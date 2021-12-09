Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 68,64 İş Bankası (B) 41.310,00 0,00 2,00 İş Bankası (C) 7,79 1,70 14,68 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 44,74 İş Fin.Kir. 3,88 4,58 0,52 İş Girişim 9,23 -0,65 -51,29 İş GMYO 2,59 -3,36 1,97 İş Y. Men. Değ. 21,92 0,55 32,07 İş Yat. Ort. 3,28 3,47 -2,47 İşbir Holding 60,55 9,99 12,80 İşbir Sentetik Dokuma 12,25 -2,23 Işık Plastik 5,50 -0,54 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 3,06 -11,40 İttifak Holding 1,38 -0,72 -38,12 İz Hayvancılık Tarım 20,90 -1,04 16,11 İzmir Demir Çelik 2,81 2,55 -15,09 İzmir Fırça 7,30 -1,62 31,29 Jantsa Jant Sanayi 71,35 -2,13 72,14 Kafein Yazılım 23,00 2,13 7,78 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,76 0,00 Kaplamin 30,04 1,28 -11,12 Kardemir (A) 9,22 0,99 54,96 Kardemir (B) 9,31 3,10 76,66 Kardemir (D) 10,50 6,28 81,66 Karel Elektronik 12,44 -1,27 85,00 Karsan Otomotiv 4,41 1,15 35,69 Karsu Tekstil 9,01 -1,74 5,38 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,82 0,25 Kartonsan 64,80 -1,22 -31,55 Katmerciler Ekipman 1,56 -2,50 -9,95 Kent Gıda 200,00 1,99 -43,76 Kerevitaş Gıda 5,12 0,20 -22,19 Kervan Gıda 13,67 1,79 33,56 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 2,20 -0,45 -12,35 Kızılbük GYO 29,20 7,51 Klimasan Klima 11,15 -2,11 32,15 Koç Holding 33,44 0,12 63,50 Konfrut Gıda 4,67 3,78 10,53 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,15 -1,37 205,72 Konya Çimento 1.085,00 -2,90 -3,98 Konya Kağıt 7,91 0,00 Koray GMYO 7,10 0,28 59,55 Kordsa Teknik Tekstil 37,38 -1,11 140,39 Koza Altın 138,10 -0,29 42,81 Koza Madencilik 21,48 -1,01 38,67 Körfez GMYO 6,77 1,04 16,72 Kristal Kola 1,72 0,00 -43,70 Kron Telekomünikasyon 42,40 2,71 15,09 Kuştur Kuşadası Turizm 235,00 -1,59 49,40 Kuyas Yatırım 4,65 2,65 102,17 Kütahya Porselen 128,70 6,19 155,10 Kütahya Şeker Fabrikası 31,50 -0,57 Lider Faktoring 4,12 0,00 20,82 Link Bilgisayar 31,50 -2,42 -0,30 Logo Yazılım 48,66 -0,69 56,26 Lokman Hekim Sağlık 13,60 -1,81 93,41 Lüks Kadife 58,70 -0,76 104,43 Makina Takım 3,63 -1,63 6,45 Manas Enerji Yönetimi 16,52 -2,59 Margün Enerji 10,06 0,10 Marka Yatırım Holding 4,06 0,00 -36,86 Marmaris Altınyunus 258,40 0,16 132,58 Marshall 261,00 -2,79 -14,90 Martı GMYO 1,01 -0,98 -60,45 Martı Otel 1,80 0,56 -15,49 Matriks Bilgi Dağıtım 23,72 -1,50 Mavi Giyim 79,55 -0,69 54,14 Mazhar Zorlu Holding 36,70 -5,31 16,58 Meditera Tıbbi Malzeme 40,68 -0,05 Mega Polietilen 6,78 1,65 -11,49 Menderes Tekstil 2,50 -0,40 -19,09 Mercan Kimya 10,83 -3,30 Merit Turizm 27,16 -3,48 162,18 Merko Gıda 5,86 0,34 -32,18 Metemtur Yatırım 4,66 9,91 -42,37 Metro Holding 1,15 1,77 -38,57 Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 -0,40 -14,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,76 -1,12 -22,78 Mia