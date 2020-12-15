Borsada günlük işlemler (2)
15.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:53
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,0051,36İş Bankası (B)39.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|39.569,80
|-1,08
|31,11
|İş Bankası (C)
|6,73
|0,75
|4,99
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|-10,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,78
|1,34
|-0,53
|İş Girişim
|19,83
|9,98
|421,84
|İş GMYO
|2,17
|2,36
|23,30
|İş Y. Men. Değ.
|15,38
|2,67
|281,94
|İş Yat. Ort.
|3,39
|-0,88
|110,38
|İşbir Holding
|2.895,00
|-1,04
|573,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-1,68
|88,71
|İttifak Holding
|2,55
|-3,41
|95,57
|İz Hayvancılık Tarım
|16,31
|9,98
|523,35
|İzmir Demir Çelik
|12,63
|-9,98
|54,21
|İzmir Fırça
|5,32
|-3,10
|195,56
|Jantsa Jant Sanayi
|246,30
|-0,04
|363,08
|Kafein Yazılım
|17,75
|-0,50
|59,82
|Kaplamin
|27,20
|0,37
|390,09
|Kardemir (A)
|5,59
|1,45
|110,94
|Kardemir (B)
|5,10
|5,81
|93,18
|Kardemir (D)
|5,42
|-0,18
|103,76
|Karel Elektronik
|20,20
|0,50
|39,02
|Karsan Otomotiv
|3,10
|-0,64
|96,20
|Karsu Tekstil
|7,04
|2,33
|117,28
|Kartonsan
|3.264,80
|10,00
|745,06
|Katmerciler Ekipman
|3,14
|-1,88
|105,41
|Kent Gıda
|401,20
|5,03
|1627,71
|Kerevitaş Gıda
|6,67
|0,00
|104,60
|Kervan Gıda
|14,88
|-5,88
|Kervansaray Yat. Holding
|1,30
|9,24
|136,36
|Kiler GMYO
|2,47
|0,00
|131,06
|Klimasan Klima
|18,43
|-4,61
|-13,12
|Koç Holding
|19,52
|-0,10
|-2,44
|Konfrut Gıda
|16,38
|-0,61
|109,46
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,51
|5,11
|Konya Çimento
|1.113,00
|6,80
|310,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,26
|-1,23
|20,01
|Koza Altın
|79,20
|1,54
|6,95
|Koza Madencilik
|14,00
|1,16
|39,58
|Körfez GMYO
|5,72
|-1,04
|139,33
|Kristal Kola
|3,11
|0,97
|105,96
|Kron Telekomünikasyon
|26,44
|-1,93
|107,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|147,00
|-1,28
|526,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,44
|103,34
|Kütahya Porselen
|42,00
|4,12
|534,44
|Lider Faktoring
|3,28
|1,55
|78,75
|Link Bilgisayar
|57,45
|0,61
|219,37
|Logo Yazılım
|120,50
|-0,74
|98,19
|Lokman Hekim Sağlık
|11,07
|-0,81
|93,01
|Lüks Kadife
|26,84
|-3,52
|210,65
|Makina Takım
|2,88
|-1,37
|53,19
|Marka Yatırım Holding
|5,81
|-6,29
|392,37
|Marmaris Altınyunus
|99,90
|-1,87
|40,70
|Marshall
|310,30
|-1,49
|552,71
|Martı GMYO
|2,85
|-1,38
|182,18
|Martı Otel
|2,15
|-4,02
|136,26
|Mavi Giyim
|50,95
|-0,49
|-12,00
|Mazhar Zorlu Holding
|25,20
|9,95
|108,44
|Mega Polietilen
|10,53
|-0,85
|730,14
|Menderes Tekstil
|3,09
|-0,96
|135,88
|Merit Turizm
|79,40
|2,78
|308,44
|Merko Gıda
|10,55
|-5,47
|904,76
|Metemtur Otelcilik
|14,10
|0,86
|692,13
|Metro Holding
|2,20
|0,46
|59,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,06
|-1,61
|56,12
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,41
|-0,82
|-53,72
|Migros Ticaret
|41,06
|0,83
|69,53
|Milpa
|4,81
|6,18
|119,63
|Mistral GMYO
|4,38
|-1,35
|133,40
|MLP Sağlık
|19,32
|3,65
|20,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,37
|-7,22
|283,33
|Mondi Tire Kutsan
|6,65
|-1,04
|60,63
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,60
|-0,57
|172,01
|Net Holding
|3,28
|-1,80
|26,15
|Netaş Telekom.
|20,60
|-0,10
|57,73
|Niğbaş Niğde Beton
|90,00
|0,06
|1351,61
|Nuh Çimento
|46,86
|-0,72
|326,59
|Nurol GMYO
|8,40
|-0,71
|135,29
|Odaş Elektrik
|4,01
|0,00
|177,37
|Olmuksan-IP
|9,50
|-4,04
|270,95
|Orge Enerji Elektrik
|7,39
|0,00
|48,99
|Orma Orman Mahsulleri
|11,50
|0,00
|316,67
|Osmanlı Menkul
|24,08
|5,15
|477,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,88
|-1,52
|130,95
|Otokar
|241,40
|0,84
|64,17
|Oyak Çimento
|8,04
|-0,50
|46,24
|Oyak Yat. Ort.
|6,37
|1,27
|175,92
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,86
|-1,02
|57,34
|Özak GMYO
|5,42
|-1,63
|110,89
|Özbal Çelik Boru
|6,96
|2,05
|331,80
|Özderici GMYO
|2,30
|0,44
|46,50
|Özerden Plastik
|7,65
|-2,55
|235,53
|Pamukova Elektrik
|24,58
|9,83
|1820,31
|Panora GMYO
|6,52
|-1,36
|16,40
|Papilon Savunma
|20,18
|-2,42
|161,86
|Park Elek.Madencilik
|5,09
|-0,97
|66,89
|Parsan
|22,68
|-1,05
|33,88
|Pegasus
|63,15
|-0,94
|-26,91
|Peker GMYO
|2,70
|5,06
|198,55
|Penguen Gıda
|5,04
|0,60
|450,58
|Pera GMYO
|2,28
|-1,30
|142,55
|Pergamon Dış Ticaret
|16,34
|1,93
|111,17
|Petkim
|4,95
|2,06
|55,91
|Petrokent Turizm
|897,00
|-0,33
|600,23
|Pınar Et ve Un
|23,52
|-0,59
|158,76
|Pınar Su
|7,27
|-0,68
|213,36
|Pınar Süt
|21,18
|-1,03
|67,97
|Plastikkart
|12,03
|-1,80
|29,77
|Polisan Holding
|3,90
|0,26
|29,24
|Politeknik Metal
|330,00
|0,00
|333,80
|Prizma Press Matbaacılık
|5,76
|-1,87
|33,95
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,00
|-1,93
|-1,63
|QNB Finansbank
|70,70
|-0,42
|88,53
|Ral Yatırım Holding
|4,63
|-1,49
|76,42
|Ray Sigorta
|25,14
|9,97
|635,09
|Reysaş GMYO
|5,33
|-3,09
|16,12
|Reysaş Lojistik
|9,00
|-2,60
|105,48
|Rhea Girişim
|4,23
|9,87
|255,46
|Rodrigo Tekstil
|14,19
|4,34
|683,98
|Royal Halı
|4,46
|-9,90
|225,55
|RTA Laboratuvarları
|33,12
|-10,00
|1327,59
|Sabancı Holding
|10,56
|-1,03
|15,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,70
|-6,27
|482,57
|Sanel Mühendislik
|3,62
|-2,69
|23,38
|Sanifoam Sünger
|13,70
|0,07
|174,00
|Sanko Pazarlama
|9,49
|9,97
|30,25
|Saray Matbaacılık
|8,17
|0,00
|531,97
|Sarkuysan
|8,92
|-6,89
|180,73
|Sasa Polyester
|19,40
|-1,52
|150,97
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,88
|-1,38
|251,79
|Sekuro Plastik
|11,36
|-1,90
|111,94
|Selçuk Ecza Deposu
|15,90
|-5,81
|166,56
|Selçuk Gıda
|4,79
|-3,43
|344,46
|Senkron Güvenlik
|8,40
|9,95
|207,69
|Serve Film Prodüksiyon
|14,20
|-1,73
|793,08
|Servet GMYO
|66,00
|-2,94
|676,47
|Seyitler Kimya
|27,56
|9,89
|305,89
|Silverline Endüstri
|8,53
|-2,29
|294,91
|Sinpaş GMYO
|3,91
|-1,01
|237,07
|Smartiks Yazılım
|7,56
|-0,66
|-22,94
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,18
|1,39
|580,67
|Söktaş
|5,23
|-0,57
|207,55
|Sönmez Filament
|56,70
|0,00
|1061,89
|Sönmez Pamuklu
|22,54
|-7,24
|358,13
|Sumaş Suni Tahta
|36,50
|1,67
|271,96
|Şeker Fin. Kir.
|6,15
|-2,84
|28,66
|Şekerbank
|1,44
|0,00
|32,08
|Şişe Cam
|7,33
|0,00
|44,00
|Şok Marketler
|11,86
|0,94
|10,22
|T. Halk Bankası
|5,47
|2,24
|-7,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|34,00
|-0,58
|44,78
|T.S.K.B.
|1,79
|-1,10
|47,93
|T.Tuborg
|18,59
|0,32
|56,22
|Taç Tarım Ürünleri
|10,39
|9,95
|233,01
|Tat Gıda
|10,62
|-0,93
|74,56
|TAV Havalimanları
|19,71
|-0,71
|-27,44
|Taze Kuru Gıda
|220,00
|-7,17
|2938,67
|Tek-Art Turizm
|1,94
|-0,51
|53,97
|Tekfen Holding
|16,35
|0,62
|-9,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,68
|-3,57
|201,90
|Temapol Polimer Plastik
|10,98
|-1,08
|110,34
|TGS Dış Ticaret
|9,26
|-0,86
|98,29
|Tofaş Oto. Fab.
|32,68
|1,93
|40,24
|Torunlar GMYO
|4,09
|6,79
|48,73
|Trabzon Liman
|32,84
|-0,48
|213,54
|Trabzonspor Sportif
|4,39
|0,23
|104,19
|Trend GMYO
|13,17
|-3,02
|498,64
|TSKB GMYO
|5,26
|4,16
|450,79
|Tuğçelik
|7,49
|-2,60
|89,62
|Tukaş
|10,95
|-1,26
|-11,34
|Turcas Petrol
|5,19
|-0,57
|94,38
|Turkcell
|15,52
|-0,45
|15,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,08
|-5,97
|104,06
|Tüpraş
|108,30
|3,34
|-14,59
|Türk Hava Yolları
|12,63
|0,64
|-12,66
|Türk Prysmian Kablo
|12,88
|-2,79
|399,13
|Türk Telekom
|8,13
|0,12
|12,67
|Türk Traktör
|154,00
|1,25
|191,06
|Türker Proje Gayrimenkul
|87,00
|-0,46
|107,14
|Türkiye Sigorta
|6,22
|-0,16
|185,61
|Ufuk Yatırım
|13,88
|5,79
|437,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,04
|0,75
|333,54
|Ulusoy Elektrik
|51,40
|0,59
|93,23
|Ulusoy Un Sanayi
|11,46
|-0,87
|200,00
|Umpaş Holding
|1,62
|9,46
|161,29
|Uşak Seramik
|2,35
|1,73
|93,66
|Utopya Turizm
|31,64
|-1,06
|543,09
|Uzertaş Boya
|51,10
|9,99
|2201,80
|Ülker Bisküvi
|22,02
|-0,18
|-1,52
|Vakıf Fin. Kir.
|3,98
|2,05
|87,96
|Vakıf GMYO
|3,66
|0,00
|111,44
|Vakıf Yat. Ort.
|7,48
|-0,13
|310,73
|Vakıflar Bankası
|4,62
|0,65
|-16,15
|Vakko Tekstil
|6,30
|-5,12
|38,77
|Vanet Gıda
|7,58
|-3,56
|430,07
|Verusa Holding
|42,98
|-1,65
|131,69
|Verusaturk Girisim
|11,02
|3,28
|109,55
|Vestel
|21,22
|-2,12
|68,15
|Vestel Beyaz Eşya
|36,04
|-1,37
|70,82
|Viking Kağıt
|6,60
|0,76
|252,94
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,30
|-1,60
|77,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,14
|2,61
|26,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|49,60
|9,98
|692,83
|Yataş
|13,40
|-0,30
|82,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,86
|-2,03
|139,75
|Yeni Gimat GMYO
|12,52
|-0,16
|4,58
|Yeşil GMYO
|1,29
|-1,53
|101,56
|Yeşil Yapı
|1,59
|-1,24
|140,91
|Yeşil Yatırım Holding
|80,00
|-0,87
|612,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.005,00
|0,03
|443,46
|Yonga Mobilya
|29,00
|-0,68
|214,11
|Yükselen Çelik
|6,96
|-0,43
|127,08
|Yünsa
|14,30
|3,32
|42,04
|Zorlu Enerji
|2,70
|-0,37
|65,64
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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