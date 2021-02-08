Borsada günün ilk yarısı (1)
08.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:47
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,01
|0,12
|3,49
|Acıpayam Selüloz
|23,18
|1,40
|35,40
|Adel Kalemcilik
|29,46
|4,69
|-13,95
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,02
|0,00
|7,86
|Afyon Çimento
|5,27
|-0,19
|3,13
|Ak Enerji
|2,26
|1,35
|2,26
|Akbank
|6,58
|-0,45
|-5,05
|Akçansa
|19,55
|0,62
|18,20
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,25
|0,38
|1,55
|Akfen GMYO
|4,68
|0,43
|-3,70
|Akın Tekstil
|55,30
|6,65
|74,12
|Akiş GMYO
|3,58
|2,87
|1,42
|Akmerkez GMYO
|67,45
|2,51
|4,75
|Aksa
|14,87
|-0,80
|1,92
|Aksa Enerji
|11,82
|4,79
|58,87
|Aksigorta
|9,78
|-0,81
|5,16
|Aksu Enerji
|15,73
|0,90
|11,40
|Alarko Carrıer
|490,50
|6,24
|34,42
|Alarko GMYO
|25,74
|-0,54
|-1,61
|Alarko Holding
|10,39
|0,39
|20,25
|Albaraka Türk
|2,21
|0,91
|13,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,14
|-0,32
|4,99
|Alkim Kağıt
|22,60
|6,60
|66,82
|Alkim Kimya
|19,45
|1,62
|33,79
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,31
|9,97
|51,14
|Altınyunus Çeşme
|90,10
|5,75
|80,34
|Anadolu Efes
|25,54
|-0,23
|10,18
|Anadolu Grubu Holding
|29,74
|-0,87
|13,03
|Anadolu Hayat Emek.
|10,49
|-1,50
|20,99
|Anadolu Isuzu
|20,66
|-0,96
|14,78
|Anadolu Sigorta
|8,34
|-0,48
|10,46
|Anel Elektrik
|4,00
|4,17
|26,18
|Arçelik
|34,12
|0,59
|12,24
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,25
|-1,60
|21,15
|Arena Bilgisayar
|56,60
|1,62
|64,53
|Armada Bilgisayar
|76,00
|-0,85
|54,85
|Arsan Tekstil
|8,63
|1,29
|18,38
|Artı Yatırım Holding
|7,71
|1,45
|32,93
|Arzum Ev Aletleri
|24,54
|0,33
|-0,32
|Aselsan
|17,69
|0,23
|-3,07
|Ata GMYO
|6,83
|8,59
|23,96
|Atakule GMYO
|4,65
|-1,69
|84,52
|Atlantis Yatırım Holding
|7,20
|5,57
|29,50
|Atlas Yat. Ort.
|1,86
|0,54
|6,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,70
|1,97
|9,31
|Avrasya GMYO
|4,24
|1,68
|4,43
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,22
|1,58
|0,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,58
|0,15
|9,67
|Ayen Enerji
|7,07
|4,43
|30,68
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,37
|9,96
|8,99
|Aygaz
|17,95
|1,76
|22,53
|Bagfaş
|27,98
|0,87
|39,90
|Bak Ambalaj
|23,94
|-0,58
|18,51
|Balatacılar Balatacılık
|7,76
|0,00
|-5,83
|Bantaş Ambalaj
|5,47
|0,55
|16,63
|Banvit
|51,65
|-1,53
|-0,67
|Baştaş Başkent Çimento
|18,28
|-0,81
|5,24
|Batı Çimento
|12,37
|3,51
|162,63
|Batısöke Çimento
|3,40
|-1,45
|39,34
|Bayrak Taban Sanayi
|11,60
|1,58
|9,33
|Bera Holding
|25,90
|-2,04
|27,71
|Berkosan Yalıtım
|10,06
|0,10
|12,78
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,95
|-2,23
|-2,23
|Beyaz Filo
|15,21
|0,00
|49,41
|Bilici Yatırım
|7,34
|-0,54
|10,54
|Bim Mağazalar
|71,05
|0,21
|-3,38
|Birko Mensucat
|1,16
|2,65
|4,50
|Birlik Mensucat
|3,10
|5,80
|-10,40
|Bizim Mağazaları
|17,04
|4,16
|10,94
|Borusan Mannesmann
|33,10
|0,55
|19,06
|Borusan Yat. Paz.
|472,20
|2,03
|3,35
|Bosch Fren Sistemleri
|1.278,10
|1,25
|3,16
|Bossa
|20,72
|-0,19
|16,08
|Brisa
|26,52
|0,45
|33,00
|Burçelik
|26,64
|-0,97
|26,74
|Burçelik Vana
|49,96
|3,01
|0,60
|Bursa Çimento
|12,18
|-1,69
|1,16
|Carrefoursa
|69,90
|-0,85
|-2,65
|Casa Emtia Petrol
|160,00
|3,23
|50,94
|Ceo Event Medya
|7,41
|-1,59
|15,24
|Coca Cola İçecek
|74,65
|-0,86
|13,45
|Cosmos Yat. Holding
|13,37
|9,95
|65,88
|Credıtwest Faktorıng
|5,59
|-0,36
|-4,77
|Çelebi
|162,30
|0,06
|-11,08
|Çelik Halat
|23,44
|0,95
|9,43
|Çemaş Döküm
|2,31
|1,76
|7,44
|Çemtaş
|17,73
|2,19
|11,50
|Çimbeton
|403,30
|-2,73
|36,02
|Çimentaş
|51,95
|-0,10
|43,67
|Çimsa
|23,94
|-0,25
|34,49
|Çuhadaroğlu Metal
|8,28
|0,12
|7,12
|Dagi Giyim
|8,75
|-0,57
|8,43
|Dagi Yatırım Holding
|15,69
|-2,73
|21,63
|Dardanel
|32,50
|1,69
|-2,99
|Datagate Bilgisayar
|17,87
|0,39
|10,92
|Demısaş Döküm
|7,01
|0,86
|6,05
|Denge Holding
|7,57
|5,58
|38,14
|Deniz GMYO
|6,68
|7,05
|95,32
|Derimod
|11,23
|0,00
|15,30
|Derlüks Deri
|9,97
|-1,77
|13,04
|Desa Deri
|12,72
|1,76
|30,60
|Despec Bilgisayar
|14,35
|-1,03
|9,88
|Deva Holding
|30,58
|-0,13
|26,68
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,07
|1,01
|57,33
|Diriteks Diriliş Tekstil
|8,12
|-9,98
|117,69
|Ditaş Doğan
|42,86
|9,95
|31,15
|DO-CO
|539,00
|1,30
|-14,44
|Doğan Burda
|21,76
|1,68
|-3,03
|Doğan Holding
|3,75
|-6,72
|22,15
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,86
|1,06
|22,80
|Doğusan
|5,88
|0,17
|34,25
|Doğuş GMYO
|10,00
|0,81
|22,40
|Doğuş Otomotiv
|36,04
|1,52
|25,40
|Döktaş Dökümcülük
|36,80
|-1,23
|20,18
|Duran Doğan Basım
|13,92
|-1,00
|32,70
|Dyo Boya
|12,96
|-0,31
|14,08
|Eczacıbaşı İlaç
|8,29
|0,00
|11,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,90
|4,53
|54,65
|Edip Gayrimenkul
|3,41
|1,19
|2,71
|Ege Endüstri
|1.745,00
|-0,04
|1,02
|Ege Gübre
|221,60
|0,45
|52,62
|Ege Profil
|42,58
|4,67
|11,35
|Ege Seramik
|14,00
|2,71
|36,05
|Egeplast
|34,88
|-0,34
|4,74
|Ekiz Kimya
|14,00
|9,63
|96,35
|Emek Elektrik
|5,19
|-0,19
|-12,33
|Eminiş Ambalaj
|39,98
|5,77
|8,52
|Emlak Konut GMYO
|2,48
|1,22
|15,89
|Enerjisa Enerji
|11,99
|0,08
|-4,16
|Enka İnşaat
|7,81
|-0,64
|5,97
|Erbosan
|51,25
|2,50
|25,00
|Ereğli Demir Çelik
|14,82
|1,51
|-0,74
|Ersu Gıda
|5,11
|-0,20
|3,44
|Escort Teknoloji
|8,03
|1,90
|22,22
|Esenboğa Elektrik
|36,18
|1,63
|90,12
|Etiler Gıda
|5,15
|0,98
|29,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,41
|2,56
|14,55
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,69
|8,56
|30,28
|Euro Yat. Ort.
|5,35
|3,68
|18,63
|Euro Yatırım Holding
|3,68
|1,38
|29,58
|Fade Gıda
|9,08
|-1,30
|46,69
|Fenerbahçe Futbol
|36,12
|-3,89
|22,19
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,21
|-1,77
|13,19
|F-M İzmit Piston
|188,90
|1,56
|51,97
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,24
|-2,25
|16,96
|Ford Otosan
|157,80
|0,57
|25,24
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,57
|0,22
|-3,79
|Frigo Pak Gıda
|27,48
|-1,79
|30,98
|Galatasaray Sportif
|3,88
|1,84
|-4,20
|Garanti Bankası
|9,75
|-0,10
|-5,98
|Garanti Faktoring
|11,64
|0,87
|4,58
|Garanti Yat. Ort.
|3,57
|0,56
|10,53
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,52
|-5,18
|94,60
|Gediz Ambalaj
|35,18
|-0,06
|31,27
|Gentaş
|5,90
|-0,34
|-0,67
|Gersan Elektrik
|7,92
|0,89
|28,99
|Global Men. Değ.
|9,70
|0,21
|61,40
|Global Yat. Holding
|6,04
|-3,36
|29,06
|Good-Year
|8,97
|1,01
|7,30
|Göltaş Çimento
|75,65
|9,96
|83,35
|Gözde Girişim
|7,11
|-0,56
|-10,90
|GSD Denizcilik
|6,19
|1,48
|22,82
|GSD Holding
|2,73
|2,25
|8,76
|Gübre Fabrik.
|68,05
|0,07
|-20,92
|Güler Yat. Holding
|10,74
|-0,37
|-1,20
|Halk GMYO
|3,83
|-0,78
|19,31
|Hatay Tekstil
|26,28
|9,96
|88,39
|Hedef Girişim
|4,27
|0,00
|24,62
|Hektaş
|28,30
|1,00
|48,40
|HUB Girişim
|18,04
|-0,50
|-0,88
|Hürriyet Gzt.
|2,51
|2,03
|19,52
|ICBC Turkey Bank
|7,35
|-0,94
|13,08
|İdealist Danışmanlık
|23,00
|-3,36
|70,88
|İdealist GMYO
|8,88
|-0,22
|30,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|-0,53
|-0,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|-0,70
|12,80
|İhlas Gazetecilik
|4,04
|-3,81
|-0,49
|İhlas Holding
|1,10
|-2,80
|-2,02
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|-2,59
|-0,88
|İndeks Bilgisayar
|20,92
|-0,76
|9,36
|Info Yatırım
|7,10
|-0,14
|10,08
|İntema
|68,50
|6,12
|71,68
|Inveo Yatırım Holding
|150,00
|0,00
|239,21
|İpek Doğal Enerji
|13,36
|0,53
|2,14
|İskenderun Demir Çelik
|11,64
|-0,51
|15,13
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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