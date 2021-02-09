Borsada günlük işlemler (2)
09.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,0013,12İş Bankası (B)45.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|230.000,00
|13,12
|İş Bankası (B)
|45.112,60
|4,19
|11,39
|İş Bankası (C)
|6,43
|1,42
|-8,14
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|-9,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|4,31
|-1,15
|11,66
|İş Girişim
|26,08
|-2,25
|37,63
|İş GMYO
|2,58
|-2,64
|1,57
|İş Y. Men. Değ.
|18,99
|-1,45
|7,53
|İş Yat. Ort.
|4,18
|-2,56
|18,75
|İşbir Holding
|5.220,00
|4,40
|90,51
|Işık Plastik Sanayi
|32,22
|0,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,48
|0,68
|29,82
|İttifak Holding
|2,77
|6,13
|24,22
|İz Hayvancılık Tarım
|29,90
|3,60
|66,11
|İzmir Demir Çelik
|12,54
|-0,48
|16,43
|İzmir Fırça
|7,10
|5,50
|27,70
|Jantsa Jant Sanayi
|607,50
|9,99
|83,15
|Kafein Yazılım
|26,90
|1,97
|25,82
|Kaplamin
|30,20
|-0,20
|-10,65
|Kardemir (A)
|5,83
|-1,02
|-2,02
|Kardemir (B)
|5,85
|-0,34
|11,01
|Kardemir (D)
|7,02
|-1,54
|21,45
|Karel Elektronik
|27,90
|-2,92
|20,99
|Karsan Otomotiv
|4,90
|-3,92
|50,77
|Karsu Tekstil
|12,30
|-2,30
|43,86
|Kartonsan
|82,90
|-6,33
|-13,24
|Katmerciler Ekipman
|5,00
|-5,30
|62,34
|Kent Gıda
|321,90
|-2,16
|-9,48
|Kerevitaş Gıda
|6,57
|-1,35
|-0,15
|Kervan Gıda
|16,44
|2,05
|24,36
|Kervansaray Yat. Holding
|1,11
|-1,77
|-11,90
|Kiler GMYO
|2,74
|-2,49
|9,16
|Klimasan Klima
|18,90
|0,85
|11,37
|Koç Holding
|21,94
|1,67
|3,88
|Konfrut Gıda
|21,82
|7,17
|29,11
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,20
|9,96
|200,68
|Konya Çimento
|1.517,00
|0,07
|34,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,60
|-1,99
|45,34
|Koza Altın
|137,50
|2,31
|42,19
|Koza Madencilik
|16,46
|0,43
|6,26
|Körfez GMYO
|5,89
|-3,76
|1,55
|Kristal Kola
|4,20
|1,45
|7,14
|Kron Telekomünikasyon
|69,15
|4,77
|87,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|202,00
|0,00
|28,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,48
|-0,40
|7,83
|Kütahya Porselen
|49,50
|0,28
|-1,88
|Lider Faktoring
|3,89
|-1,27
|14,08
|Link Bilgisayar
|30,34
|-0,85
|-4,82
|Logo Yazılım
|138,70
|-0,36
|10,52
|Lokman Hekim Sağlık
|16,18
|-2,76
|50,48
|Lüks Kadife
|44,46
|-3,39
|53,84
|Makina Takım
|3,84
|0,79
|12,61
|Marka Yatırım Holding
|6,94
|-1,00
|7,93
|Marmaris Altınyunus
|275,10
|4,20
|147,61
|Marshall
|328,80
|0,52
|7,21
|Martı GMYO
|2,87
|0,00
|4,36
|Martı Otel
|2,31
|0,43
|8,45
|Mavi Giyim
|53,90
|1,03
|3,26
|Mazhar Zorlu Holding
|37,10
|6,00
|17,85
|Mega Polietilen
|9,96
|0,00
|30,03
|Menderes Tekstil
|3,39
|0,59
|9,71
|Merit Turizm
|181,50
|10,00
|116,85
|Merko Gıda
|8,13
|-0,61
|-5,90
|Metemtur Otelcilik
|27,66
|2,60
|25,16
|Metro Holding
|2,23
|-1,76
|7,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,11
|-0,96
|7,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,45
|0,41
|5,15
|Migros Ticaret
|44,48
|-1,46
|3,93
|Milpa
|5,97
|1,02
|29,78
|Mistral GMYO
|5,03
|-1,95
|6,79
|MLP Sağlık
|24,38
|-0,89
|22,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,17
|3,91
|55,87
|Mondi Tire Kutsan
|7,93
|-2,34
|4,34
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,16
|-2,45
|18,29
|Net Holding
|4,16
|2,46
|21,28
|Netaş Telekom.
|31,82
|-1,30
|13,32
|Niğbaş Niğde Beton
|30,14
|-9,49
|-42,04
|Nuh Çimento
|50,95
|-3,04
|3,47
|Nurol GMYO
|12,23
|0,25
|67,76
|Odaş Elektrik
|4,14
|-3,72
|6,15
|Olmuksan-IP
|8,92
|-3,04
|-24,73
|Orge Enerji Elektrik
|10,28
|1,38
|39,30
|Orma Orman Mahsulleri
|24,60
|1,40
|67,12
|Osmanlı Menkul
|35,14
|-4,98
|13,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,07
|-0,25
|-0,25
|Otokar
|400,00
|-1,57
|25,63
|Oyak Çimento
|8,59
|-0,69
|-2,16
|Oyak Yat. Ort.
|10,39
|0,78
|49,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,15
|-1,34
|9,34
|Özak GMYO
|5,40
|-1,82
|5,88
|Özbal Çelik Boru
|8,74
|-5,31
|33,44
|Özderici GMYO
|2,42
|-4,35
|9,01
|Özerden Plastik
|12,17
|-2,64
|35,22
|Pamukova Elektrik
|20,98
|-5,75
|-1,59
|Panora GMYO
|7,10
|-0,56
|14,70
|Papilon Savunma
|22,90
|-1,04
|0,62
|Park Elek.Madencilik
|6,29
|5,01
|17,13
|Parsan
|28,82
|0,56
|18,60
|Pegasus
|73,50
|0,55
|-1,47
|Peker GMYO
|2,43
|-1,22
|-6,90
|Penguen Gıda
|5,16
|-1,53
|2,18
|Pera GMYO
|2,25
|-5,46
|28,45
|Pergamon Dış Ticaret
|33,72
|-2,26
|76,68
|Petkim
|5,29
|1,93
|6,22
|Petrokent Turizm
|1.811,90
|-8,95
|99,90
|Pınar Et ve Un
|24,18
|-0,08
|3,87
|Pınar Su
|8,82
|-1,67
|18,71
|Pınar Süt
|25,90
|-1,75
|12,22
|Plastikkart
|19,03
|4,56
|31,70
|Polisan Holding
|4,05
|-1,94
|4,92
|Politeknik Metal
|389,90
|-0,97
|-4,44
|Prizma Press Matbaacılık
|5,86
|-3,14
|6,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|141,50
|0,35
|12,93
|QNB Finansbank
|70,20
|1,89
|-0,21
|Ral Yatırım Holding
|4,72
|-6,35
|6,31
|Ray Sigorta
|16,64
|-0,06
|7,70
|Reysaş GMYO
|5,74
|-2,21
|5,32
|Reysaş Lojistik
|8,50
|-2,30
|-8,01
|Rhea Girişim
|3,62
|-2,69
|-2,69
|Rodrigo Tekstil
|25,54
|9,99
|86,29
|Royal Halı
|3,76
|-8,07
|9,30
|RTA Laboratuvarları
|26,40
|-0,83
|-12,81
|Sabancı Holding
|11,24
|1,26
|-1,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,52
|-2,11
|15,07
|Sanel Mühendislik
|4,16
|-4,59
|21,64
|Sanifoam Sünger
|21,50
|5,81
|58,09
|Sanko Pazarlama
|9,92
|-0,80
|5,64
|Saray Matbaacılık
|7,24
|-5,11
|-17,45
|Sarkuysan
|10,14
|0,80
|14,71
|Sasa Polyester
|28,86
|2,20
|42,73
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,86
|1,88
|27,61
|Sekuro Plastik
|41,40
|9,99
|196,56
|Selçuk Ecza Deposu
|13,25
|-0,53
|-2,93
|Selçuk Gıda
|4,65
|-0,43
|-6,63
|Senkron Güvenlik
|27,50
|3,23
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|21,34
|-0,74
|33,38
|Servet GMYO
|133,50
|5,45
|70,28
|Seyitler Kimya
|42,74
|2,74
|70,34
|Silverline Endüstri
|6,97
|-0,43
|-18,95
|Sinpaş GMYO
|5,08
|0,20
|21,53
|Smartiks Yazılım
|8,85
|-0,56
|-0,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,80
|-0,50
|34,21
|Sok Marketler Ticaret
|13,76
|-2,34
|9,03
|Söktaş
|6,39
|-2,89
|25,54
|Sönmez Filament
|81,15
|1,44
|15,60
|Sönmez Pamuklu
|25,96
|-2,92
|8,17
|Sumaş Suni Tahta
|71,00
|-1,11
|38,54
|Şeker Fin. Kir.
|8,84
|7,28
|38,12
|Şekerbank
|1,47
|0,68
|-2,65
|Şişe Cam
|7,76
|1,84
|6,16
|T. Halk Bankası
|5,43
|1,88
|-2,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,50
|1,46
|-1,80
|T.S.K.B.
|1,81
|0,56
|1,69
|T.Tuborg
|21,84
|-0,27
|20,86
|Taç Tarım Ürünleri
|37,90
|-9,98
|259,92
|Tat Gıda
|11,43
|0,00
|-3,63
|TAV Havalimanları
|21,60
|-0,09
|1,41
|Taze Kuru Gıda
|365,00
|7,35
|68,75
|Tek-Art Turizm
|2,26
|0,00
|11,88
|Tekfen Holding
|18,00
|0,84
|9,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,36
|-0,85
|28,01
|Temapol Polimer Plastik
|15,54
|-1,65
|35,13
|TGS Dış Ticaret
|39,82
|4,84
|213,30
|Tofaş Oto. Fab.
|36,36
|-0,16
|7,19
|Torunlar GMYO
|3,99
|-0,75
|2,31
|Trabzon Liman
|36,74
|4,08
|14,38
|Trabzonspor Sportif
|2,53
|-1,56
|3,69
|Trend GMYO
|9,27
|-3,44
|-26,25
|TSKB GMYO
|6,32
|2,10
|9,91
|Tuğçelik
|8,95
|6,93
|10,77
|Tukaş
|9,93
|-1,19
|2,48
|Turcas Petrol
|5,60
|1,08
|15,46
|Turkcell
|16,82
|1,82
|4,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,95
|-1,81
|27,58
|Tüpraş
|104,00
|3,17
|-3,70
|Türk Hava Yolları
|12,17
|0,16
|-5,73
|Türk Prysmian Kablo
|13,05
|-1,88
|7,85
|Türk Telekom
|8,42
|-0,59
|-1,41
|Türk Traktör
|184,30
|-2,90
|0,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|188,30
|-0,79
|66,78
|Türkiye Sigorta
|7,54
|1,34
|14,24
|Ufuk Yatırım
|21,72
|-5,40
|62,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,73
|10,00
|11,56
|Ulusoy Elektrik
|48,66
|0,37
|-5,24
|Ulusoy Un Sanayi
|17,06
|0,29
|48,35
|Umpaş Holding
|2,30
|-6,50
|-11,88
|Uşak Seramik
|2,48
|-0,40
|5,98
|Utopya Turizm
|40,30
|0,75
|3,87
|Uzertaş Boya
|78,00
|3,11
|37,81
|Ülker Bisküvi
|22,30
|-1,68
|-3,63
|Vakıf Fin. Kir.
|9,51
|4,97
|123,24
|Vakıf GMYO
|3,84
|-0,78
|6,08
|Vakıf Yat. Ort.
|7,67
|-0,90
|4,21
|Vakıflar Bankası
|4,55
|3,41
|-3,40
|Vakko Tekstil
|6,69
|-4,56
|2,61
|Vanet Gıda
|8,22
|1,73
|6,34
|Verusa Holding
|58,20
|-3,08
|29,05
|Verusaturk Girisim
|23,94
|-7,85
|83,03
|Vestel
|28,88
|-0,96
|37,13
|Vestel Beyaz Eşya
|50,40
|-1,27
|23,29
|Viking Kağıt
|8,32
|-2,69
|-7,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,80
|-2,36
|30,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,96
|1,37
|-3,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|129,90
|-1,96
|79,42
|Yataş
|17,00
|5,92
|17,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,17
|0,00
|-5,23
|Yeni Gimat GMYO
|15,01
|-2,66
|20,76
|Yeşil GMYO
|1,93
|-1,53
|39,86
|Yeşil Yapı
|2,38
|-2,86
|29,35
|Yeşil Yatırım Holding
|216,00
|2,13
|126,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.824,60
|-1,04
|7,85
|Yonga Mobilya
|36,60
|1,95
|22,22
|Yükselen Çelik
|5,47
|1,86
|4,55
|Yünsa
|15,05
|-0,86
|2,66
|Zorlu Enerji
|2,94
|1,03
|6,14
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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