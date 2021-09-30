Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.501,20 0,86 -27,16 İş Bankası (C) 5,19 0,97 -23,59 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 2,94 0,00 -23,83 İş Girişim 8,23 0,37 -56,57 İş GMYO 2,10 0,48 -17,32 İş Y. Men. Değ. 13,26 0,45 -20,11 İş Yat. Ort. 2,65 0,38 -21,20 İşbir Holding 61,40 8,87 14,38 Işık Plastik 6,24 -0,48 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 -3,00 -14,91 İttifak Holding 1,34 0,00 -39,91 İz Hayvancılık Tarım 23,30 4,11 29,44 İzmir Demir Çelik 2,26 -0,44 -31,71 İzmir Fırça 6,43 -0,46 15,65 Jantsa Jant Sanayi 57,10 0,09 37,76 Kafein Yazılım 20,46 1,99 -4,12 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,60 0,80 Kaplamin 22,46 -5,87 -33,55 Kardemir (A) 5,63 1,44 -5,38 Kardemir (B) 5,60 1,27 6,26 Kardemir (D) 6,45 2,22 11,59 Karel Elektronik 9,04 -0,44 34,44 Karsan Otomotiv 3,62 -0,82 11,38 Karsu Tekstil 8,36 1,09 -2,22 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,91 9,95 Kartonsan 46,08 -0,04 -51,33 Katmerciler Ekipman 1,28 0,00 -26,11 Kent Gıda 189,20 4,30 -46,79 Kerevitaş Gıda 4,12 0,00 -37,39 Kervan Gıda 12,41 0,57 21,25 Kervansaray Yat. Holding 0,64 8,47 -49,21 Kiler GMYO 1,95 -0,51 -22,31 Kızılbük GYO 27,38 0,37 Klimasan Klima 9,70 0,00 14,96 Koç Holding 22,62 1,43 10,60 Konfrut Gıda 3,60 -0,83 -14,79 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,55 -0,74 156,57 Konya Çimento 812,00 -0,36 -28,14 Koray GMYO 7,05 -1,12 58,43 Kordsa Teknik Tekstil 25,30 0,48 62,70 Koza Altın 95,50 -0,21 -1,24 Koza Madencilik 14,57 0,83 -5,94 Körfez GMYO 4,90 0,41 -15,52 Kristal Kola 1,32 0,76 -56,79 Kron Telekomünikasyon 33,60 3,07 -8,79 Kuştur Kuşadası Turizm 168,00 -1,70 6,80 Kuyas Yatırım 2,53 -1,17 10,00 Kütahya Porselen 60,80 3,75 20,52 Kütahya Şeker Fabrikası 37,56 -8,48 Lider Faktoring 3,43 2,08 0,59 Link Bilgisayar 28,30 3,44 -10,43 Logo Yazılım 41,64 -0,14 33,72 Lokman Hekim Sağlık 10,87 1,68 53,15 Lüks Kadife 44,60 -3,00 55,32 Makina Takım 2,82 0,00 -17,30 Manas Enerji Yönetimi 16,48 -4,68 Margün Enerji 8,31 Marka Yatırım Holding 4,35 -0,23 -32,35 Marmaris Altınyunus 170,00 2,16 53,02 Marshall 277,50 0,84 -9,52 Martı GMYO 0,99 -1,98 -61,23 Martı Otel 1,67 0,60 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 33,34 0,36 Mavi Giyim 64,40 1,50 24,78 Mazhar Zorlu Holding 32,10 -0,31 1,97 Meditera Tıbbi Malzeme 34,10 0,29 Mega Polietilen 4,91 0,20 -35,90 Menderes Tekstil 2,09 1,46 -32,36 Mercan Kimya 11,00 -0,36 Merit Turizm 15,15 -0,13 46,24 Merko Gıda 4,82 -0,21 -44,21 Metemtur Yatırım 3,21 -0,62 -60,30 Metro Holding 1,32 -1,49 -36,54 Metro Petrol ve Tesisleri 2,64 0,38 -8,65 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 2,26 -22,32 Migros Ticaret 31,52 -1,19 -26,36 Milpa 4,12 4,30 -10,43 Mistral GMYO 4,45 -2,41 -5,52 MLP Sağlık 27,48 1,78 38,30 MMC San. ve Tic. Yat. 5,50 -1,79 19,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,58 -1,50 -44,47 Mondi Tire Kutsan 8,00 -0,62 5,26 Nasmed Egepol 5,64 0,00 Naturel Enerji 33,96 -2,69 -4,36 Naturelgaz 7,32 0,55 Net Holding 5,01 3,30 46,06 Netaş Telekom. 