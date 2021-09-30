Borsada günlük işlemler (2)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.501,20
|0,86
|-27,16
|İş Bankası (C)
|5,19
|0,97
|-23,59
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,94
|0,00
|-23,83
|İş Girişim
|8,23
|0,37
|-56,57
|İş GMYO
|2,10
|0,48
|-17,32
|İş Y. Men. Değ.
|13,26
|0,45
|-20,11
|İş Yat. Ort.
|2,65
|0,38
|-21,20
|İşbir Holding
|61,40
|8,87
|14,38
|Işık Plastik
|6,24
|-0,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|-3,00
|-14,91
|İttifak Holding
|1,34
|0,00
|-39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|23,30
|4,11
|29,44
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|-0,44
|-31,71
|İzmir Fırça
|6,43
|-0,46
|15,65
|Jantsa Jant Sanayi
|57,10
|0,09
|37,76
|Kafein Yazılım
|20,46
|1,99
|-4,12
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,60
|0,80
|Kaplamin
|22,46
|-5,87
|-33,55
|Kardemir (A)
|5,63
|1,44
|-5,38
|Kardemir (B)
|5,60
|1,27
|6,26
|Kardemir (D)
|6,45
|2,22
|11,59
|Karel Elektronik
|9,04
|-0,44
|34,44
|Karsan Otomotiv
|3,62
|-0,82
|11,38
|Karsu Tekstil
|8,36
|1,09
|-2,22
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,91
|9,95
|Kartonsan
|46,08
|-0,04
|-51,33
|Katmerciler Ekipman
|1,28
|0,00
|-26,11
|Kent Gıda
|189,20
|4,30
|-46,79
|Kerevitaş Gıda
|4,12
|0,00
|-37,39
|Kervan Gıda
|12,41
|0,57
|21,25
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|8,47
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,95
|-0,51
|-22,31
|Kızılbük GYO
|27,38
|0,37
|Klimasan Klima
|9,70
|0,00
|14,96
|Koç Holding
|22,62
|1,43
|10,60
|Konfrut Gıda
|3,60
|-0,83
|-14,79
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,55
|-0,74
|156,57
|Konya Çimento
|812,00
|-0,36
|-28,14
|Koray GMYO
|7,05
|-1,12
|58,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,30
|0,48
|62,70
|Koza Altın
|95,50
|-0,21
|-1,24
|Koza Madencilik
|14,57
|0,83
|-5,94
|Körfez GMYO
|4,90
|0,41
|-15,52
|Kristal Kola
|1,32
|0,76
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|33,60
|3,07
|-8,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|168,00
|-1,70
|6,80
|Kuyas Yatırım
|2,53
|-1,17
|10,00
|Kütahya Porselen
|60,80
|3,75
|20,52
|Kütahya Şeker Fabrikası
|37,56
|-8,48
|Lider Faktoring
|3,43
|2,08
|0,59
|Link Bilgisayar
|28,30
|3,44
|-10,43
|Logo Yazılım
|41,64
|-0,14
|33,72
|Lokman Hekim Sağlık
|10,87
|1,68
|53,15
|Lüks Kadife
|44,60
|-3,00
|55,32
|Makina Takım
|2,82
|0,00
|-17,30
|Manas Enerji Yönetimi
|16,48
|-4,68
|Margün Enerji
|8,31
|Marka Yatırım Holding
|4,35
|-0,23
|-32,35
|Marmaris Altınyunus
|170,00
|2,16
|53,02
|Marshall
|277,50
|0,84
|-9,52
|Martı GMYO
|0,99
|-1,98
|-61,23
|Martı Otel
|1,67
|0,60
|-21,60
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,34
|0,36
|Mavi Giyim
|64,40
|1,50
|24,78
|Mazhar Zorlu Holding
|32,10
|-0,31
|1,97
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,10
|0,29
|Mega Polietilen
|4,91
|0,20
|-35,90
|Menderes Tekstil
|2,09
|1,46
|-32,36
|Mercan Kimya
|11,00
|-0,36
|Merit Turizm
|15,15
|-0,13
|46,24
|Merko Gıda
|4,82
|-0,21
|-44,21
|Metemtur Yatırım
|3,21
|-0,62
|-60,30
|Metro Holding
|1,32
|-1,49
|-36,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,64
|0,38
|-8,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|2,26
|-22,32
|Migros Ticaret
|31,52
|-1,19
|-26,36
|Milpa
|4,12
|4,30
|-10,43
|Mistral GMYO
|4,45
|-2,41
|-5,52
|MLP Sağlık
|27,48
|1,78
|38,30
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,50
|-1,79
|19,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,58
|-1,50
|-44,47
|Mondi Tire Kutsan
|8,00
|-0,62
|5,26
|Nasmed Egepol
|5,64
|0,00
|Naturel Enerji
|33,96
|-2,69
|-4,36
|Naturelgaz
|7,32
|0,55
|Net Holding
|5,01
|3,30
|46,06
|Netaş Telekom.
|16,43
|2,50
|-41,49
|Niğbaş Niğde Beton
|7,96
|0,00
|-84,69
|Nuh Çimento
|33,80
|3,87
|-29,62
|Nurol GMYO
|8,50
|2,41
|16,60
|Odaş Elektrik
|1,37
|0,74
|-53,14
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,90
|-1,46
|Orge Enerji Elektrik
|5,88
|0,00
|27,48
|Orma Orman Mahsulleri
|25,48
|-1,01
|73,10
|Osmanlı Menkul
|26,50
|7,11
|-14,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,85
|0,00
|-20,73
|Otokar
|321,80
|5,20
|5,76
|Oyak Çimento
|6,63
|-1,34
|-24,49
|Oyak Yat. Ort.
|6,71
|0,15
|-2,78
|Oyak Yatırım Menkul
|25,08
|2,12
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,34
|-9,93
|98,30
|Özak GMYO
|4,52
|0,22
|-11,37
|Özbal Çelik Boru
|13,29
|-0,60
|102,90
|Özderici GMYO
|1,41
|-0,70
|-36,49
|Özerden Plastik
|7,71
|1,58
|-14,33
|Pamel Elektrik
|48,76
|2,27
|128,71
|Panora GMYO
|6,75
|5,63
|14,55
|Papilon Savunma
|12,87
|1,66
|-43,40
|Park Elek.Madencilik
|4,44
|0,68
|-17,32
|Parsan
|26,30
|0,15
|8,23
|Pegasus
|77,85
|1,76
|4,36
|Peker GMYO
|0,95
|-1,04
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,15
|5,00
|-37,62
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|172,60
|0,35
|Pera GMYO
|1,44
|2,86
|-17,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,62
|0,00
|23,41
|Petkim
|6,53
|1,71
|31,12
|Petrokent Turizm
|2.839,90
|1,50
|213,32
|Pınar Et ve Un
|15,75
|0,83
|-28,03
|Pınar Su
|7,77
|-0,13
|4,58
|Pınar Süt
|15,82
|2,00
|-29,84
|Plastikkart
|22,48
|0,00
|55,57
|Polisan Holding
|2,64
|0,00
|-31,33
|Politeknik Metal
|326,50
|0,46
|-19,53
|Prizma Press Matbaacılık
|3,99
|1,27
|-27,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,95
|1,49
|-45,77
|QNB Finansbank
|36,48
|1,33
|-48,14
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,13
|0,00
|Ral Yatırım Holding
|5,87
|-9,97
|32,21
|Ray Sigorta
|9,65
|-0,72
|-37,54
|Reysaş GMYO
|2,74
|0,37
|-15,48
|Reysaş Lojistik
|4,87
|-1,22
|-5,88
|Rhea Girişim
|1,92
|0,52
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|13,40
|0,15
|-2,26
|Royal Halı
|3,00
|0,00
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|22,42
|0,90
|-25,96
|Sabancı Holding
|9,79
|2,51
|-11,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,33
|-4,68
|-32,63
|Sanel Mühendislik
|4,81
|0,63
|40,64
|Sanifoam Sünger
|22,72
|4,41
|67,06
|Sanko Pazarlama
|9,52
|0,53
|2,72
|Saray Matbaacılık
|4,09
|0,74
|-53,36
|Sarkuysan
|12,45
|0,89
|43,15
|Sasa Polyester
|26,68
|0,45
|78,05
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,32
|9,95
|162,28
|Sekuro Plastik
|20,52
|0,20
|46,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,40
|0,00
|-37,46
|Selçuk Gıda
|4,78
|0,63
|-4,02
|Selva Gıda Sanayi
|8,66
|2,49
|Senkron Güvenlik
|26,98
|3,77
|2,74
|Serve Film Prodüksiyon
|14,92
|3,04
|-6,75
|Servet GMYO
|76,20
|3,25
|-2,81
|Seyitler Kimya
|22,08
|0,09
|64,00
|Silverline Endüstri
|5,08
|2,42
|-40,93
|Sinpaş GMYO
|4,25
|0,00
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,37
|1,13
|-39,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,50
|-4,08
|-10,77
|Söktaş
|2,91
|-2,68
|-10,48
|Sönmez Filament
|37,80
|0,27
|-46,15
|Sönmez Pamuklu
|13,59
|-1,66
|-43,38
|Sumaş Suni Tahta
|88,40
|-2,00
|73,30
|Şeker Fin. Kir.
|4,89
|-0,20
|-23,59
|Şekerbank
|0,97
|1,04
|-35,76
|Şişe Cam
|8,19
|0,24
|14,39
|Şok Marketler Ticaret
|11,80
|0,77
|-5,45
|T. Halk Bankası
|4,30
|1,18
|-22,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,22
|-2,57
|-31,68
|T.S.K.B.
|1,20
|-0,83
|-31,29
|T.Tuborg
|16,45
|1,42
|-7,22
|Taç Tarım Ürünleri
|24,58
|2,42
|133,43
|Tat Gıda
|9,09
|1,79
|-21,38
|TAV Havalimanları
|26,28
|0,69
|23,38
|Taze Kuru Gıda
|194,50
|-0,21
|-10,08
|Tek-Art Turizm
|1,22
|-0,81
|-39,60
|Tekfen Holding
|13,83
|0,51
|-15,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,87
|0,00
|-32,22
|Temapol Polimer Plastik
|14,31
|-0,90
|24,43
|TGS Dış Ticaret
|16,28
|8,68
|28,09
|Tofaş Oto. Fab.
|52,00
|4,92
|68,22
|Torunlar GMYO
|3,38
|-2,31
|-13,33
|Trabzon Liman
|26,86
|-0,37
|-16,38
|Trabzonspor Sportif
|3,27
|1,55
|34,02
|Trend GMYO
|6,51
|0,62
|-48,21
|TSKB GMYO
|2,83
|1,43
|-41,36
|Tuğçelik
|13,98
|0,94
|73,02
|Tukaş
|6,74
|0,75
|-30,44
|Turcas Petrol
|3,47
|0,29
|-28,45
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,94
|-0,09
|Turkcell
|15,33
|0,46
|0,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,71
|2,21
|11,66
|Tüpraş
|114,60
|1,69
|6,11
|Türk Hava Yolları
|13,95
|1,23
|8,06
|Türk İlaç Serum
|12,27
|-2,70
|Türk Prysmian Kablo
|16,30
|0,49
|35,13
|Türk Telekom
|7,49
|3,45
|-7,44
|Türk Traktör
|162,20
|7,20
|-4,80
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,70
|-1,95
|15,77
|Türkiye Sigorta
|4,90
|0,41
|-20,69
|Ufuk Yatırım
|18,60
|0,59
|38,81
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,80
|-0,52
|-10,38
|Ulusoy Elektrik
|50,70
|0,10
|-1,27
|Ulusoy Un Sanayi
|5,53
|2,03
|8,68
|Umpaş Holding
|1,19
|1,71
|-54,41
|Uşak Seramik
|1,64
|0,00
|-29,91
|Utopya Turizm
|21,80
|-3,11
|-43,81
|Uzertaş Boya
|29,00
|3,20
|-48,76
|Ülker Bisküvi
|19,12
|0,21
|-14,33
|Ünlü Yatırım Holding
|5,68
|-1,22
|Vakıf Fin. Kir.
|7,65
|-0,39
|124,47
|Vakıf GMYO
|1,49
|1,36
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,04
|0,00
|-17,93
|Vakıflar Bankası
|3,26
|0,62
|-30,79
|Vakko Tekstil
|9,10
|0,33
|45,22
|Vanet Gıda
|6,60
|1,54
|-14,62
|VBT Yazılım
|20,74
|9,97
|Verusa Holding
|45,74
|0,13
|1,46
|Verusaturk Girisim
|20,58
|-0,10
|57,72
|Vestel
|26,30
|-0,96
|46,58
|Vestel Beyaz Eşya
|48,94
|-0,53
|30,94
|Viking Kağıt
|6,32
|0,16
|-29,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|1,69
|-19,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,68
|0,41
|-17,99
|Yataş
|14,00
|1,74
|-3,11
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,22
|-0,31
|-26,82
|Yeni Gimat GMYO
|15,78
|0,00
|36,13
|Yeo Teknoloji
|77,10
|-9,35
|Yeşil GMYO
|0,96
|2,13
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,00
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,10
|0,00
|-50,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.989,80
|0,00
|-35,96
|Yonga Mobilya
|18,98
|-0,68
|-36,29
|Yükselen Çelik
|4,98
|0,00
|-4,81
|Yünsa
|15,78
|4,71
|13,59
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,53
|-0,65
|-39,50
(Son)
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