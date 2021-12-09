Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi
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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)41.310,000,002,00
İş Bankası (C)7,791,7014,68
İş Bankası (Kur.)550.000,00

44,74
İş Fin.Kir.3,884,580,52
İş Girişim9,23-0,65-51,29
İş GMYO2,59-3,361,97
İş Y. Men. Değ.21,920,5532,07
İş Yat. Ort.3,283,47-2,47
İşbir Holding60,559,9912,80
İşbir Sentetik Dokuma12,25-2,23

Işık Plastik5,50-0,54

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,013,06-11,40
İttifak Holding1,38-0,72-38,12
İz Hayvancılık Tarım20,90-1,0416,11
İzmir Demir Çelik2,812,55-15,09
İzmir Fırça7,30-1,6231,29
Jantsa Jant Sanayi71,35-2,1372,14
Kafein Yazılım23,002,137,78
Kalekim Kimyevi Maddeler18,760,00

Kaplamin30,041,28-11,12
Kardemir (A)9,220,9954,96
Kardemir (B)9,313,1076,66
Kardemir (D)10,506,2881,66
Karel Elektronik12,44-1,2785,00
Karsan Otomotiv4,411,1535,69
Karsu Tekstil9,01-1,745,38
Kartal Yenilenebilir Enerji15,820,25

Kartonsan64,80-1,22-31,55
Katmerciler Ekipman1,56-2,50-9,95
Kent Gıda200,001,99-43,76
Kerevitaş Gıda5,120,20-22,19
Kervan Gıda13,671,7933,56
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO2,20-0,45-12,35
Kızılbük GYO29,207,51

Klimasan Klima11,15-2,1132,15
Koç Holding33,440,1263,50
Konfrut Gıda4,673,7810,53
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,15-1,37205,72
Konya Çimento1.085,00-2,90-3,98
Konya Kağıt7,910,00

Koray GMYO7,100,2859,55
Kordsa Teknik Tekstil37,38-1,11140,39
Koza Altın138,10-0,2942,81
Koza Madencilik21,48-1,0138,67
Körfez GMYO6,771,0416,72
Kristal Kola1,720,00-43,70
Kron Telekomünikasyon42,402,7115,09
Kuştur Kuşadası Turizm235,00-1,5949,40
Kuyas Yatırım4,652,65102,17
Kütahya Porselen128,706,19155,10
Kütahya Şeker Fabrikası31,50-0,57

Lider Faktoring4,120,0020,82
Link Bilgisayar31,50-2,42-0,30
Logo Yazılım48,66-0,6956,26
Lokman Hekim Sağlık13,60-1,8193,41
Lüks Kadife58,70-0,76104,43
Makina Takım3,63-1,636,45
Manas Enerji Yönetimi16,52-2,59

Margün Enerji10,060,10

Marka Yatırım Holding4,060,00-36,86
Marmaris Altınyunus258,400,16132,58
Marshall261,00-2,79-14,90
Martı GMYO1,01-0,98-60,45
Martı Otel1,800,56-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım23,72-1,50

Mavi Giyim79,55-0,6954,14
Mazhar Zorlu Holding36,70-5,3116,58
Meditera Tıbbi Malzeme40,68-0,05

Mega Polietilen6,781,65-11,49
Menderes Tekstil2,50-0,40-19,09
Mercan Kimya10,83-3,30

Merit Turizm27,16-3,48162,18
Merko Gıda5,860,34-32,18
Metemtur Yatırım4,669,91-42,37
Metro Holding1,151,77-38,57
Metro Petrol ve Tesisleri2,46-0,40-14,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,76-1,12-22,78
Mia Teknoloji31,801,40

Migros Ticaret42,76-0,28-0,09
Milpa4,16-0,48-9,57
Mistral GMYO4,58-0,87-2,05
MLP Sağlık34,801,9375,14
MMC San. ve Tic. Yat.4,85-9,855,43
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,730,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,353,60-29,54
Mondi Tire Kutsan11,203,6147,37
Nasmed Egepol9,50-0,31

Naturel Enerji40,340,1013,61
Naturelgaz8,19-1,21

Net Holding5,82-0,6869,68
Netaş Telekom.20,66-1,71-26,42
Niğbaş Niğde Beton11,4410,00-78,00
Nuh Çimento47,40-2,19-1,31
Nurol GMYO7,324,420,41
Odaş Elektrik1,63-0,61-44,24
Orçay Ortaköy Çay Sanayi19,506,62

Orge Enerji Elektrik7,180,9855,66
Orma Orman Mahsulleri36,249,95146,20
Osmanlı Menkul31,669,552,98
Ostim Endüstriyel Yat1,861,64-20,30
Otokar421,30-1,1038,46
Otto Holding27,220,00158,50
Oyak Çimento8,500,35-3,19
Oyak Yat. Ort.7,73-1,7812,00
Oyak Yatırım Menkul42,507,21

Oylum Sınai Yatırımlar8,28-1,7875,80
Özak GMYO6,913,4435,49
Özbal Çelik Boru23,102,48252,67
Özderici GMYO1,75-2,23-21,17
Özerden Plastik8,21-2,73-8,78
Pamel Elektrik70,10-1,06228,80
Panora GMYO8,702,5948,19
Papilon Savunma15,030,00-33,90
Park Elek.Madencilik6,61-1,7823,09
Parsan36,60-0,8750,62
PC İletişim ve Medya Hizmetleri15,12-9,95

Pegasus104,904,6940,62
Peker GMYO1,06-7,02-54,69
Penguen Gıda4,32-5,05-14,46
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım380,002,70

Pera GMYO1,38-0,72-21,22
Pergamon Dış Ticaret27,600,1550,58
Petkim8,943,7179,52
Petrokent Turizm5.019,90-3,44453,83
Pınar Et ve Un22,483,792,73
Pınar Su3,900,78-4,04
Pınar Süt20,061,72-11,04
Plastikkart19,28-0,9235,35
Polisan Holding3,262,84-15,21
Politeknik Metal495,509,9922,13
Prizma Press Matbaacılık4,184,50-23,72
QNB Finans Fin. Kir.92,85-2,21-25,90
QNB Finansbank47,04-9,97-33,13
QUA Granite Hayal Yapı15,100,53

Rainbow Polikarbonat14,479,95

Ral Yatırım Holding15,309,99244,59
Ray Sigorta14,20-9,21-8,09
Reysaş GMYO3,88-4,4319,68
Reysaş Lojistik5,90-5,6014,03
Rhea Girişim2,09-1,42-43,82
Rodrigo Tekstil15,669,9714,22
Royal Halı3,500,861,74
RTA Laboratuvarları22,10-0,18-27,01
Sabancı Holding14,621,2532,60
Safkar Ege Soğutmacılık8,05-1,95-26,01
Sanel Mühendislik5,220,0052,63
Sanifoam Sünger34,100,35150,74
Sanko Pazarlama10,73-4,1115,78
Saray Matbaacılık4,621,76-47,32
Sarkuysan21,406,26146,05
Sasa Polyester48,443,33223,27
Say Yenilenebilir Enerji29,921,29251,59
Sekuro Plastik20,44-9,9646,42
Selçuk Ecza Deposu11,85-1,25-11,78
Selçuk Gıda5,17-1,713,82
Selva Gıda Sanayi9,48-9,89

Senkron Güvenlik23,02-0,35-12,34
Serve Film Prodüksiyon13,70-0,72-14,38
Servet GMYO103,902,2632,53
Seyitler Kimya15,550,0015,50
Silverline Endüstri5,69-0,18-33,84
Sinpaş GMYO4,120,49-1,44
Smartiks Yazılım5,521,47-37,70
Sodaş Sodyum Sanayii28,280,287,38
Söktaş2,93-2,01-9,87
Sönmez Filament38,00-5,05-28,55
Sönmez Pamuklu9,75-1,91-33,93
Sumaş Suni Tahta85,000,0066,63
Şeker Fin. Kir.5,37-0,56-16,09
Şekerbank1,230,82-18,54
Şişe Cam15,403,43115,10
Şok Marketler Ticaret15,03-1,3820,43
T. Halk Bankası5,362,49-3,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,969,96-19,64
T.S.K.B.1,63-0,61-6,67
T.Tuborg23,00-3,6929,72
Tat Gıda12,49-0,568,03
TAV Havalimanları39,542,7085,63
Tek-Art Turizm1,42-1,39-29,70
Tekfen Holding23,044,8240,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,701,18-11,08
Temapol Polimer Plastik17,12-2,2848,87
Tetamat Gıda Yatırımları237,70-4,849,89
TGS Dış Ticaret16,89-0,6532,89
Tofaş Oto. Fab.92,351,04198,76
Torunlar GMYO4,54-3,4016,41
Trabzon Liman41,540,5829,33
Trabzonspor Sportif6,97-2,79185,66
Trend GMYO6,77-3,01-46,14
TSKB GMYO3,050,99-36,81
Tuğçelik19,000,64135,15
Tukaş8,44-0,24-12,90
Turcas Petrol4,442,54-8,45
Tureks Turizm Taşımacılık16,30-1,57

Turkcell20,28-1,5535,96
Tümosan Motor ve Traktör20,62-0,3946,55
Tüpraş164,800,6752,59
Türk Hava Yolları22,007,9570,41
Türk İlaç Serum12,48-1,11

Türk Prysmian Kablo72,006,51496,90
Türk Telekom10,810,3736,85
Türk Traktör231,001,0935,59
Türker Proje Gayrimenkul139,50-0,6423,56
Türkiye Sigorta5,82-1,36-5,80
Ufuk Yatırım20,380,0052,09
Ulaşlar Turizm Yat.3,60-1,10-15,09
Ulusal Faktoring2,461,23

Ulusoy Elektrik64,209,9325,02
Ulusoy Un Sanayi6,911,0235,80
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,891,61-19,23
Utopya Turizm13,77-10,00-64,51
Uzertaş Boya36,98-6,33-34,66
Ülker Bisküvi21,640,19-3,04
Ünlü Yatırım Holding6,15-1,91

Vakıf Fin. Kir.5,920,1773,71
Vakıf GMYO1,912,14-20,38
Vakıf Yat. Ort.6,170,16-16,17
Vakıflar Bankası4,121,23-12,53
Vakko Tekstil10,77-1,1971,87
Vanet Gıda6,45-0,62-16,56
VBT Yazılım24,084,15

Verusa Holding55,45-0,6323,00
Verusaturk Girisim25,06-1,0392,06
Vestel29,062,3275,23
Vestel Beyaz Eşya7,891,0277,76
Viking Kağıt7,090,42-21,22
Yapı ve Kredi Bank.3,61-0,5520,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,204,52-5,50
Yataş13,621,34-3,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,24-0,31-26,36
Yeni Gimat GMYO19,001,8863,90
Yeo Teknoloji60,30-3,13

Yeşil GMYO0,952,15-31,16
Yeşil Yapı1,080,00-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,060,00-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme14.499,406,21-7,06
Yonga Mobilya27,36-5,33-8,15
Yükselen Çelik6,611,6927,23
Yünsa13,69-2,07-1,45
Ziraat GMYO2,70-0,74

Zorlu Enerji1,830,00-27,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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