16,43 2,50 -41,49 Niğbaş Niğde Beton 7,96 0,00 -84,69 Nuh Çimento 33,80 3,87 -29,62 Nurol GMYO 8,50 2,41 16,60 Odaş Elektrik 1,37 0,74 -53,14 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,90 -1,46 Orge Enerji Elektrik 5,88 0,00 27,48 Orma Orman Mahsulleri 25,48 -1,01 73,10 Osmanlı Menkul 26,50 7,11 -14,07 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 0,00 -20,73 Otokar 321,80 5,20 5,76 Oyak Çimento 6,63 -1,34 -24,49 Oyak Yat. Ort. 6,71 0,15 -2,78 Oyak Yatırım Menkul 25,08 2,12 Oylum Sınai Yatırımlar 9,34 -9,93 98,30 Özak GMYO 4,52 0,22 -11,37 Özbal Çelik Boru 13,29 -0,60 102,90 Özderici GMYO 1,41 -0,70 -36,49 Özerden Plastik 7,71 1,58 -14,33 Pamel Elektrik 48,76 2,27 128,71 Panora GMYO 6,75 5,63 14,55 Papilon Savunma 12,87 1,66 -43,40 Park Elek.Madencilik 4,44 0,68 -17,32 Parsan 26,30 0,15 8,23 Pegasus 77,85 1,76 4,36 Peker GMYO 0,95 -1,04 -59,39 Penguen Gıda 3,15 5,00 -37,62 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 172,60 0,35 Pera GMYO 1,44 2,86 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 22,62 0,00 23,41 Petkim 6,53 1,71 31,12 Petrokent Turizm 2.839,90 1,50 213,32 Pınar Et ve Un 15,75 0,83 -28,03 Pınar Su 7,77 -0,13 4,58 Pınar Süt 15,82 2,00 -29,84 Plastikkart 22,48 0,00 55,57 Polisan Holding 2,64 0,00 -31,33 Politeknik Metal 326,50 0,46 -19,53 Prizma Press Matbaacılık 3,99 1,27 -27,19 QNB Finans Fin. Kir. 67,95 1,49 -45,77 QNB Finansbank 36,48 1,33 -48,14 QUA Granite Hayal Yapı 13,13 0,00 Ral Yatırım Holding 5,87 -9,97 32,21 Ray Sigorta 9,65 -0,72 -37,54 Reysaş GMYO 2,74 0,37 -15,48 Reysaş Lojistik 4,87 -1,22 -5,88 Rhea Girişim 1,92 0,52 -48,39 Rodrigo Tekstil 13,40 0,15 -2,26 Royal Halı 3,00 0,00 -12,79 RTA Laboratuvarları 22,42 0,90 -25,96 Sabancı Holding 9,79 2,51 -11,21 Safkar Ege Soğutmacılık 7,33 -4,68 -32,63 Sanel Mühendislik 4,81 0,63 40,64 Sanifoam Sünger 22,72 4,41 67,06 Sanko Pazarlama 9,52 0,53 2,72 Saray Matbaacılık 4,09 0,74 -53,36 Sarkuysan 12,45 0,89 43,15 Sasa Polyester 26,68 0,45 78,05 Say Yenilenebilir Enerji 22,32 9,95 162,28 Sekuro Plastik 20,52 0,20 46,99 Selçuk Ecza Deposu 8,40 0,00 -37,46 Selçuk Gıda 4,78 0,63 -4,02 Selva Gıda Sanayi 8,66 2,49 Senkron Güvenlik 26,98 3,77 2,74 Serve Film Prodüksiyon 14,92 3,04 -6,75 Servet GMYO 76,20 3,25 -2,81 Seyitler Kimya 22,08 0,09 64,00 Silverline Endüstri 5,08 2,42 -40,93 Sinpaş GMYO 4,25 0,00 1,67 Smartiks Yazılım 5,37 1,13 -39,39 Sodaş Sodyum Sanayii 23,50 -4,08 -10,77 Söktaş 2,91 -2,68 -10,48 Sönmez Filament 37,80 0,27 -46,15 Sönmez Pamuklu 13,59 -1,66 -43,38 Sumaş Suni Tahta 88,40 -2,00 73,30 Şeker Fin. Kir. 4,89 -0,20 -23,59 Şekerbank 0,97 1,04 -35,76 Şişe Cam 8,19 0,24 14,39 Şok Marketler Ticaret 11,80 0,77 -5,45 T. Halk Bankası 4,30 1,18 -22,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,22 -2,57 -31,68 T.S.K.B. 1,20 -0,83 -31,29 T.Tuborg 16,45 1,42 -7,22 Taç Tarım Ürünleri 24,58 2,42 133,43 Tat Gıda 9,09 1,79 -21,38 TAV Havalimanları 26,28 0,69 23,38 Taze Kuru Gıda 194,50 -0,21 -10,08 Tek-Art Turizm 1,22 -0,81 -39,60 Tekfen Holding 13,83 0,51 -15,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,87 0,00 -32,22 Temapol Polimer Plastik 14,31 -0,90 24,43 TGS Dış Ticaret 16,28 8,68 28,09 Tofaş Oto. Fab. 52,00 4,92 68,22 Torunlar GMYO 3,38 -2,31 -13,33 Trabzon Liman 26,86 -0,37 -16,38 Trabzonspor Sportif 3,27 1,55 34,02 Trend GMYO 6,51 0,62 -48,21 TSKB GMYO 2,83 1,43 -41,36 Tuğçelik 13,98 0,94 73,02 Tukaş 6,74 0,75 -30,44 Turcas Petrol 3,47 0,29 -28,45 Tureks Turizm Taşımacılık 10,94 -0,09 Turkcell 15,33 0,46 0,21 Tümosan Motor ve Traktör 15,71 2,21 11,66 Tüpraş 114,60 1,69 6,11 Türk Hava Yolları 13,95 1,23 8,06 Türk İlaç Serum 12,27 -2,70 Türk Prysmian Kablo 16,30 0,49 35,13 Türk Telekom 7,49 3,45 -7,44 Türk Traktör 162,20 7,20 -4,80 Türker Proje Gayrimenkul 130,70 -1,95 15,77 Türkiye Sigorta 4,90 0,41 -20,69 Ufuk Yatırım 18,60 0,59 38,81 Ulaşlar Turizm Yat. 3,80 -0,52 -10,38 Ulusoy Elektrik 50,70 0,10 -1,27 Ulusoy Un Sanayi 5,53 2,03 8,68 Umpaş Holding 1,19 1,71 -54,41 Uşak Seramik 1,64 0,00 -29,91 Utopya Turizm 21,80 -3,11 -43,81 Uzertaş Boya 29,00 3,20 -48,76 Ülker Bisküvi 19,12 0,21 -14,33 Ünlü Yatırım Holding 5,68 -1,22 Vakıf Fin. Kir. 7,65 -0,39 124,47 Vakıf GMYO 1,49 1,36 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,04 0,00 -17,93 Vakıflar Bankası 3,26 0,62 -30,79 Vakko Tekstil 9,10 0,33 45,22 Vanet Gıda 6,60 1,54 -14,62 VBT Yazılım 20,74 9,97 Verusa Holding 45,74 0,13 1,46 Verusaturk Girisim 20,58 -0,10 57,72 Vestel 26,30 -0,96 46,58 Vestel Beyaz Eşya 48,94 -0,53 30,94 Viking Kağıt 6,32 0,16 -29,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,41 1,69 -19,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,68 0,41 -17,99 Yataş 14,00 1,74 -3,11 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,22 -0,31 -26,82 Yeni Gimat GMYO 15,78 0,00 36,13 Yeo Teknoloji 77,10 -9,35 Yeşil GMYO 0,96 2,13 -30,43 Yeşil Yapı 1,07 0,00 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,10 0,00 -50,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.989,80 0,00 -35,96 Yonga Mobilya 18,98 -0,68 -36,29 Yükselen Çelik 4,98 0,00 -4,81 Yünsa 15,78 4,71 13,59 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,53 -0,65 -39,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler