -23,72 Çemaş Döküm 1,22 0,83 -28,35 Çemtaş 16,74 -0,59 5,28 Çimbeton 303,00 -1,94 2,19 Çimentaş 36,04 3,56 -0,33 Çimsa 20,88 -0,57 17,30 Çuhadaroğlu Metal 7,78 -0,64 0,65 Dagi Giyim 2,16 -1,37 -36,59 Dagi Yatırım Holding 12,94 -0,15 0,31 Dardanel 26,62 -0,75 -20,54 Datagate Bilgisayar 14,98 -1,12 -7,01 Demısaş Döküm 7,90 1,80 19,52 Denge Holding 6,30 0,00 14,96 Deniz GMYO 1,92 -6,68 4,23 Derimod 11,27 -2,76 15,71 Derlüks Yatırım Holding 7,29 -1,49 -17,35 Desa Deri 13,71 0,44 40,76 Despec Bilgisayar 11,43 -0,87 -12,48 Deva Holding 29,88 -0,53 24,20 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,36 -0,74 23,13 Diriteks Diriliş Tekstil 6,50 3,17 74,26 Ditaş Doğan 15,09 2,93 15,82 DO-CO 697,00 0,58 10,63 Doğan Burda 18,71 -2,55 -16,62 Doğan Holding 3,20 -1,54 4,23 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 0,37 15,50 Doğusan 4,22 -2,09 -3,65 Doğuş GMYO 11,14 4,21 36,35 Doğuş Otomotiv 28,74 -1,03 0,00 Döktaş Dökümcülük 27,94 2,65 -8,75 Duran Doğan Basım 11,93 -1,40 13,73 Dyo Boya 12,89 -2,35 13,47 Eczacıbaşı İlaç 6,43 -0,16 -13,81 Eczacıbaşı Yatırım 47,90 -1,32 72,67 Edip Gayrimenkul 2,62 0,38 -21,08 Ege Endüstri 1.434,00 -2,01 -13,87 Ege Gübre 228,10 -0,87 57,09 Ege Profil 30,90 -4,10 -19,19 Ege Seramik 14,07 -2,29 36,73 Egeplast 31,38 -0,76 -5,77 Ekiz Kimya 6,60 0,15 -7,43 Emek Elektrik 2,24 7,69 -21,55 Eminiş Ambalaj 20,60 -4,10 -44,08 Emlak Konut GMYO 1,89 1,07 -11,68 Enerjisa Enerji 10,61 -1,12 -7,98 Enka İnşaat 7,54 0,40 7,07 Erbosan 69,70 -0,21 70,00 Ereğli Demir Çelik 18,16 3,65 38,24 Ersu Gıda 4,65 -0,85 -5,87 Escort Teknoloji 6,13 -1,76 -6,70 Esenboğa Elektrik 35,74 -1,54 87,81 Etiler Gıda 5,65 -1,05 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 4,60 7,23 19,48 Euro Trend Yat. Ort. 4,16 -4,81 15,56 Euro Yat. Ort. 4,70 1,29 4,21 Euro Yatırım Holding 3,77 2,17 32,75 Fade Gıda 17,22 -0,46 178,19 Fenerbahçe Futbol 27,98 -4,37 -5,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,88 -1,57 -36,23 F-M İzmit Piston 133,20 -0,52 8,65 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,07 -0,79 15,66 Ford Otosan 178,90 -4,59 46,47 Formet Celik Kapi Sanayi 1,27 0,00 -48,23 Frigo Pak Gıda 37,38 -6,22 78,17 Galatasaray Sportif 3,32 -0,90 -18,02 Garanti Bankası 7,42 6,15 -26,90 Garanti Faktoring 12,71 1,68 14,20 Garanti Yat. Ort. 2,60 -0,76 -19,50 Gedik Y. Men. Değ. 19,96 -1,67 60,39 Gediz Ambalaj 35,32 -1,34 31,79 Gentaş 5,11 -0,97 -13,97 Gersan Elektrik 6,02 -0,82 -1,95 Global Men. Değ. 6,63 1,07 10,32 Global Yat. Holding 4,90 -1,41 4,70 Good-Year 7,21 -1,50 -13,76 Göltaş Çimento 57,40 -2,96 39,12 Gözde Girişim 7,02 -1,96 -12,03 GSD Denizcilik 5,96 1,36 18,25 GSD Holding 1,88 -0,53 -25,10 Gübre Fabrik. 69,35 -0,57 -19,41 Güler Yat. Holding 3,05 1,67 -11,92 Halk GMYO 3,29 0,00 2,65 Hatay Tekstil 20,20 -2,51 44,80 Hedef Girişim 4,93 -2,76 43,88 Hektaş 29,46 -1,47 54,48 HUB Girişim 15,76 -0,44 -13,41 Hürriyet Gzt. 1,74 -1,14 -17,14 ICBC Turkey Bank 5,78 1,05 -11,08 İdealist Danışmanlık 74,00 2,35 449,78 İdealist GMYO 8,40 -5,72 23,53 İhlas Ev Aletleri 1,30 0,00 -30,85 İhlas Gayrimenkul 1,09 0,00 -12,80 İhlas Gazetecilik 2,45 -1,21 -39,66 İhlas Holding 0,65 -1,52 -42,10 İhlas Yayın Holding 0,78 1,30 -31,58 İndeks Bilgisayar 28,76 -1,84 50,34 Info Yatırım 7,26 -0,27 12,56 İntema 40,08 0,80 0,45 Inveo Yatırım Holding 117,90 -0,59 166,62 İpek Doğal Enerji 12,09 -1,95 -7,57 İskenderun Demir Çelik 13,47 1,97 49,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara