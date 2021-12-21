Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,67
|1,52
|-39,66
|Acıpayam Selüloz
|17,63
|-2,06
|3,54
|Adel Kalemcilik
|26,08
|0,93
|-21,89
|Adese Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|-68,61
|Afyon Çimento
|3,53
|-0,84
|-30,92
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,50
|2,65
|19,63
|Ak Enerji
|1,73
|0,00
|-21,72
|Akbank
|7,25
|-1,09
|7,28
|Akçansa
|20,26
|-1,36
|25,82
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,75
|-1,69
|-27,18
|Akfen GMYO
|6,44
|9,90
|256,30
|Akın Tekstil
|38,36
|-2,59
|20,78
|Akiş GMYO
|1,66
|0,61
|-40,55
|Akmerkez GMYO
|43,76
|-1,35
|-28,46
|Aksa
|33,96
|-9,97
|145,83
|Aksa Enerji
|8,95
|-9,96
|140,59
|Aksigorta
|9,25
|-0,54
|11,32
|Aksu Enerji
|23,82
|0,51
|215,61
|Alarko Carrıer
|296,80
|2,27
|-18,03
|Alarko GMYO
|28,56
|-9,96
|12,75
|Alarko Holding
|11,10
|-3,65
|30,26
|Albaraka Türk
|1,81
|1,69
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,38
|-4,57
|-21,17
|Alkim Kağıt
|15,47
|-5,61
|19,52
|Alkim Kimya
|17,68
|-7,00
|25,51
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,29
|-1,53
|-12,00
|Altınyunus Çeşme
|62,80
|-0,55
|25,70
|Anadolu Efes
|31,48
|-9,95
|47,37
|Anadolu Grubu Holding
|38,38
|-4,76
|46,91
|Anadolu Hayat Emek.
|11,87
|4,31
|47,72
|Anadolu Isuzu
|28,60
|2,07
|58,89
|Anadolu Sigorta
|6,13
|-4,07
|-15,10
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|27,82
|-9,97
|Anel Elektrik
|2,13
|0,47
|-20,63
|Arçelik
|48,16
|-9,98
|69,23
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,28
|3,85
|7,81
|Arena Bilgisayar
|11,91
|-8,31
|9,24
|Armada Bilgisayar
|59,50
|4,85
|21,23
|Arsan Tekstil
|5,00
|-6,37
|25,44
|Arzum Ev Aletleri
|15,67
|0,26
|-35,15
|Aselsan
|21,78
|-10,00
|20,48
|Ata GMYO
|3,72
|4,79
|-32,49
|Atakule GMYO
|2,61
|-0,76
|11,49
|Atlantis Yatırım Holding
|8,10
|1,25
|45,68
|Atlas Yat. Ort.
|1,24
|2,48
|-27,99
|ATP Bilgisayar
|55,00
|3,77
|Avrasya GMYO
|2,34
|9,86
|-10,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,20
|3,77
|-31,25
|Avrupa Yatırım Holding
|5,82
|-0,17
|-3,00
|Aydem Enerji
|6,04
|-1,63
|Ayen Enerji
|6,41
|9,95
|18,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,84
|1,80
|120,22
|Aygaz
|21,28
|-9,98
|50,00
|Bagfaş
|17,22
|-9,98
|140,50
|Bak Ambalaj
|18,12
|-0,49
|-8,38
|Balatacılar Balatacılık
|8,55
|0,47
|3,76
|Bantaş Ambalaj
|3,07
|-0,97
|-1,81
|Banvit
|84,00
|0,30
|61,54
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,74
|2,44
|Baştaş Başkent Çimento
|10,88
|6,46
|-37,36
|Batı Çimento
|14,00
|-4,11
|197,24
|Batısöke Çimento
|2,10
|-1,41
|-13,93
|Bayrak Taban Sanayi
|6,63
|1,69
|-37,51
|Bera Holding
|9,81
|-2,00
|-51,63
|Berkosan Yalıtım
|8,05
|3,21
|-9,75
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,35
|0,23
|7,67
|Beyaz Filo
|8,45
|-1,97
|-16,16
|Bilici Yatırım
|14,37
|2,57
|159,70
|Bim Mağazalar
|65,40
|-8,72
|-5,42
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,40
|-2,88
|Birko Mensucat
|1,05
|6,06
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|7,83
|-2,00
|Birlik Mensucat
|1,97
|-1,01
|-43,06
|Bizim Mağazaları
|12,83
|1,34
|-14,32
|BMS Çelik Hasır
|8,79
|-2,01
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,22
|6,03
|Borusan Mannesmann
|25,52
|-2,97
|-8,20
|Borusan Yat. Paz.
|369,70
|5,63
|-18,62
|Bosch Fren Sistemleri
|1.100,00
|0,46
|-10,55
|Bossa
|38,98
|3,45
|118,38
|Brisa
|26,96
|-9,95
|39,23
|Burçelik
|36,26
|-9,98
|72,50
|Burçelik Vana
|25,06
|-4,71
|-49,54
|Bursa Çimento
|3,74
|-9,00
|-24,86
|Carrefoursa
|38,56
|-1,78
|-46,30
|Casa Emtia Petrol
|119,40
|-1,32
|12,64
|Ceo Event Medya
|12,60
|3,70
|95,96
|Coca Cola İçecek
|91,35
|-10,00
|43,84
|Cosmos Yat. Holding
|8,75
|0,00
|8,56
|Credıtwest Faktorıng
|3,05
|-1,29
|-48,04
|Çan2 Termik
|10,38
|-1,89
|Çelebi
|182,90
|-9,32
|0,21
|Çelik Halat
|8,03
|1,65
|-11,74
|Çemaş Döküm
|1,13
|-4,24
|-33,63
|Çemtaş
|16,91
|-9,96
|7,63
|Çimbeton
|218,30
|-4,96
|-26,37
|Çimentaş
|28,00
|1,82
|-22,57
|Çimsa
|33,10
|-2,59
|85,96
|Çuhadaroğlu Metal
|9,21
|-2,75
|21,07
|Dagi Giyim
|2,62
|3,56
|-23,09
|Dagi Yatırım Holding
|10,56
|1,93
|-18,14
|Dardanel
|2,79
|-5,10
|-47,61
|Datagate Bilgisayar
|11,99
|-4,46
|-25,57
|Demısaş Döküm
|8,64
|0,58
|33,43
|Denge Holding
|1,31
|0,77
|-56,87
|Deniz GMYO
|2,44
|9,91
|32,46
|Derimod
|7,92
|10,00
|-18,69
|Derlüks Yatırım Holding
|4,59
|-0,65
|-47,96
|Desa Deri
|8,27
|2,10
|-15,09
|Despec Bilgisayar
|8,91
|-3,36
|-31,78
|Deva Holding
|30,82
|-9,99
|28,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,60
|7,69
|16,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,55
|4,41
|-4,83
|Ditaş Doğan
|24,34
|3,14
|87,15
|DO-CO
|1.268,10
|-10,00
|101,29
|Doğan Burda
|98,65
|-9,99
|339,62
|Doğan Holding
|3,08
|-9,94
|2,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,05
|0,49
|-11,98
|Doğu Aras Enerji
|80,90
|1,13
|Doğusan
|4,11
|-3,97
|13,19
|Doğuş GMYO
|9,74
|3,51
|19,22
|Doğuş Otomotiv
|43,16
|-4,77
|66,49
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|-1,18
|9,41
|Duran Doğan Basım
|17,89
|0,00
|70,54
|Dyo Boya
|9,09
|-1,62
|-19,18
|Eczacıbaşı İlaç
|6,90
|-5,09
|-4,19
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,50
|-0,28
|83,88
|E-Data Teknoloji
|15,29
|-5,62
|Edip Gayrimenkul
|2,86
|-1,04
|-13,86
|Ege Endüstri
|1.722,00
|-6,46
|3,43
|Ege Gübre
|223,20
|-7,77
|55,59
|Ege Profil
|31,20
|-1,33
|-17,12
|Ege Seramik
|14,12
|-9,43
|46,13
|Egeplast
|26,66
|6,05
|-19,94
|Ekiz Kimya
|6,70
|0,15
|-6,03
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,50
|2,00
|Emek Elektrik
|2,55
|0,79
|-10,69
|Eminiş Ambalaj
|18,39
|2,17
|-50,08
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|-6,84
|3,09
|Enerjisa Enerji
|12,35
|-9,32
|7,11
|Enka İnşaat
|16,20
|-10,00
|130,05
|Erbosan
|115,80
|-2,44
|185,54
|Ereğli Demir Çelik
|28,26
|-9,94
|115,13
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,09
|-0,64
|Ersu Gıda
|5,44
|-0,55
|10,12
|Escar Turizm Taşımacılık
|32,12
|-1,65
|Escort Teknoloji
|5,26
|-3,84
|-19,94
|Esenboğa Elektrik
|27,70
|-1,00
|45,59
|Etiler Gıda
|6,30
|9,38
|58,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,73
|-0,27
|-2,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,89
|2,91
|9,94
|Euro Yat. Ort.
|3,32
|7,10
|-25,25
|Euro Yatırım Holding
|2,15
|-2,27
|-24,30
|Europap Tezol Kağıt
|15,02
|-0,07
|Fade Gıda
|6,94
|-0,14
|33,42
|Fenerbahçe Futbol
|29,62
|6,16
|0,20
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|-1,26
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|117,80
|-1,83
|-3,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,96
|-5,61
|-0,54
|Ford Otosan
|251,60
|-9,98
|109,50
|Formet Metal ve Cam
|1,13
|1,80
|-53,94
|Frigo Pak Gıda
|3,46
|-3,89
|33,59
|Galata Wind Enerji
|5,19
|-9,90
|Galatasaray Sportif
|3,47
|3,27
|-14,32
|Garanti Bankası
|11,38
|-1,73
|12,11
|Garanti Faktoring
|15,01
|0,13
|34,86
|Garanti Yat. Ort.
|2,63
|-0,75
|-18,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,04
|-1,40
|18,80
|Gediz Ambalaj
|17,14
|-1,15
|27,91
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,26
|1,72
|Gen İlaç
|13,78
|-8,13
|Gentaş
|3,62
|5,54
|-19,79
|Gersan Elektrik
|4,82
|-0,82
|-21,50
|Gimat Mağazacılık
|2,08
|0,97
|Girişim Elektrik Sanayi
|17,00
|1,07
|Global Men. Değ.
|5,66
|-1,22
|-5,82
|Global Yat. Holding
|1,99
|-5,69
|-43,36
|Good-Year
|9,54
|-10,00
|19,72
|Göltaş Çimento
|40,02
|-0,74
|-2,50
|Gözde Girişim
|7,95
|-7,56
|-0,38
|GSD Denizcilik
|3,56
|-9,87
|46,19
|GSD Holding
|3,33
|-10,00
|32,67
|Gübre Fabrik.
|72,40
|-9,95
|-15,86
|Güler Yat. Holding
|2,52
|-5,62
|-27,22
|Halk GMYO
|2,35
|0,00
|-22,90
|Hatay Tekstil
|16,45
|-0,78
|20,64
|Hedef Girişim
|2,52
|-2,33
|-0,19
|Hedef Holding
|5,13
|1,18
|Hektaş
|12,36
|-9,98
|131,36
|HUB Girişim
|9,29
|0,65
|-48,96
|Hürriyet Gzt.
|1,93
|3,21
|-8,10
|ICBC Turkey Bank
|5,61
|0,36
|-13,69
|İdeal Finansal Teknolojiler
|28,18
|3,83
|109,36
|İdealist GMYO
|1,90
|3,83
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|0,00
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|-1,22
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|-1,33
|-69,96
|İhlas Haber Ajansı
|8,09
|-0,86
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|0,00
|-38,60
|İndeks Bilgisayar
|7,34
|-9,94
|57,98
|Info Yatırım
|5,51
|-2,99
|17,97
|İntema
|75,35
|-9,98
|88,85
|Inveo Yatırım Holding
|27,30
|-1,80
|88,64
|İpek Doğal Enerji
|13,95
|-9,94
|6,65
|İskenderun Demir Çelik
|22,80
|-9,95
|168,76
(Sürecek)
Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe— Haberler (@Haberler) December 20, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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