Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,05
|-1,37
|-34,75
|Acıpayam Selüloz
|16,77
|-0,42
|-1,52
|Adel Kalemcilik
|24,02
|2,21
|-29,84
|Adese Gayrimenkul
|1,19
|0,85
|-57,50
|Afyon Çimento
|3,85
|0,26
|-24,66
|AGESA Hayat Emeklilik
|18,81
|3,98
|6,97
|Ak Enerji
|1,70
|0,00
|-23,08
|Akbank
|5,41
|-0,37
|-19,95
|Akçansa
|16,44
|9,97
|2,10
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,91
|-1,04
|-20,52
|Akfen GMYO
|2,12
|-1,40
|-18,80
|Akın Tekstil
|36,14
|0,11
|13,79
|Akiş GMYO
|1,84
|-0,54
|-34,10
|Akmerkez GMYO
|40,02
|-0,10
|-35,92
|Aksa
|16,59
|-0,06
|20,09
|Aksa Enerji
|13,07
|-1,28
|75,67
|Aksigorta
|8,02
|-2,55
|-7,80
|Aksu Enerji
|10,42
|4,10
|38,06
|Alarko Carrıer
|314,20
|4,04
|-13,57
|Alarko GMYO
|21,10
|-0,66
|-16,70
|Alarko Holding
|9,89
|1,64
|16,06
|Albaraka Türk
|1,54
|-4,94
|-20,62
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,24
|0,50
|-18,27
|Alkim Kağıt
|15,87
|-0,19
|22,61
|Alkim Kimya
|15,44
|-0,52
|9,61
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,89
|4,42
|-13,70
|Altınyunus Çeşme
|55,00
|-1,52
|10,09
|Anadolu Efes
|22,14
|-0,36
|3,65
|Anadolu Grubu Holding
|23,38
|1,48
|-10,51
|Anadolu Hayat Emek.
|9,40
|-1,78
|16,98
|Anadolu Isuzu
|16,31
|0,37
|-9,39
|Anadolu Sigorta
|6,52
|-0,15
|-9,70
|Anel Elektrik
|2,83
|-1,05
|-10,73
|Arçelik
|33,06
|0,18
|16,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|53,50
|-3,08
|11,27
|Arena Bilgisayar
|10,78
|1,41
|-1,12
|Armada Bilgisayar
|54,00
|3,25
|10,02
|Arsan Tekstil
|4,28
|0,23
|6,07
|Arzum Ev Aletleri
|16,67
|0,12
|-31,01
|Aselsan
|15,82
|-0,94
|-13,32
|Ata GMYO
|4,53
|-2,79
|-17,79
|Atakule GMYO
|2,69
|-6,27
|14,90
|Atlantis Yatırım Holding
|3,75
|-0,79
|-32,55
|Atlas Yat. Ort.
|1,58
|0,64
|-9,71
|ATP Ticari Bilgisayar
|32,38
|-0,92
|Avrasya GMYO
|3,30
|-1,20
|25,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,91
|-3,32
|-9,06
|Avrupa Yatırım Holding
|4,96
|-1,39
|-17,33
|Aydem Enerji
|8,00
|7,96
|Ayen Enerji
|4,78
|-1,44
|-11,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,72
|-5,45
|65,96
|Aygaz
|14,57
|0,34
|2,70
|Bagfaş
|16,95
|0,53
|-15,25
|Bak Ambalaj
|23,40
|5,79
|18,32
|Balatacılar Balatacılık
|4,76
|0,21
|-42,23
|Bantaş Ambalaj
|3,73
|1,63
|19,30
|Banvit
|64,80
|-0,69
|24,62
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO
|16,15
|-0,74
|Baştaş Başkent Çimento
|11,95
|-7,36
|-31,20
|Batı Çimento
|12,40
|-1,12
|163,27
|Batısöke Çimento
|2,28
|0,88
|-6,56
|Bayrak Taban Sanayi
|8,70
|-2,90
|-18,00
|Bera Holding
|10,80
|-0,46
|-46,75
|Berkosan Yalıtım
|9,94
|-1,39
|11,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,53
|2,51
|61,63
|Beyaz Filo
|8,82
|0,00
|-12,49
|Bilici Yatırım
|19,80
|1,64
|257,83
|Bim Mağazalar
|64,60
|0,16
|-9,39
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,40
|3,35
|Birko Mensucat
|1,09
|-3,54
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,04
|-1,45
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|13,04
|0,46
|-15,10
|BMS Çelik Hasır Sanayi
|8,01
|-2,32
|Boğaziçi Beton
|5,00
|-2,15
|Borusan Mannesmann
|27,62
|5,42
|-0,65
|Borusan Yat. Paz.
|346,60
|10,00
|-23,70
|Bosch Fren Sistemleri
|921,90
|3,82
|-25,03
|Bossa
|30,54
|1,39
|71,09
|Brisa
|24,70
|1,23
|27,56
|Burçelik
|19,10
|1,38
|-9,13
|Burçelik Vana
|23,00
|-0,95
|-53,69
|Bursa Çimento
|3,38
|0,00
|-32,10
|Carrefoursa
|37,98
|-0,58
|-47,10
|Casa Emtia Petrol
|113,00
|0,36
|6,60
|Ceo Event Medya
|7,94
|0,63
|23,48
|Coca Cola İçecek
|86,65
|0,41
|36,44
|Cosmos Yat. Holding
|9,65
|1,90
|19,73
|Credıtwest Faktorıng
|4,32
|-0,23
|-26,41
|Çan2 Termik
|11,99
|10,00
|Çelebi
|176,50
|0,51
|-3,30
|Çelik Halat
|6,62
|0,76
|-27,23
|Çemaş Döküm
|1,32
|0,76
|-22,47
|Çemtaş
|13,84
|-0,43
|-11,91
|Çimbeton
|235,80
|7,13
|-20,47
|Çimentaş
|31,54
|3,48
|-12,78
|Çimsa
|25,96
|3,02
|45,84
|Çuhadaroğlu Metal
|7,55
|-2,08
|-0,75
|Dagi Giyim
|3,90
|9,86
|14,49
|Dagi Yatırım Holding
|15,49
|-9,15
|20,08
|Dardanel
|14,04
|-0,43
|-58,09
|Datagate Bilgisayar
|11,78
|-1,09
|-26,88
|Demısaş Döküm
|7,40
|-2,63
|14,28
|Denge Holding
|1,23
|6,03
|-59,50
|Deniz GMYO
|2,21
|0,91
|19,97
|Derimod
|9,82
|0,61
|0,82
|Derlüks Yatırım Holding
|4,89
|1,87
|-44,56
|Desa Deri
|9,42
|-3,88
|-3,29
|Despec Bilgisayar
|9,95
|-2,55
|-23,81
|Deva Holding
|26,10
|0,93
|8,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,37
|-5,93
|14,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,09
|0,00
|-17,16
|Ditaş Doğan
|17,48
|1,92
|34,40
|DO-CO
|682,30
|-1,47
|8,30
|Doğan Burda
|15,85
|-8,01
|-29,37
|Doğan Holding
|2,69
|0,00
|-10,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|-0,85
|0,47
|Doğusan
|6,15
|-0,65
|40,41
|Doğuş GMYO
|9,30
|1,42
|13,83
|Doğuş Otomotiv
|26,02
|-0,15
|0,37
|Döktaş Dökümcülük
|28,84
|1,26
|-5,81
|Duran Doğan Basım
|10,97
|2,43
|4,58
|Dyo Boya
|12,65
|1,12
|12,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|0,50
|-16,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,06
|2,44
|56,25
|E-Data Teknoloji Pazarlama
|17,76
|9,97
|Edip Gayrimenkul
|3,99
|-9,93
|20,18
|Ege Endüstri
|1.335,00
|-0,76
|-19,81
|Ege Gübre
|188,00
|5,50
|31,05
|Ege Profil
|28,38
|1,36
|-25,78
|Ege Seramik
|14,17
|1,07
|46,65
|Egeplast
|23,78
|4,94
|-28,59
|Ekiz Kimya
|6,60
|-2,94
|-7,43
|Emek Elektrik
|2,58
|-4,80
|-9,64
|Eminiş Ambalaj
|22,10
|7,80
|-40,01
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|2,20
|-12,04
|Enerjisa Enerji
|10,55
|0,19
|-8,50
|Enka İnşaat
|9,51
|0,21
|35,05
|Erbosan
|146,80
|-3,29
|261,98
|Ereğli Demir Çelik
|20,52
|-1,35
|56,21
|Ersu Gıda
|3,52
|-3,03
|-28,74
|Escar Turizm Taşımacılık
|18,04
|-0,39
|Escort Teknoloji
|6,25
|5,40
|-4,87
|Esenboğa Elektrik
|30,70
|1,66
|61,36
|Etiler Gıda
|5,20
|-1,89
|30,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,09
|-2,40
|59,44
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,72
|-2,36
|5,14
|Euro Yat. Ort.
|3,67
|-0,27
|-17,37
|Euro Yatırım Holding
|3,28
|-1,20
|15,49
|Fade Gıda
|10,98
|-10,00
|111,09
|Fenerbahçe Futbol
|37,64
|4,56
|27,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,60
|0,00
|-11,80
|F-M İzmit Piston
|112,80
|9,94
|-7,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,80
|3,22
|5,91
|Ford Otosan
|173,50
|-2,14
|42,05
|Formet Metal ve Cam
|1,17
|-1,68
|-52,31
|Frigo Pak Gıda
|17,01
|-1,22
|-18,92
|Galata Wind Enerji
|3,86
|2,12
|Galatasaray Sportif
|3,78
|1,61
|-6,67
|Garanti Bankası
|9,14
|-0,98
|-9,96
|Garanti Faktoring
|9,53
|-0,21
|-14,38
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|3,48
|-25,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,60
|2,43
|28,25
|Gediz Ambalaj
|43,12
|4,05
|60,90
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri
|14,30
|10,00
|Gentaş
|3,26
|0,62
|-27,77
|Gersan Elektrik
|5,88
|-1,34
|-4,23
|Global Men. Değ.
|6,27
|-0,48
|4,33
|Global Yat. Holding
|2,39
|3,91
|-31,97
|Good-Year
|7,40
|2,64
|-7,13
|Göltaş Çimento
|41,20
|3,52
|0,38
|Gözde Girişim
|5,64
|-2,42
|-29,32
|GSD Denizcilik
|5,06
|-3,07
|0,40
|GSD Holding
|1,91
|0,53
|-23,90
|Gübre Fabrik.
|53,25
|0,66
|-38,12
|Güler Yat. Holding
|2,40
|-1,64
|-30,69
|Halk GMYO
|2,26
|-0,44
|-25,85
|Hatay Tekstil
|16,80
|-3,34
|23,21
|Hedef Girişim
|2,65
|-2,21
|4,96
|Hektaş
|8,26
|0,36
|54,61
|HUB Girişim
|10,89
|0,00
|-40,16
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|-4,58
|-30,48
|ICBC Turkey Bank
|5,26
|-1,50
|-19,08
|İdealist Danışmanlık
|56,20
|2,18
|317,53
|İdealist GMYO
|4,47
|-7,07
|88,37
|İhlas Ev Aletleri
|1,04
|0,00
|-44,18
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|2,02
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|1,24
|-3,13
|-49,67
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|0,00
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,33
|-0,16
|36,25
|Info Yatırım
|3,68
|-1,87
|-21,21
|İntema
|37,60
|-0,21
|-5,76
|Inveo Yatırım Holding
|105,80
|0,28
|139,26
|İpek Doğal Enerji
|11,75
|-1,67
|-10,17
|İskenderun Demir Çelik
|12,36
|-0,96
|36,79
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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