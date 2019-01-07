Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 45.899,90 0,00 0,00
İş Bankası (B) 3.150,60 8,64 2,95
İş Bankası (C) 4,24 0,47 -6,40
İş Bankası (Kur.) 48.599,90 0,00
İş Fin.Kir. 4,26 0,47 -7,99
İş Girişim 1,86 -2,62 -8,82
İş GMYO 1,01 2,02 -6,48
İş Y. Men. Değ. 2,06 -0,48 0,00
İş Yat. Ort. 0,94 2,17 3,30
İşbir Holding 133,30 1,14 -3,41
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 -16,67
İttifak Holding 2,97 -1,00 -4,19
İz Hayvancılık Tarım 5,14 -7,55 -22,00
İzmir Demir Çelik 1,65 0,61 -0,60
İzmir Fırça 1,94 -1,52 -6,28
İzocam 20,90 0,29 -2,43
Jantsa Jant Sanayi 27,84 0,14 0,14
Kafein Yazılım 6,56 1,08 -5,75
Kapital Yat. Holding 2,65 -2,21 -7,67
Kaplamin 3,14 1,62 -12,78
Kardemir (A) 1,77 1,72 -2,75
Kardemir (B) 1,78 1,71 -2,73
Kardemir (D) 2,22 3,26 1,83
Karel Elektronik 4,15 6,14 -0,48
Karsan Otomotiv 1,30 1,56 1,56
Karsu Tekstil 1,12 -1,75 -10,40
Karsusan Su Ürünleri San. 3,55 0,00 -4,05
Kartonsan 332,50 1,13 1,90
Katmerciler Ekipman 5,53 0,00 -5,79
Kent Gıda 117,70 0,60 -1,09
Kerevitaş Gıda 1,77 0,57 -1,67
Kervansaray Yat. Holding 0,32 -3,03 -8,57
Kiler GMYO 1,71 0,59 -2,29
Klimasan Klima 3,88 2,37 -2,02
Koç Holding 13,77 1,03 -3,03
Konfrut Gıda 23,78 0,08 -0,42
Konya Çimento 174,70 0,23 -1,85
Kordsa Teknik Tekstil 8,97 -2,07 -8,28
Koza Altın 53,55 2,29 4,39
Koza Madencilik 7,26 2,69 0,55
Körfez GMYO 1,20 -2,44 -1,64
Kristal Kola 1,05 2,94 0,00
Kron Telekomünikasyon 8,17 1,49 -6,09
Kuştur Kuşadası Turizm 15,99 -0,06
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 5,36 4,42
Kütahya Porselen 4,26 0,71 -6,37
Lider Faktoring 2,42 -0,41 7,56
Link Bilgisayar 8,16 -0,24 -1,92
Logo Yazılım 26,50 0,53 -2,36
Lokman Hekim Sağlık 4,46 -1,33 -0,89
Lüks Kadife 4,90 -5,41 1,03
Makina Takım 1,54 -0,65 0,00
Mardin Çimento 3,62 -2,43 11,04
Marka Yatırım Holding 0,64 -3,03 3,23
Marmaris Altınyunus 17,69 2,20 0,74
Marshall 24,58 1,15 -2,54
Martı GMYO 0,62 1,64 -4,62
Martı Otel 0,57 0,00 -1,72
Mavi Giyim 30,90 -1,59 -4,10
Mazhar Zorlu Holding 3,88 -3,00 1,84
Mega Polietilen 2,04 0,00 0,00
Menderes Tekstil 0,73 5,80 1,39
Mensa 0,28 16,67 100,00
Merit Turizm 5,91 -1,50 -1,34
Merko Gıda 1,09 6,86 7,92
Metal Gayrimenkul 0,75 -6,25 -13,79
Metemtur Otelcilik 1,03 0,98 -1,90
Metro Holding 0,77 1,32 1,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 0,00 0,91
Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 3,31 5,93
Migros Ticaret 14,27 0,99 -4,23
Milpa 1,64 1,86 10,07
Mistral GMYO 1,62 1,89 5,88
MLP Sağlık 9,87 1,75 -7,76
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 -2,91 -9,09
Mondi Tire Kutsan 1,80 0,56 -3,23
Net Holding 1,87 0,54 -4,59
Netaş Telekom. 6,44 0,47 -0,31
Niğbaş Niğde Beton 3,35 -2,90 -16,25
Nuh Çimento 7,62 -0,39 -1,55
Nurol GMYO 2,07 1,47 -1,43
Odaş Elektrik 1,95 4,84 2,09
Olmuksan-IP 3,48 1,46 3,26
Orge Enerji Elektrik 3,32 0,91 6,41
Orma Orman Mahsulleri 0,94 -18,26 -21,67
Osmanlı Menkul 1,46 -8,18 -15,12
Ostim Endüstriyel Yat 1,08 2,86 0,00
Otokar 94,00 2,34 6,52
Oyak Yat. Ort. 1,50 1,35 -7,98
Oylum Sınai Yatırımlar 1,03 1,98 0,98
Özak GMYO 2,02 -0,49 -4,27
Özbal Çelik Boru 1,37 0,00 -0,72
Özderici GMYO 2,13 1,43 -9,36
Özerden Plastik 2,34 0,00 -6,40
Panora GMYO 4,12 -1,20 -1,67
Park Elek.Madencilik 2,35 0,86 -2,49
Parsan 8,47 0,00 -3,31
Pegasus 21,74 0,09 -5,15
Peker GMYO 8,84 -14,01 -55,89
Penguen Gıda 1,37 16,10 26,85
Pera GMYO 0,69 1,47 -10,39
Pergamon Dış Ticaret 8,85 0,00 -1,12
Petkim 4,90 0,82 -2,78
Petrokent Turizm 66,60 0,91 -3,06
Pınar Et ve Un 4,91 -0,41 -4,10
Pınar Su 1,27 -0,78 1,60
Pınar Süt 6,12 -0,33 -7,55
Plastikkart 2,80 -4,44 3,70
Polisan Holding 6,42 1,42 2,72
Politeknik Metal 35,16 0,46 -2,33
Prizma Press Matbaacılık 1,56 1,30 0,65
QNB Finans Fin. Kir. 6,40 -7,51 -5,88
QNB Finansbank 9,01 -1,31 0,00
Ral Yatırım Holding 1,84 -0,54 0,00
Ray Sigorta 1,38 -1,43 -0,72
Reysaş GMYO 0,67 0,00 -2,90
Reysaş Lojistik 0,71 0,00 -4,05
Rhea Girişim 0,61 -1,61 -7,58
Rodrigo Tekstil 1,88 -0,53 -1,05
Royal Halı 0,98 -3,92 -1,01
RTA Laboratuvarları 1,70 0,00 -2,30
Sabancı Holding 7,27 0,55 -3,32
Safkar Ege Soğutmacılık 1,96 1,03 0,00
Salix Yatırım Holding 3,75 0,00 -2,60
Sanel Mühendislik 2,12 -3,20 -2,75
Sanifoam Sünger 1,28 0,79 2,40
Sanko Pazarlama 2,25 -0,44 -2,60
Saray Matbaacılık 0,97 -1,02 -3,00
Sarkuysan 3,43 0,00 0,59
Sasa Polyester 7,94 0,38 -3,05
Say Reklamcılık 0,94 4,44 0,00
Sekuro Plastik 2,90 0,00 -2,03
Selçuk Ecza Deposu 2,84 2,16 1,79
Selçuk Gıda 1,32 2,33 -0,75
Senkron Güvenlik 1,22 19,61 22,00
Serve Film Prodüksiyon 1,92 1,05 -1,54
Servet GMYO 4,13 -2,82 -12,13
Seyitler Kimya 3,78 -0,79 -1,82
Silverline Endüstri 1,30 0,00 -2,99
Sinpaş GMYO 0,37 2,78 0,00
Soda Sanayii 7,23 -1,63 1,83
Sodaş Sodyum Sanayii 6,30 3,11 0,00
Söktaş 1,28 1,59 0,79
Sönmez Filament 3,01 -0,33 -3,53
Sönmez Pamuklu 2,88 -0,69 -7,69
Sumaş Suni Tahta 6,94 0,00 -0,86
Şeker Fin. Kir. 2,78 1,09 -1,42
Şekerbank 1,08 2,86 -1,82
Şişe Cam 5,38 3,26 -5,11
Şok Marketler 10,98 0,92 2,14
T. Halk Bankası 6,86 0,73 -2,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,00 -1,06 0,00
T.S.K.B. 0,73 1,39 -9,88
T.Tuborg 9,27 -0,32 -1,70
Taç Tarım Ürünleri 5,60 5,26 10,67
Tat Gıda 3,82 1,33 0,00
TAV Havalimanları 22,66 0,98 -5,27
Taze Kuru Gıda 7,30 4,29 7,35
Tek-Art Turizm 0,80 0,00 -5,88
Tekfen Holding 20,34 2,11 -1,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,95 1,03 -0,67
Temapol Polimer Plastik 3,16 -3,36 3,27
TGS Dış Ticaret 2,27 0,89 -3,40
Tofaş Oto. Fab. 16,40 4,53 -2,96
Torunlar GMYO 1,51 0,67 0,00
Trabzon Liman 8,23 -0,12 -1,91
Trabzonspor Sportif 1,51 1,34 -1,95
Trakya Cam 2,94 2,08 -2,97
Trend GMYO 1,27 -0,78 0,00
TSKB GMYO 0,77 -1,28 -6,10
Tuğçelik 2,19 0,92 2,82
Tukaş 1,75 14,38 5,42
Turcas Petrol 1,39 2,21 -1,42
Turkcell 12,44 5,60 2,22
Tümosan Motor ve Traktör 4,42 1,38 -1,78
Tüpraş 114,50 0,17 -1,89
Türk Hava Yolları 15,06 -0,33 -6,52
Türk Prysmian Kablo 1,86 0,54 5,68
Türk Telekom 3,72 1,09 -4,62
Türk Traktör 32,00 0,00 -8,31
Türker Proje Gayrimenkul 34,50 7,81 7,34
Ufuk Yatırım 1,17 1,74 2,63
Ulaşlar Turizm Yat. 1,18 -1,67 3,51
Ulusoy Elektrik 16,13 0,12 1,07
Ulusoy Un Sanayi 2,04 0,00 -1,92
Umpaş Holding 0,47 -6,00 -14,55
Uşak Seramik 0,97 -4,90 -12,61
Utopya Turizm 4,31 3,86 5,12
Uzertaş Boya 0,57 -5,00
Ülker Bisküvi 14,67 2,59 0,00
Ünye Çimento 3,43 0,00 -1,15
Vakıf Fin. Kir. 1,68 0,60 -5,62
Vakıf GMYO 1,95 1,56 -2,01
Vakıf Yat. Ort. 1,56 0,65 2,63
Vakıflar Bankası 3,79 0,00 -2,82
Vakko Tekstil 2,67 1,52 -2,55
Vanet Gıda 1,67 -2,34 28,46
Verusa Holding 15,00 2,74 -9,64
Verusaturk Girisim 3,05 -0,97 -7,85
Vestel 5,39 1,13 -2,88
Vestel Beyaz Eşya 10,92 2,06 -9,15
Viking Kağıt 1,09 1,87 -0,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,57 3,97 -8,72
Yapı ve Kredi Bank. 1,58 0,00 -1,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,90 11,11 3,94
Yataş 4,39 2,33 -1,79
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,90 -1,10 -4,26
Yeni Gimat GMYO 7,97 -0,87 -0,75
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,27 0,00 3,85
Yeşil Yatırım Holding 9,72 0,31 0,93
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.189,30 -0,41 -0,44
Yonga Mobilya 6,10 19,84 -7,58
Yünsa 4,21 -0,71 -3,44
Zorlu Enerji 1,23 0,00 0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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