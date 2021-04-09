Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.760,00 0,15 -1,83 İş Bankası (C) 4,84 -1,83 -28,75 İş Bankası (Kur.) 405.000,00 -10,00 6,58 İş Fin.Kir. 3,16 -3,36 -18,13 İş Girişim 19,02 -2,66 0,37 İş GMYO 1,88 -4,57 -25,98 İş Y. Men. Değ. 15,81 -2,41 -4,74 İş Yat. Ort. 2,94 -3,29 -12,58 İşbir Holding 7.700,00 -9,41 181,02 Işık Plastik 39,88 -5,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,13 -3,42 -0,88 İttifak Holding 2,70 2,27 21,08 İz Hayvancılık Tarım 18,40 0,44 2,22 İzmir Demir Çelik 2,65 1,15 -19,93 İzmir Fırça 10,26 6,65 84,53 Jantsa Jant Sanayi 828,90 -2,48 151,55 Kafein Yazılım 27,80 -2,59 30,03 Kaplamin 26,78 -3,04 -20,77 Kardemir (A) 5,92 -2,95 -0,50 Kardemir (B) 5,99 -1,96 13,66 Kardemir (D) 7,34 -1,21 26,99 Karel Elektronik 27,30 -3,87 18,39 Karsan Otomotiv 3,78 -2,58 16,31 Karsu Tekstil 16,90 -8,65 97,66 Kartonsan 63,35 -3,21 -33,09 Katmerciler Ekipman 3,98 4,46 29,22 Kent Gıda 339,00 0,86 -4,67 Kerevitaş Gıda 6,07 1,17 -7,75 Kervan Gıda 18,17 -1,14 37,44 Kervansaray Yat. Holding 0,70 -1,41 -44,44 Kiler GMYO 2,08 -2,80 -17,13 Klimasan Klima 25,44 -4,00 49,91 Koç Holding 19,25 -1,53 -8,85 Konfrut Gıda 19,46 -1,92 15,15 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,20 2,42 213,34 Konya Çimento 1.050,70 -2,76 -7,02 Kordsa Teknik Tekstil 23,08 -3,03 48,42 Koza Altın 115,60 -2,03 19,54 Koza Madencilik 14,58 -1,15 -5,87 Körfez GMYO 6,00 -5,06 3,45 Kristal Kola 2,65 -1,49 -32,40 Kron Telekomünikasyon 67,50 9,93 83,22 Kuştur Kuşadası Turizm 262,60 -2,74 66,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,26 -4,24 -1,74 Kütahya Porselen 52,40 -5,76 3,87 Lider Faktoring 3,10 -4,02 -9,09 Link Bilgisayar 40,10 -3,61 25,80 Logo Yazılım 170,70 -2,40 36,02 Lokman Hekim Sağlık 16,77 -2,50 55,97 Lüks Kadife 72,95 0,27 152,42 Makina Takım 3,75 -2,60 9,97 Marka Yatırım Holding 5,35 -4,29 -16,80 Marmaris Altınyunus 212,40 -5,64 91,18 Marshall 280,40 -5,30 -8,58 Martı GMYO 2,39 -9,81 -13,09 Martı Otel 2,08 -5,02 -2,35 Matriks Bilgi Dağıtım 40,98 9,98 Mavi Giyim 43,78 -2,71 -16,13 Mazhar Zorlu Holding 35,62 -6,51 13,15 Mega Polietilen 7,46 -3,74 -2,61 Menderes Tekstil 2,76 -5,15 -10,68 Merit Turizm 240,00 -2,04 186,74 Merko Gıda 7,29 -3,44 -15,63 Metemtur Otelcilik 24,90 -3,11 12,67 Metro Holding 2,04 -3,77 -1,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,44 -4,69 -15,57 Metro Yatırım Ortaklığı 2,06 -2,83 -11,59 Migros Ticaret 37,68 -3,19 -11,96 Milpa 4,53 -3,82 -1,52 Mistral GMYO 4,83 2,33 2,55 MLP Sağlık 20,98 -4,03 5,59 MMC San. ve Tic. Yat. 5,45 -6,36 18,48 Mondi Tire Kutsan 6,27 -3,09 -17,50 Naturel Enerji 42,18 -1,91 18,35 Naturelgaz 16,53 9,98 Net Holding 4,80 1,69 39,94 Netaş Telekom. 26,44 -3,50 -5,84 Niğbaş Niğde Beton 17,93 -1,05 -65,52 Nuh Çimento 57,95 -0,09 20,66 Nurol GMYO 15,99 -1,30 119,34 Odaş Elektrik 3,55 -0,28 -8,97 Olmuksan-IP 7,90 2,73 -33,33 Orge Enerji Elektrik 11,99 -1,56 62,47 Orma Orman Mahsulleri 30,80 9,84 109,24 Osmanlı Menkul 33,66 -4,65 8,79 Ostim Endüstriyel Yat 2,65 -2,21 -3,77 Otokar 355,60 -3,84 16,86 Oyak Çimento 7,08 -1,94 -19,36 Oyak Yat. Ort. 8,58 -2,39 23,45 Oylum Sınai Yatırımlar 4,14 -2,82 -12,10 Özak GMYO 4,81 -3,02 -5,69 Özbal Çelik Boru 8,67 -2,03 32,37 Özderici GMYO 1,89 -4,06 -14,86 Özerden Plastik 8,18 -2,39 -9,11 Pamukova Elektrik 36,70 -8,11 72,14 Panora GMYO 6,96 -1,14 13,95 Papilon Savunma 19,54 -2,30 -14,15 Park Elek.Madencilik 5,65 -3,25 5,21 Parsan 31,64 -2,83 30,21 Pegasus 69,50 -4,14 -6,84 Peker GMYO 1,86 -4,12 -28,74 Penguen Gıda 4,10 -1,68 -18,81 Pera GMYO 1,71 -2,29 -2,38 Pergamon Dış Ticaret 25,60 -2,44 39,67 Petkim 6,01 -1,48 20,68 Petrokent Turizm 2.500,00 -0,40 175,82 Pınar Et ve Un 25,50 0,71 9,54 Pınar Su 8,80 0,23 18,44 Pınar Süt 22,20 -2,63 -3,81 Plastikkart 14,04 -1,89 -2,84 Polisan Holding 3,13 -1,57 -18,59 Politeknik Metal 325,00 -0,98 -19,90 Prizma Press Matbaacılık 5,24 -3,68 -4,38 QNB Finans Fin. Kir. 110,00 -0,90 -12,21 QNB Finansbank 50,95 -2,95 -27,58 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 18,10 Ral Yatırım Holding 3,84 1,05 -13,51 Ray Sigorta 13,02 -3,12 -15,73 Reysaş GMYO 4,61 -1,71 -15,41 Reysaş Lojistik 6,92 1,62 -25,11 Rhea Girişim 2,82 -4,08 -24,19 Rodrigo Tekstil 20,44 -1,92 49,09 Royal Halı 3,61 -0,55 4,94 RTA Laboratuvarları 31,50 5,70 4,03 Sabancı Holding 8,50 -1,73 -22,91 Safkar Ege Soğutmacılık 10,03 -2,43 -7,81 Sanel Mühendislik 4,56 -3,59 33,33 Sanifoam Sünger 18,45 -0,38 35,66 Sanko Pazarlama 12,77 3,57 36,00 Saray Matbaacılık 7,10 4,11 -19,04 Sarkuysan 16,14 1,13 82,58 Sasa Polyester 44,20 -2,34 118,60 Say Yenilenebilir Enerji 37,98 5,62 346,30 Sekuro Plastik 26,68 -6,97 91,12 Selçuk Ecza Deposu 10,22 -3,58 -25,13 Selçuk Gıda 4,17 -4,58 -16,27 Senkron Güvenlik 41,00 -1,82 56,13 Serve Film Prodüksiyon 17,21 -4,39 7,56 Servet GMYO 93,95 -3,09 19,83 Seyitler Kimya 30,38 -5,59 21,08 Silverline Endüstri 6,14 -8,49 -28,60 Sinpaş GMYO 4,17 -0,24 -0,24 Smartiks Yazılım 6,98 -0,57 -21,22 Sodaş Sodyum Sanayii 35,22 0,00 33,73 Söktaş 4,55 -5,21 -10,61 Sönmez Filament 45,00 -10,00 -35,90 Sönmez Pamuklu 19,58 -5,68 -18,42 Sumaş Suni Tahta 77,00 -3,75 50,24 Şeker Fin. Kir. 8,99 -3,85 40,47 Şekerbank 1,14 -3,39 -24,50 Şişe Cam 7,29 -2,02 -0,27 Şok Marketler Ticaret 13,01 -1,51 3,09 T. Halk Bankası 4,54 2,95 -18,35 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,00 4,17 -19,51 T.S.K.B. 1,35 -4,26 -22,70 T.Tuborg 18,00 -1,10 -0,39 Taç Tarım Ürünleri 24,00 2,13 127,92 Tat Gıda 10,30 5,53 -10,91 TAV Havalimanları 20,06 -4,57 -5,82 Taze Kuru Gıda 304,40 9,97 40,73 Tek-Art Turizm 1,69 -4,52 -16,34 Tekfen Holding 15,15 -2,63 -7,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,18 -4,47 -4,69 Temapol Polimer Plastik 16,47 -4,41 43,22 TGS Dış Ticaret 15,51 -4,85 22,03 Tofaş Oto. Fab. 32,30 -2,24 4,49 Torunlar GMYO 3,19 -4,20 -18,21 Trabzon Liman 30,18 -2,39 -6,04 Trabzonspor Sportif 2,08 -1,42 -14,75 Trend GMYO 6,91 -1,99 -45,03 TSKB GMYO 5,27 -3,48 -8,35 Tuğçelik 7,60 -2,94 -5,94 Tukaş 8,00 -3,50 -17,44 Turcas Petrol 4,24 -4,07 -12,58 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 14,52 10,00 Turkcell 15,12 -1,43 -6,09 Tümosan Motor ve Traktör 22,34 -0,89 58,78 Tüpraş 88,65 -1,50 -17,92 Türk Hava Yolları 11,94 -4,71 -7,51 Türk İlaç Serum 52,70 9,93 Türk Prysmian Kablo 11,19 -4,03 -7,52 Türk Telekom 6,67 -2,34 -19,79 Türk Traktör 207,50 -1,33 21,79 Türker Proje Gayrimenkul 146,90 -0,07 30,12 Türkiye Sigorta 5,94 -4,43 -3,85 Ufuk Yatırım 18,93 -0,37 41,27 Ulaşlar Turizm Yat. 5,12 -3,58 20,75 Ulusoy Elektrik 56,55 1,25 10,13 Ulusoy Un Sanayi 7,63 1,06 49,95 Umpaş Holding 1,98 1,02 -24,14 Uşak Seramik 2,29 -6,15 -2,14 Utopya Turizm 19,64 -9,99 -49,38 Uzertaş Boya 45,98 -6,16 -18,76 Ülker Bisküvi 21,46 -0,92 -7,26 Vakıf Fin. Kir. 24,40 -1,05 472,77 Vakıf GMYO 3,02 -3,21 -16,57 Vakıf Yat. Ort. 7,77 0,00 5,57 Vakıflar Bankası 3,47 -1,14 -26,33 Vakko Tekstil 13,32 -10,00 104,29 Vanet Gıda 6,98 -0,85 -9,70 Verusa Holding 62,50 -2,34 38,58 Verusaturk Girisim 25,30 -4,46 93,43 Vestel 36,28 -1,95 72,27 Vestel Beyaz Eşya 58,30 -1,69 42,61 Viking Kağıt 7,14 -1,65 -20,67 Yapı Kredi Koray GMYO 7,31 -2,92 64,27 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 -3,67 -29,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 99,85 -1,43 37,91 Yataş 17,24 0,41 19,31 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,74 -2,86 -15,00 Yeni Gimat GMYO 12,60 -1,64 8,69 Yeşil GMYO 1,27 -5,93 -7,97 Yeşil Yapı 1,74 -5,95 -5,43 Yeşil Yatırım Holding 101,00 -9,66 5,93 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.250,00 -1,18 -2,24 Yonga Mobilya 26,00 0,52 -12,72 Yükselen Çelik 4,94 2,49 -5,58 Yünsa 13,80 -2,82 -0,66 Zorlu Enerji 2,14 -3,17 -22,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara