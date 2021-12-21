Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,67 1,52 -39,66 Acıpayam Selüloz 17,63 -2,06 3,54 Adel Kalemcilik 26,08 0,93 -21,89 Adese Gayrimenkul 0,76 1,33 -68,61 Afyon Çimento 3,53 -0,84 -30,92 AGESA Hayat Emeklilik 20,50 2,65 19,63 Ak Enerji 1,73 0,00 -21,72 Akbank 7,25 -1,09 7,28 Akçansa 20,26 -1,36 25,82 Akdeniz Yatırım Hold. 1,75 -1,69 -27,18 Akfen GMYO 6,44 9,90 256,30 Akın Tekstil 38,36 -2,59 20,78 Akiş GMYO 1,66 0,61 -40,55 Akmerkez GMYO 43,76 -1,35 -28,46 Aksa 33,96 -9,97 145,83 Aksa Enerji 8,95 -9,96 140,59 Aksigorta 9,25 -0,54 11,32 Aksu Enerji 23,82 0,51 215,61 Alarko Carrıer 296,80 2,27 -18,03 Alarko GMYO 28,56 -9,96 12,75 Alarko Holding 11,10 -3,65 30,26 Albaraka Türk 1,81 1,69 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 23,38 -4,57 -21,17 Alkim Kağıt 15,47 -5,61 19,52 Alkim Kimya 17,68 -7,00 25,51 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,29 -1,53 -12,00 Altınyunus Çeşme 62,80 -0,55 25,70 Anadolu Efes 31,48 -9,95 47,37 Anadolu Grubu Holding 38,38 -4,76 46,91 Anadolu Hayat Emek. 11,87 4,31 47,72 Anadolu Isuzu 28,60 2,07 58,89 Anadolu Sigorta 6,13 -4,07 -15,10 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 27,82 -9,97 Anel Elektrik 2,13 0,47 -20,63 Arçelik 48,16 -9,98 69,23 ARD Bilişim Teknolojileri 7,28 3,85 7,81 Arena Bilgisayar 11,91 -8,31 9,24 Armada Bilgisayar 59,50 4,85 21,23 Arsan Tekstil 5,00 -6,37 25,44 Arzum Ev Aletleri 15,67 0,26 -35,15 Aselsan 21,78 -10,00 20,48 Ata GMYO 3,72 4,79 -32,49 Atakule GMYO 2,61 -0,76 11,49 Atlantis Yatırım Holding 8,10 1,25 45,68 Atlas Yat. Ort. 1,24 2,48 -27,99 ATP Bilgisayar 55,00 3,77 Avrasya GMYO 2,34 9,86 -10,67 Avrasya Petrol ve Tur. 2,20 3,77 -31,25 Avrupa Yatırım Holding 5,82 -0,17 -3,00 Aydem Enerji 6,04 -1,63 Ayen Enerji 6,41 9,95 18,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,84 1,80 120,22 Aygaz 21,28 -9,98 50,00 Bagfaş 17,22 -9,98 140,50 Bak Ambalaj 18,12 -0,49 -8,38 Balatacılar Balatacılık 8,55 0,47 3,76 Bantaş Ambalaj 3,07 -0,97 -1,81 Banvit 84,00 0,30 61,54 Başkent Doğalgaz GMYO 11,74 2,44 Baştaş Başkent Çimento 10,88 6,46 -37,36 Batı Çimento 14,00 -4,11 197,24 Batısöke Çimento 2,10 -1,41 -13,93 Bayrak Taban Sanayi 6,63 1,69 -37,51 Bera Holding 9,81 -2,00 -51,63 Berkosan Yalıtım 8,05 3,21 -9,75 Beşiktaş Futbol Yat. 4,35 0,23 7,67 Beyaz Filo 8,45 -1,97 -16,16 Bilici Yatırım 14,37 2,57 159,70 Bim Mağazalar 65,40 -8,72 -5,42 Biotrend Çevre ve Enerji 5,40 -2,88 Birko Mensucat 1,05 6,06 -5,41 Birleşim Mühendislik 7,83 -2,00 Birlik Mensucat 1,97 -1,01 -43,06 Bizim Mağazaları 12,83 1,34 -14,32 BMS Çelik Hasır 8,79 -2,01 Boğaziçi Beton Sanayi 4,22 6,03 Borusan Mannesmann 25,52 -2,97 -8,20 Borusan Yat. Paz. 369,70 5,63 -18,62 Bosch Fren Sistemleri 1.100,00 0,46 -10,55 Bossa 38,98 3,45 118,38 Brisa 26,96 -9,95 39,23 Burçelik 36,26 -9,98 72,50 Burçelik Vana 25,06 -4,71 -49,54 Bursa Çimento 3,74 -9,00 -24,86 Carrefoursa 38,56 -1,78 -46,30 Casa Emtia Petrol 119,40 -1,32 12,64 Ceo Event Medya 12,60 3,70 95,96 Coca Cola İçecek 91,35 -10,00 43,84 Cosmos Yat. Holding 8,75 0,00 8,56 Credıtwest Faktorıng 3,05 -1,29 -48,04 Çan2 Termik 10,38 -1,89 Çelebi 182,90 -9,32 0,21 Çelik Halat 8,03 1,65 -11,74 Çemaş Döküm 1,13 -4,24 -33,63 Çemtaş 16,91 -9,96 7,63 Çimbeton 218,30 -4,96 -26,37 Çimentaş 28,00 1,82 -22,57 Çimsa 33,10 -2,59 85,96 Çuhadaroğlu Metal 9,21 -2,75 21,07 Dagi Giyim 2,62 3,56 -23,09 Dagi Yatırım Holding 10,56 1,93 -18,14 Dardanel 2,79 -5,10 -47,61 Datagate Bilgisayar 11,99 -4,46 -25,57 Demısaş Döküm 8,64 0,58 33,43 Denge Holding 1,31 0,77 -56,87 Deniz GMYO 2,44 9,91 32,46 Derimod 7,92 10,00 -18,69 Derlüks Yatırım Holding 4,59 -0,65 -47,96 Desa Deri 8,27 2,10 -15,09 Despec Bilgisayar 8,91 -3,36 -31,78 Deva Holding 30,82 -9,99 28,10 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,60 7,69 16,94 Diriteks Diriliş Tekstil 3,55 4,41 -4,83 Ditaş Doğan 24,34 3,14 87,15 DO-CO 1.268,10 -10,00 101,29 Doğan Burda 98,65 -9,99 339,62 Doğan Holding 3,08 -9,94 2,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,05 0,49 -11,98 Doğu Aras Enerji 80,90 1,13 Doğusan 4,11 -3,97 13,19 Doğuş GMYO 9,74 3,51 19,22 Doğuş Otomotiv 43,16 -4,77 66,49 Döktaş Dökümcülük 33,50 -1,18 9,41 Duran Doğan Basım 17,89 0,00 70,54 Dyo Boya 9,09 -1,62 -19,18 Eczacıbaşı İlaç 6,90 -5,09 -4,19 Eczacıbaşı Yatırım 49,50 -0,28 83,88 E-Data Teknoloji 15,29 -5,62 Edip Gayrimenkul 2,86 -1,04 -13,86 Ege Endüstri 1.722,00 -6,46 3,43 Ege Gübre 223,20 -7,77 55,59 Ege Profil 31,20 -1,33 -17,12 Ege Seramik 14,12 -9,43 46,13 Egeplast 26,66 6,05 -19,94 Ekiz Kimya 6,70 0,15 -6,03 Elite Naturel Organik Gıda 25,50 2,00 Emek Elektrik 2,55 0,79 -10,69 Eminiş Ambalaj 18,39 2,17 -50,08 Emlak Konut GMYO 2,18 -6,84 3,09 Enerjisa Enerji 12,35 -9,32 7,11 Enka İnşaat 16,20 -10,00 130,05 Erbosan 115,80 -2,44 185,54 Ereğli Demir Çelik 28,26 -9,94 115,13 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,09 -0,64 Ersu Gıda 5,44 -0,55 10,12 Escar Turizm Taşımacılık 32,12 -1,65 Escort Teknoloji 5,26 -3,84 -19,94 Esenboğa Elektrik 27,70 -1,00 45,59 Etiler Gıda 6,30 9,38 58,29 Euro Kapital Yat. Ort. 3,73 -0,27 -2,34 Euro Trend Yat. Ort. 3,89 2,91 9,94 Euro Yat. Ort. 3,32 7,10 -25,25 Euro Yatırım Holding 2,15 -2,27 -24,30 Europap Tezol Kağıt 15,02 -0,07 Fade Gıda 6,94 -0,14 33,42 Fenerbahçe Futbol 29,62 6,16 0,20 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 -1,26 -20,28 F-M İzmit Piston 117,80 -1,83 -3,91 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,96 -5,61 -0,54 Ford Otosan 251,60 -9,98 109,50 Formet Metal ve Cam 1,13 1,80 -53,94 Frigo Pak Gıda 3,46 -3,89 33,59 Galata Wind Enerji 5,19 -9,90 Galatasaray Sportif 3,47 3,27 -14,32 Garanti Bankası 11,38 -1,73 12,11 Garanti Faktoring 15,01 0,13 34,86 Garanti Yat. Ort. 2,63 -0,75 -18,22 Gedik Y. Men. Değ. 7,04 -1,40 18,80 Gediz Ambalaj 17,14 -1,15 27,91 Gelecek Varlık Yönetimi 11,26 1,72 Gen İlaç 13,78 -8,13 Gentaş 3,62 5,54 -19,79 Gersan Elektrik 4,82 -0,82 -21,50 Gimat Mağazacılık 2,08 0,97 Girişim Elektrik Sanayi 17,00 1,07 Global Men. Değ. 5,66 -1,22 -5,82 Global Yat. Holding 1,99 -5,69 -43,36 Good-Year 9,54 -10,00 19,72 Göltaş Çimento 40,02 -0,74 -2,50 Gözde Girişim 7,95 -7,56 -0,38 GSD Denizcilik 3,56 -9,87 46,19 GSD Holding 3,33 -10,00 32,67 Gübre Fabrik. 72,40 -9,95 -15,86 Güler Yat. Holding 2,52 -5,62 -27,22 Halk GMYO 2,35 0,00 -22,90 Hatay Tekstil 16,45 -0,78 20,64 Hedef Girişim 2,52 -2,33 -0,19 Hedef Holding 5,13 1,18 Hektaş 12,36 -9,98 131,36 HUB Girişim 9,29 0,65 -48,96 Hürriyet Gzt. 1,93 3,21 -8,10 ICBC Turkey Bank 5,61 0,36 -13,69 İdeal Finansal Teknolojiler 28,18 3,83 109,36 İdealist GMYO 1,90 3,83 -19,93 İhlas Ev Aletleri 0,98 0,00 -47,40 İhlas Gayrimenkul 0,81 -1,22 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,74 -1,33 -69,96 İhlas Haber Ajansı 8,09 -0,86 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,70 0,00 -38,60 İndeks Bilgisayar 7,34 -9,94 57,98 Info Yatırım 5,51 -2,99 17,97 İntema 75,35 -9,98 88,85 Inveo Yatırım Holding 27,30 -1,80 88,64 İpek Doğal Enerji 13,95 -9,94 6,65 İskenderun Demir Çelik 22,80 -9,95 168,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021 Dövize endeksli mevduat sistemiyle ilgili Bakan Nebati'den ilk açıklama: Kimsenin şüphesi olmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale müjdesi piyasalara doping etkisi yaptı Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi