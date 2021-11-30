Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,24 -0,19 -32,30 Acıpayam Selüloz 17,90 3,41 5,12 Adel Kalemcilik 26,90 2,83 -19,43 Adese Gayrimenkul 0,75 -1,32 -69,03 Afyon Çimento 3,80 2,15 -25,64 AGESA Hayat Emeklilik 19,79 0,46 15,49 Ak Enerji 1,88 -0,53 -14,93 Akbank 6,52 -1,21 -3,52 Akçansa 18,12 -0,17 12,53 Akdeniz Yatırım Hold. 1,80 1,69 -25,10 Akfen GMYO 5,83 10,00 123,30 Akın Tekstil 40,76 6,04 28,34 Akiş GMYO 1,77 0,00 -36,61 Akmerkez GMYO 39,60 1,28 -35,26 Aksa 27,72 -0,65 100,66 Aksa Enerji 9,00 1,35 141,94 Aksigorta 7,57 -1,17 -8,90 Aksu Enerji 21,60 1,69 186,20 Alarko Carrıer 310,00 -1,43 -14,38 Alarko GMYO 28,52 4,09 12,59 Alarko Holding 11,00 -0,36 29,09 Albaraka Türk 1,88 0,00 -3,09 Alcatel Lucent Teletaş 28,40 3,27 -4,25 Alkim Kağıt 15,55 -1,21 20,14 Alkim Kimya 18,15 -0,77 28,84 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,20 -0,83 -18,14 Altınyunus Çeşme 52,05 0,48 4,18 Anadolu Efes 25,10 0,48 17,50 Anadolu Grubu Holding 38,20 1,92 46,22 Anadolu Hayat Emek. 11,93 4,74 48,47 Anadolu Isuzu 25,26 0,24 40,33 Anadolu Sigorta 6,22 -0,16 -13,86 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 22,28 -4,46 Anel Elektrik 2,53 0,00 -5,73 Arçelik 43,52 -1,00 52,92 ARD Bilişim Teknolojileri 57,00 1,24 18,55 Arena Bilgisayar 11,43 0,70 4,84 Armada Bilgisayar 67,00 -3,32 36,51 Arsan Tekstil 5,39 2,08 35,23 Arzum Ev Aletleri 17,30 4,66 -28,41 Aselsan 21,74 -4,40 20,26 Ata GMYO 3,77 4,43 -31,58 Atakule GMYO 2,81 4,85 20,03 Atlantis Yatırım Holding 6,88 2,23 23,74 Atlas Yat. Ort. 1,27 0,79 -27,43 ATP Bilgisayar 66,50 -4,25 Avrasya GMYO 1,78 1,71 -32,04 Avrasya Petrol ve Tur. 2,10 0,48 -34,38 Avrupa Yatırım Holding 6,36 3,41 6,00 Aydem Enerji 6,58 0,00 Ayen Enerji 6,57 2,02 21,44 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,89 -0,50 76,34 Aygaz 22,50 2,27 58,60 Bagfaş 10,47 2,85 46,23 Bak Ambalaj 19,50 0,52 -1,40 Balatacılar Balatacılık 9,58 -9,96 16,26 Bantaş Ambalaj 3,35 -0,89 7,14 Banvit 73,30 1,59 40,96 Başkent Doğalgaz GMYO 12,95 1,49 Baştaş Başkent Çimento 9,50 4,86 -45,31 Batı Çimento 14,20 1,43 201,49 Batısöke Çimento 2,32 -0,43 -4,92 Bayrak Taban Sanayi 7,12 -1,93 -32,89 Bera Holding 10,64 -1,57 -47,53 Berkosan Yalıtım 8,70 -1,58 -2,47 Beşiktaş Futbol Yat. 5,24 -2,24 29,70 Beyaz Filo 8,52 -0,47 -15,47 Bilici Yatırım 16,44 4,85 197,11 Bim Mağazalar 69,40 -0,07 0,37 Biotrend Çevre ve Enerji 6,10 -0,97 Birko Mensucat 1,10 1,85 -0,90 Birleşim Mühendislik 9,42 0,00 Birlik Mensucat 2,01 0,00 -41,91 Bizim Mağazaları 13,82 -2,68 -7,71 BMS Çelik Hasır 9,15 1,55 Boğaziçi Beton Sanayi 4,54 -0,66 Borusan Mannesmann 27,30 0,00 -1,80 Borusan Yat. Paz. 373,00 -2,69 -17,89 Bosch Fren Sistemleri 914,20 -0,61 -25,66 Bossa 30,06 -0,46 68,40 Brisa 30,08 2,66 55,35 Burçelik 24,00 3,36 14,18 Burçelik Vana 22,42 -0,44 -54,85 Bursa Çimento 4,34 0,93 -12,81 Carrefoursa 42,48 3,86 -40,84 Casa Emtia Petrol 114,90 3,05 8,40 Ceo Event Medya 12,92 9,96 100,93 Coca Cola İçecek 88,25 -3,81 38,96 Cosmos Yat. Holding 9,61 0,10 19,23 Credıtwest Faktorıng 4,58 2,46 -21,98 Çan2 Termik 11,99 -0,58 Çelebi 171,90 -1,38 -5,82 Çelik Halat 8,34 9,88 -8,33 Çemaş Döküm 1,20 1,69 -29,52 Çemtaş 16,72 1,03 6,42 Çimbeton 206,60 1,92 -30,32 Çimentaş 27,92 0,07 -22,79 Çimsa 32,76 3,08 84,04 Çuhadaroğlu Metal 9,29 1,64 22,12 Dagi Giyim 2,69 -2,54 -21,03 Dagi Yatırım Holding 10,81 1,03 -16,20 Dardanel 2,78 -1,42 -47,79 Datagate Bilgisayar 12,98 1,01 -19,43 Demısaş Döküm 9,36 1,74 44,55 Denge Holding 1,32 2,33 -56,54 Deniz GMYO 1,60 -1,23 -13,14 Derimod 7,83 0,64 -19,61 Derlüks Yatırım Holding 4,70 0,21 -46,71 Desa Deri 8,69 3,21 -10,78 Despec Bilgisayar 9,60 -0,21 -26,49 Deva Holding 29,88 -2,73 24,20 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,35 1,61 5,34 Diriteks Diriliş Tekstil 4,01 1,52 7,51 Ditaş Doğan 29,20 9,94 124,51 DO-CO 984,40 -0,37 56,25 Doğan Burda 235,80 -9,97 950,80 Doğan Holding 3,07 0,66 2,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,25 0,45 -3,39 Doğu Aras Enerji 92,70 1,81 Doğusan 3,34 0,00 -8,02 Doğuş GMYO 10,67 -2,20 30,60 Doğuş Otomotiv 47,76 4,46 84,23 Döktaş Dökümcülük 30,80 0,98 0,59 Duran Doğan Basım 20,82 -2,25 98,47 Dyo Boya 10,55 5,29 -6,20 Eczacıbaşı İlaç 7,03 -2,09 -2,39 Eczacıbaşı Yatırım 47,68 -2,49 77,12 E-Data Teknoloji 13,01 9,42 Edip Gayrimenkul 3,50 0,00 5,42 Ege Endüstri 1.710,00 -0,55 2,71 Ege Gübre 236,50 2,25 64,86 Ege Profil 32,22 1,26 -14,41 Ege Seramik 14,65 0,07 51,62 Egeplast 22,30 1,36 -33,03 Ekiz Kimya 8,76 7,48 22,86 Elite Naturel Organik Gıda 22,02 -4,18 Emek Elektrik 2,82 2,17 -1,24 Eminiş Ambalaj 21,84 9,97 -40,72 Emlak Konut GMYO 2,24 -0,88 5,93 Enerjisa Enerji 13,14 0,54 13,96 Enka İnşaat 15,52 1,04 120,40 Erbosan 120,90 -0,98 198,11 Ereğli Demir Çelik 22,54 -1,31 71,58 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,15 0,00 Ersu Gıda 5,18 4,86 4,86 Escar Turizm Taşımacılık 30,16 0,40 Escort Teknoloji 5,39 2,47 -17,96 Esenboğa Elektrik 30,16 1,96 58,52 Etiler Gıda 5,35 -2,37 34,42 Euro Kapital Yat. Ort. 3,34 -2,34 -12,55 Euro Trend Yat. Ort. 3,36 0,60 -5,04 Euro Yat. Ort. 3,51 -1,13 -20,97 Euro Yatırım Holding 1,71 0,00 -39,79 Europap Tezol Kağıt 14,72 -0,14 Fade Gıda 7,79 -3,35 49,76 Fenerbahçe Futbol 31,00 -9,99 4,87 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,25 -0,44 -23,68 F-M İzmit Piston 118,00 -0,51 -3,75 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,12 2,39 8,37 Ford Otosan 246,00 -0,20 104,83 Formet Metal ve Cam 1,18 -0,84 -51,90 Frigo Pak Gıda 3,67 -4,92 41,69 Galata Wind Enerji 5,24 4,38 Galatasaray Sportif 3,87 -0,77 -4,44 Garanti Bankası 11,42 0,18 12,50 Garanti Faktoring 12,88 2,63 15,72 Garanti Yat. Ort. 2,55 -1,92 -20,71 Gedik Y. Men. Değ. 7,52 1,35 26,90 Gediz Ambalaj 18,45 3,25 37,69 Gelecek Varlık Yönetimi 12,76 -0,47 Gen İlaç 14,29 -3,71 Gentaş 3,47 -0,86 -23,12 Gersan Elektrik 5,60 2,56 -8,79 Gimat Mağazacılık 2,10 -0,47 Girişim Elektrik Sanayi 22,84 -1,13 Global Men. Değ. 6,05 -0,17 0,67 Global Yat. Holding 2,08 1,96 -40,79 Good-Year 9,40 2,84 17,97 Göltaş Çimento 39,54 0,87 -3,67 Gözde Girişim 8,83 -1,01 10,65 GSD Denizcilik 3,91 0,77 60,56 GSD Holding 3,22 1,90 28,29 Gübre Fabrik. 79,00 0,00 -8,19 Güler Yat. Holding 3,03 -7,34 -12,50 Halk GMYO 2,64 1,15 -13,38 Hatay Tekstil 18,07 1,01 32,52 Hedef Girişim 2,65 0,00 4,96 Hedef Holding 3,53 1,15 Hektaş 12,90 9,97 141,47 HUB Girişim 9,58 -2,34 -47,36 Hürriyet Gzt. 2,22 -1,77 5,71 ICBC Turkey Bank 5,96 -1,00 -8,31 İdeal Finansal Teknolojiler 33,32 9,97 147,55 İdealist GMYO 1,91 -0,52 -19,51 İhlas Ev Aletleri 0,97 1,04 -47,94 İhlas Gayrimenkul 0,88 2,33 -29,60 İhlas Gazetecilik 0,73 1,39 -70,37 İhlas Haber Ajansı 7,19 9,94 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,70 1,45 -38,60 İndeks Bilgisayar 7,32 -1,08 57,55 Info Yatırım 5,18 -2,26 10,91 İntema 55,45 9,91 38,97 Inveo Yatırım Holding 27,76 -3,00 91,82 İpek Doğal Enerji 14,36 3,38 9,79 İskenderun Demir Çelik 20,10 0,90 122,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



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