Teknoloji 31,80 1,40 Migros Ticaret 42,76 -0,28 -0,09 Milpa 4,16 -0,48 -9,57 Mistral GMYO 4,58 -0,87 -2,05 MLP Sağlık 34,80 1,93 75,14 MMC San. ve Tic. Yat. 4,85 -9,85 5,43 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,73 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,35 3,60 -29,54 Mondi Tire Kutsan 11,20 3,61 47,37 Nasmed Egepol 9,50 -0,31 Naturel Enerji 40,34 0,10 13,61 Naturelgaz 8,19 -1,21 Net Holding 5,82 -0,68 69,68 Netaş Telekom. 20,66 -1,71 -26,42 Niğbaş Niğde Beton 11,44 10,00 -78,00 Nuh Çimento 47,40 -2,19 -1,31 Nurol GMYO 7,32 4,42 0,41 Odaş Elektrik 1,63 -0,61 -44,24 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 19,50 6,62 Orge Enerji Elektrik 7,18 0,98 55,66 Orma Orman Mahsulleri 36,24 9,95 146,20 Osmanlı Menkul 31,66 9,55 2,98 Ostim Endüstriyel Yat 1,86 1,64 -20,30 Otokar 421,30 -1,10 38,46 Otto Holding 27,22 0,00 158,50 Oyak Çimento 8,50 0,35 -3,19 Oyak Yat. Ort. 7,73 -1,78 12,00 Oyak Yatırım Menkul 42,50 7,21 Oylum Sınai Yatırımlar 8,28 -1,78 75,80 Özak GMYO 6,91 3,44 35,49 Özbal Çelik Boru 23,10 2,48 252,67 Özderici GMYO 1,75 -2,23 -21,17 Özerden Plastik 8,21 -2,73 -8,78 Pamel Elektrik 70,10 -1,06 228,80 Panora GMYO 8,70 2,59 48,19 Papilon Savunma 15,03 0,00 -33,90 Park Elek.Madencilik 6,61 -1,78 23,09 Parsan 36,60 -0,87 50,62 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 15,12 -9,95 Pegasus 104,90 4,69 40,62 Peker GMYO 1,06 -7,02 -54,69 Penguen Gıda 4,32 -5,05 -14,46 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 380,00 2,70 Pera GMYO 1,38 -0,72 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 27,60 0,15 50,58 Petkim 8,94 3,71 79,52 Petrokent Turizm 5.019,90 -3,44 453,83 Pınar Et ve Un 22,48 3,79 2,73 Pınar Su 3,90 0,78 -4,04 Pınar Süt 20,06 1,72 -11,04 Plastikkart 19,28 -0,92 35,35 Polisan Holding 3,26 2,84 -15,21 Politeknik Metal 495,50 9,99 22,13 Prizma Press Matbaacılık 4,18 4,50 -23,72 QNB Finans Fin. Kir. 92,85 -2,21 -25,90 QNB Finansbank 47,04 -9,97 -33,13 QUA Granite Hayal Yapı 15,10 0,53 Rainbow Polikarbonat 14,47 9,95 Ral Yatırım Holding 15,30 9,99 244,59 Ray Sigorta 14,20 -9,21 -8,09 Reysaş GMYO 3,88 -4,43 19,68 Reysaş Lojistik 5,90 -5,60 14,03 Rhea Girişim 2,09 -1,42 -43,82 Rodrigo Tekstil 15,66 9,97 14,22 Royal Halı 3,50 0,86 1,74 RTA Laboratuvarları 22,10 -0,18 -27,01 Sabancı Holding 14,62 1,25 32,60 Safkar Ege Soğutmacılık 8,05 -1,95 -26,01 Sanel Mühendislik 5,22 0,00 52,63 Sanifoam Sünger 34,10 0,35 150,74 Sanko Pazarlama 10,73 -4,11 15,78 Saray Matbaacılık 4,62 1,76 -47,32 Sarkuysan 21,40 6,26 146,05 Sasa Polyester 48,44 3,33 223,27 Say Yenilenebilir Enerji 29,92 1,29 251,59 Sekuro Plastik 20,44 -9,96 46,42 Selçuk Ecza Deposu 11,85 -1,25 -11,78 Selçuk Gıda 5,17 -1,71 3,82 Selva Gıda Sanayi 9,48 -9,89 Senkron Güvenlik 23,02 -0,35 -12,34 Serve Film Prodüksiyon 13,70 -0,72 -14,38 Servet GMYO 103,90 2,26 32,53 Seyitler Kimya 15,55 0,00 15,50 Silverline Endüstri 5,69 -0,18 -33,84 Sinpaş GMYO 4,12 0,49 -1,44 Smartiks Yazılım 5,52 1,47 -37,70 Sodaş Sodyum Sanayii 28,28 0,28 7,38 Söktaş 2,93 -2,01 -9,87 Sönmez Filament 38,00 -5,05 -28,55 Sönmez Pamuklu 9,75 -1,91 -33,93 Sumaş Suni Tahta 85,00 0,00 66,63 Şeker Fin. Kir. 5,37 -0,56 -16,09 Şekerbank 1,23 0,82 -18,54 Şişe Cam 15,40 3,43 115,10 Şok Marketler Ticaret 15,03 -1,38 20,43 T. Halk Bankası 5,36 2,49 -3,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,96 9,96 -19,64 T.S.K.B. 1,63 -0,61 -6,67 T.Tuborg 23,00 -3,69 29,72 Tat Gıda 12,49 -0,56 8,03 TAV Havalimanları 39,54 2,70 85,63 Tek-Art Turizm 1,42 -1,39 -29,70 Tekfen Holding 23,04 4,82 40,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,70 1,18 -11,08 Temapol Polimer Plastik 17,12 -2,28 48,87 Tetamat Gıda Yatırımları 237,70 -4,84 9,89 TGS Dış Ticaret 16,89 -0,65 32,89 Tofaş Oto. Fab. 92,35 1,04 198,76 Torunlar GMYO 4,54 -3,40 16,41 Trabzon Liman 41,54 0,58 29,33 Trabzonspor Sportif 6,97 -2,79 185,66 Trend GMYO 6,77 -3,01 -46,14 TSKB GMYO 3,05 0,99 -36,81 Tuğçelik 19,00 0,64 135,15 Tukaş 8,44 -0,24 -12,90 Turcas Petrol 4,44 2,54 -8,45 Tureks Turizm Taşımacılık 16,30 -1,57 Turkcell 20,28 -1,55 35,96 Tümosan Motor ve Traktör 20,62 -0,39 46,55 Tüpraş 164,80 0,67 52,59 Türk Hava Yolları 22,00 7,95 70,41 Türk İlaç Serum 12,48 -1,11 Türk Prysmian Kablo 72,00 6,51 496,90 Türk Telekom 10,81 0,37 36,85 Türk Traktör 231,00 1,09 35,59 Türker Proje Gayrimenkul 139,50 -0,64 23,56 Türkiye Sigorta 5,82 -1,36 -5,80 Ufuk Yatırım 20,38 0,00 52,09 Ulaşlar Turizm Yat. 3,60 -1,10 -15,09 Ulusal Faktoring 2,46 1,23 Ulusoy Elektrik 64,20 9,93 25,02 Ulusoy Un Sanayi 6,91 1,02 35,80 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,89 1,61 -19,23 Utopya Turizm 13,77 -10,00 -64,51 Uzertaş Boya 36,98 -6,33 -34,66 Ülker Bisküvi 21,64 0,19 -3,04 Ünlü Yatırım Holding 6,15 -1,91 Vakıf Fin. Kir. 5,92 0,17 73,71 Vakıf GMYO 1,91 2,14 -20,38 Vakıf Yat. Ort. 6,17 0,16 -16,17 Vakıflar Bankası 4,12 1,23 -12,53 Vakko Tekstil 10,77 -1,19 71,87 Vanet Gıda 6,45 -0,62 -16,56 VBT Yazılım 24,08 4,15 Verusa Holding 55,45 -0,63 23,00 Verusaturk Girisim 25,06 -1,03 92,06 Vestel 29,06 2,32 75,23 Vestel Beyaz Eşya 7,89 1,02 77,76 Viking Kağıt 7,09 0,42 -21,22 Yapı ve Kredi Bank. 3,61 -0,55 20,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,20 4,52 -5,50 Yataş 13,62 1,34 -3,75 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,24 -0,31 -26,36 Yeni Gimat GMYO 19,00 1,88 63,90 Yeo Teknoloji 60,30 -3,13 Yeşil GMYO 0,95 2,15 -31,16 Yeşil Yapı 1,08 0,00 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,06 0,00 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.499,40 6,21 -7,06 Yonga Mobilya 27,36 -5,33 -8,15 Yükselen Çelik 6,61 1,69 27,23 Yünsa 13,69 -2,07 -1,45 Ziraat GMYO 2,70 -0,74 Zorlu Enerji 1,83 0,00 -27,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) 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