Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.899,90 0,00 0,00 İş Bankası (B) 3.150,60 8,64 2,95 İş Bankası (C) 4,24 0,47 -6,40 İş Bankası (Kur.) 48.599,90 0,00 İş Fin.Kir. 4,26 0,47 -7,99 İş Girişim 1,86 -2,62 -8,82 İş GMYO 1,01 2,02 -6,48 İş Y. Men. Değ. 2,06 -0,48 0,00 İş Yat. Ort. 0,94 2,17 3,30 İşbir Holding 133,30 1,14 -3,41 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 -16,67 İttifak Holding 2,97 -1,00 -4,19 İz Hayvancılık Tarım 5,14 -7,55 -22,00 İzmir Demir Çelik 1,65 0,61 -0,60 İzmir Fırça 1,94 -1,52 -6,28 İzocam 20,90 0,29 -2,43 Jantsa Jant Sanayi 27,84 0,14 0,14 Kafein Yazılım 6,56 1,08 -5,75 Kapital Yat. Holding 2,65 -2,21 -7,67 Kaplamin 3,14 1,62 -12,78 Kardemir (A) 1,77 1,72 -2,75 Kardemir (B) 1,78 1,71 -2,73 Kardemir (D) 2,22 3,26 1,83 Karel Elektronik 4,15 6,14 -0,48 Karsan Otomotiv 1,30 1,56 1,56 Karsu Tekstil 1,12 -1,75 -10,40 Karsusan Su Ürünleri San. 3,55 0,00 -4,05 Kartonsan 332,50 1,13 1,90 Katmerciler Ekipman 5,53 0,00 -5,79 Kent Gıda 117,70 0,60 -1,09 Kerevitaş Gıda 1,77 0,57 -1,67 Kervansaray Yat. Holding 0,32 -3,03 -8,57 Kiler GMYO 1,71 0,59 -2,29 Klimasan Klima 3,88 2,37 -2,02 Koç Holding 13,77 1,03 -3,03 Konfrut Gıda 23,78 0,08 -0,42 Konya Çimento 174,70 0,23 -1,85 Kordsa Teknik Tekstil 8,97 -2,07 -8,28 Koza Altın 53,55 2,29 4,39 Koza Madencilik 7,26 2,69 0,55 Körfez GMYO 1,20 -2,44 -1,64 Kristal Kola 1,05 2,94 0,00 Kron Telekomünikasyon 8,17 1,49 -6,09 Kuştur Kuşadası Turizm 15,99 -0,06 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 5,36 4,42 Kütahya Porselen 4,26 0,71 -6,37 Lider Faktoring 2,42 -0,41 7,56 Link Bilgisayar 8,16 -0,24 -1,92 Logo Yazılım 26,50 0,53 -2,36 Lokman Hekim Sağlık 4,46 -1,33 -0,89 Lüks Kadife 4,90 -5,41 1,03 Makina Takım 1,54 -0,65 0,00 Mardin Çimento 3,62 -2,43 11,04 Marka Yatırım Holding 0,64 -3,03 3,23 Marmaris Altınyunus 17,69 2,20 0,74 Marshall 24,58 1,15 -2,54 Martı GMYO 0,62 1,64 -4,62 Martı Otel 0,57 0,00 -1,72 Mavi Giyim 30,90 -1,59 -4,10 Mazhar Zorlu Holding 3,88 -3,00 1,84 Mega Polietilen 2,04 0,00 0,00 Menderes Tekstil 0,73 5,80 1,39 Mensa 0,28 16,67 100,00 Merit Turizm 5,91 -1,50 -1,34 Merko Gıda 1,09 6,86 7,92 Metal Gayrimenkul 0,75 -6,25 -13,79 Metemtur Otelcilik 1,03 0,98 -1,90 Metro Holding 0,77 1,32 1,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 0,00 0,91 Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 3,31 5,93 Migros Ticaret 14,27 0,99 -4,23 Milpa 1,64 1,86 10,07 Mistral GMYO 1,62 1,89 5,88 MLP Sağlık 9,87 1,75 -7,76 MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 -2,91 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,80 0,56 -3,23 Net Holding 1,87 0,54 -4,59 Netaş Telekom. 6,44 0,47 -0,31 Niğbaş Niğde Beton 3,35 -2,90 -16,25 Nuh Çimento 7,62 -0,39 -1,55 Nurol GMYO 2,07 1,47 -1,43 Odaş Elektrik 1,95 4,84 2,09 Olmuksan-IP 3,48 1,46 3,26 Orge Enerji Elektrik 3,32 0,91 6,41 Orma Orman Mahsulleri 0,94 -18,26 -21,67 Osmanlı Menkul 1,46 -8,18 -15,12 Ostim Endüstriyel Yat 1,08 2,86 0,00 Otokar 94,00 2,34 6,52 Oyak Yat. Ort. 1,50 1,35 -7,98 Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 1,98 0,98 Özak GMYO 2,02 -0,49 -4,27 Özbal Çelik Boru 1,37 0,00 -0,72 Özderici GMYO 2,13 1,43 -9,36 Özerden Plastik 2,34 0,00 -6,40 Panora GMYO 4,12 -1,20 -1,67 Park Elek.Madencilik 2,35 0,86 -2,49 Parsan 8,47 0,00 -3,31 Pegasus 21,74 0,09 -5,15 Peker GMYO 8,84 -14,01 -55,89 Penguen Gıda 1,37 16,10 26,85 Pera GMYO 0,69 1,47 -10,39 Pergamon Dış Ticaret 8,85 0,00 -1,12 Petkim 4,90 0,82 -2,78 Petrokent Turizm 66,60 0,91 -3,06 Pınar Et ve Un 4,91 -0,41 -4,10 Pınar Su 1,27 -0,78 1,60 Pınar Süt 6,12 -0,33 -7,55 Plastikkart 2,80 -4,44 3,70 Polisan Holding 6,42 1,42 2,72 Politeknik Metal 35,16 0,46 -2,33 Prizma Press Matbaacılık 1,56 1,30 0,65 QNB Finans Fin. Kir. 6,40 -7,51 -5,88 QNB Finansbank 9,01 -1,31 0,00 Ral Yatırım Holding 1,84 -0,54 0,00 Ray Sigorta 1,38 -1,43 -0,72 Reysaş GMYO 0,67 0,00 -2,90 Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -4,05 Rhea Girişim 0,61 -1,61 -7,58 Rodrigo Tekstil 1,88 -0,53 -1,05 Royal Halı 0,98 -3,92 -1,01 RTA Laboratuvarları 1,70 0,00 -2,30 Sabancı Holding 7,27 0,55 -3,32 Safkar Ege Soğutmacılık 1,96 1,03 0,00 Salix Yatırım Holding 3,75 0,00 -2,60 Sanel Mühendislik 2,12 -3,20 -2,75 Sanifoam Sünger 1,28 0,79 2,40 Sanko Pazarlama 2,25 -0,44 -2,60 Saray Matbaacılık 0,97 -1,02 -3,00 Sarkuysan 3,43 0,00 0,59 Sasa Polyester 7,94 0,38 -3,05 Say Reklamcılık 0,94 4,44 0,00 Sekuro Plastik 2,90 0,00 -2,03 Selçuk Ecza Deposu 2,84 2,16 1,79 Selçuk Gıda 1,32 2,33 -0,75 Senkron Güvenlik 1,22 19,61 22,00 Serve Film Prodüksiyon 1,92 1,05 -1,54 Servet GMYO 4,13 -2,82 -12,13 Seyitler Kimya 3,78 -0,79 -1,82 Silverline Endüstri 1,30 0,00 -2,99 Sinpaş GMYO 0,37 2,78 0,00 Soda Sanayii 7,23 -1,63 1,83 Sodaş Sodyum Sanayii 6,30 3,11 0,00 Söktaş 1,28 1,59 0,79 Sönmez Filament 3,01 -0,33 -3,53 Sönmez Pamuklu 2,88 -0,69 -7,69 Sumaş Suni Tahta 6,94 0,00 -0,86 Şeker Fin. Kir. 2,78 1,09 -1,42 Şekerbank 1,08 2,86 -1,82 Şişe Cam 5,38 3,26 -5,11 Şok Marketler 10,98 0,92 2,14 T. Halk Bankası 6,86 0,73 -2,28 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,00 -1,06 0,00 T.S.K.B. 0,73 1,39 -9,88 T.Tuborg 9,27 -0,32 -1,70 Taç Tarım Ürünleri 5,60 5,26 10,67 Tat Gıda 3,82 1,33 0,00 TAV Havalimanları 22,66 0,98 -5,27 Taze Kuru Gıda 7,30 4,29 7,35 Tek-Art Turizm 0,80 0,00 -5,88 Tekfen Holding 20,34 2,11 -1,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,95 1,03 -0,67 Temapol Polimer Plastik 3,16 -3,36 3,27 TGS Dış Ticaret 2,27 0,89 -3,40 Tofaş Oto. Fab. 16,40 4,53 -2,96 Torunlar GMYO 1,51 0,67 0,00 Trabzon Liman 8,23 -0,12 -1,91 Trabzonspor Sportif 1,51 1,34 -1,95 Trakya Cam 2,94 2,08 -2,97 Trend GMYO 1,27 -0,78 0,00 TSKB GMYO 0,77 -1,28 -6,10 Tuğçelik 2,19 0,92 2,82 Tukaş 1,75 14,38 5,42 Turcas Petrol 1,39 2,21 -1,42 Turkcell 12,44 5,60 2,22 Tümosan Motor ve Traktör 4,42 1,38 -1,78 Tüpraş 114,50 0,17 -1,89 Türk Hava Yolları 15,06 -0,33 -6,52 Türk Prysmian Kablo 1,86 0,54 5,68 Türk Telekom 3,72 1,09 -4,62 Türk Traktör 32,00 0,00 -8,31 Türker Proje Gayrimenkul 34,50 7,81 7,34 Ufuk Yatırım 1,17 1,74 2,63 Ulaşlar Turizm Yat. 1,18 -1,67 3,51 Ulusoy Elektrik 16,13 0,12 1,07 Ulusoy Un Sanayi 2,04 0,00 -1,92 Umpaş Holding 0,47 -6,00 -14,55 Uşak Seramik 0,97 -4,90 -12,61 Utopya Turizm 4,31 3,86 5,12 Uzertaş Boya 0,57 -5,00 Ülker Bisküvi 14,67 2,59 0,00 Ünye Çimento 3,43 0,00 -1,15 Vakıf Fin. Kir. 1,68 0,60 -5,62 Vakıf GMYO 1,95 1,56 -2,01 Vakıf Yat. Ort. 1,56 0,65 2,63 Vakıflar Bankası 3,79 0,00 -2,82 Vakko Tekstil 2,67 1,52 -2,55 Vanet Gıda 1,67 -2,34 28,46 Verusa Holding 15,00 2,74 -9,64 Verusaturk Girisim 3,05 -0,97 -7,85 Vestel 5,39 1,13 -2,88 Vestel Beyaz Eşya 10,92 2,06 -9,15 Viking Kağıt 1,09 1,87 -0,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,57 3,97 -8,72 Yapı ve Kredi Bank. 1,58 0,00 -1,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,90 11,11 3,94 Yataş 4,39 2,33 -1,79 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 -1,10 -4,26 Yeni Gimat GMYO 7,97 -0,87 -0,75 Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00 Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85 Yeşil Yatırım Holding 9,72 0,31 0,93 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.189,30 -0,41 -0,44 Yonga Mobilya 6,10 19,84 -7,58 Yünsa 4,21 -0,71 -3,44 Zorlu Enerji 1,23 0,00 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA