Borsada günlük işlemler (1)
23.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:53
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,20
|-3,74
|-6,98
|Acıpayam Selüloz
|21,70
|-5,65
|26,75
|Adel Kalemcilik
|28,38
|-4,32
|-17,10
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,91
|-5,52
|3,93
|Afyon Çimento
|5,15
|0,00
|0,78
|Ak Enerji
|2,09
|-2,79
|-5,43
|Akbank
|6,24
|-0,95
|-9,96
|Akçansa
|18,83
|-5,33
|13,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,19
|-9,88
|-8,87
|Akfen GMYO
|4,55
|-0,66
|-6,38
|Akın Tekstil
|55,15
|-3,75
|73,65
|Akiş GMYO
|3,26
|-4,96
|-7,65
|Akmerkez GMYO
|63,80
|-5,76
|-0,92
|Aksa
|16,03
|-4,70
|9,87
|Aksa Enerji
|11,20
|-1,58
|50,54
|Aksigorta
|9,54
|-3,93
|2,58
|Aksu Enerji
|7,21
|-6,91
|-4,47
|Alarko Carrıer
|463,00
|-5,10
|26,88
|Alarko GMYO
|26,12
|-0,31
|-0,15
|Alarko Holding
|11,20
|-5,56
|29,63
|Albaraka Türk
|2,28
|-8,43
|17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,14
|-7,28
|18,48
|Alkim Kağıt
|19,84
|-5,70
|46,44
|Alkim Kimya
|18,27
|-3,94
|25,68
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,60
|-3,70
|18,72
|Altınyunus Çeşme
|79,00
|-3,30
|58,13
|Anadolu Efes
|25,26
|0,96
|8,97
|Anadolu Grubu Holding
|30,94
|-5,03
|17,59
|Anadolu Hayat Emek.
|10,02
|-1,28
|15,57
|Anadolu Isuzu
|22,86
|-1,55
|27,00
|Anadolu Sigorta
|7,98
|-2,44
|5,70
|Anel Elektrik
|4,08
|-6,85
|28,71
|Arçelik
|34,50
|-1,71
|13,49
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,40
|-4,73
|21,46
|Arena Bilgisayar
|52,80
|-5,21
|53,49
|Armada Bilgisayar
|63,80
|-3,26
|29,99
|Arsan Tekstil
|8,68
|-5,24
|19,07
|Artı Yatırım Holding
|5,85
|-10,00
|0,86
|Arzum Ev Aletleri
|24,56
|-0,32
|-0,24
|Aselsan
|17,08
|-2,51
|-6,41
|Ata GMYO
|6,13
|-1,61
|11,25
|Atakule GMYO
|3,90
|-8,02
|54,76
|Atlantis Yatırım Holding
|7,60
|-3,68
|36,69
|Atlas Yat. Ort.
|1,72
|-4,44
|-1,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,66
|-1,17
|3,54
|Avrasya GMYO
|5,41
|-7,84
|33,25
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,41
|2,10
|6,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,37
|-0,78
|6,17
|Ayen Enerji
|7,27
|-2,81
|34,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,08
|-6,36
|6,43
|Aygaz
|16,83
|-2,04
|14,88
|Bagfaş
|26,88
|-5,35
|34,40
|Bak Ambalaj
|26,16
|-3,04
|29,50
|Balatacılar Balatacılık
|8,51
|-9,95
|3,28
|Bantaş Ambalaj
|5,01
|-5,11
|6,82
|Banvit
|57,00
|0,00
|9,62
|Baştaş Başkent Çimento
|14,04
|-9,42
|-19,17
|Batı Çimento
|13,37
|-0,89
|183,86
|Batısöke Çimento
|3,48
|-4,92
|42,62
|Bayrak Taban Sanayi
|12,15
|-2,49
|14,51
|Bera Holding
|24,78
|-6,07
|22,19
|Berkosan Yalıtım
|13,20
|-5,24
|47,98
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,84
|-1,54
|-4,95
|Beyaz Filo
|15,14
|-9,77
|48,72
|Bilici Yatırım
|7,79
|-2,62
|17,32
|Bim Mağazalar
|66,15
|-1,27
|-10,04
|Birko Mensucat
|1,10
|-1,79
|-0,90
|Birlik Mensucat
|3,00
|-7,41
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|14,66
|-2,79
|-4,56
|Borusan Mannesmann
|31,50
|-9,95
|13,31
|Borusan Yat. Paz.
|495,00
|-9,89
|8,34
|Bosch Fren Sistemleri
|1.179,00
|-2,80
|-4,83
|Bossa
|21,88
|5,29
|22,58
|Brisa
|30,96
|1,71
|55,27
|Burçelik
|25,16
|-3,45
|19,70
|Burçelik Vana
|37,92
|-7,06
|-23,64
|Bursa Çimento
|4,77
|-5,36
|-4,17
|Carrefoursa
|63,55
|-4,79
|-11,49
|Casa Emtia Petrol
|178,00
|0,00
|67,92
|Ceo Event Medya
|7,16
|-8,91
|11,35
|Coca Cola İçecek
|73,10
|-2,73
|12,26
|Cosmos Yat. Holding
|12,39
|-2,44
|53,72
|Credıtwest Faktorıng
|5,74
|-1,88
|-2,21
|Çelebi
|176,50
|3,82
|-3,30
|Çelik Halat
|9,62
|-3,80
|5,74
|Çemaş Döküm
|2,21
|-5,15
|2,79
|Çemtaş
|16,26
|-3,73
|2,26
|Çimbeton
|316,60
|-6,72
|6,78
|Çimentaş
|44,16
|-4,08
|22,12
|Çimsa
|22,74
|-2,32
|27,75
|Çuhadaroğlu Metal
|7,85
|-5,19
|1,55
|Dagi Giyim
|8,03
|-3,02
|-0,50
|Dagi Yatırım Holding
|15,03
|-0,53
|16,51
|Dardanel
|34,60
|-4,58
|3,28
|Datagate Bilgisayar
|16,25
|-3,33
|0,87
|Demısaş Döküm
|7,74
|-1,90
|17,10
|Denge Holding
|7,99
|-7,31
|45,80
|Deniz GMYO
|6,16
|-1,44
|80,12
|Derimod
|12,14
|-4,86
|24,64
|Derlüks Deri
|8,84
|-1,23
|0,23
|Desa Deri
|12,93
|0,78
|32,75
|Despec Bilgisayar
|13,05
|-4,47
|-0,08
|Deva Holding
|31,90
|-5,68
|32,15
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|18,07
|-3,73
|66,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|8,02
|-9,99
|115,01
|Ditaş Doğan
|17,20
|-1,50
|32,02
|DO-CO
|573,00
|3,24
|-9,05
|Doğan Burda
|18,40
|-4,76
|-18,00
|Doğan Holding
|3,25
|-2,99
|5,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,58
|-3,37
|10,78
|Doğusan
|5,09
|-3,96
|16,21
|Doğuş GMYO
|9,60
|-1,64
|17,50
|Doğuş Otomotiv
|37,08
|-5,12
|29,02
|Döktaş Dökümcülük
|32,32
|-3,23
|5,55
|Duran Doğan Basım
|12,54
|-5,57
|19,54
|Dyo Boya
|13,79
|-1,99
|21,39
|Eczacıbaşı İlaç
|7,69
|-4,83
|3,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|55,65
|-5,68
|100,61
|Edip Gayrimenkul
|3,79
|4,41
|14,16
|Ege Endüstri
|1.550,00
|-3,97
|-10,27
|Ege Gübre
|215,00
|-4,44
|48,07
|Ege Profil
|40,10
|-5,29
|4,86
|Ege Seramik
|13,20
|-2,29
|28,28
|Egeplast
|38,42
|-9,98
|15,38
|Ekiz Kimya
|8,01
|-4,07
|12,34
|Emek Elektrik
|4,54
|-5,22
|-23,31
|Eminiş Ambalaj
|31,90
|-1,79
|-13,41
|Emlak Konut GMYO
|2,34
|-3,70
|9,35
|Enerjisa Enerji
|12,22
|-7,63
|-2,32
|Enka İnşaat
|7,45
|-2,36
|1,09
|Erbosan
|64,80
|-4,71
|58,05
|Ereğli Demir Çelik
|14,44
|-0,96
|-3,28
|Ersu Gıda
|4,76
|-3,25
|-3,64
|Escort Teknoloji
|7,63
|-6,27
|16,13
|Esenboğa Elektrik
|37,10
|3,98
|94,96
|Etiler Gıda
|6,40
|-5,47
|60,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,77
|-3,58
|-2,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,87
|0,78
|7,50
|Euro Yat. Ort.
|4,56
|-2,15
|1,11
|Euro Yatırım Holding
|3,52
|-7,61
|23,94
|Fade Gıda
|10,36
|-1,43
|67,37
|Fenerbahçe Futbol
|29,88
|-5,02
|1,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,54
|-5,35
|2,67
|F-M İzmit Piston
|177,70
|-5,38
|42,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,91
|-5,81
|14,43
|Ford Otosan
|193,00
|-8,62
|53,17
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,15
|-3,49
|-12,63
|Frigo Pak Gıda
|28,30
|-2,41
|34,89
|Galatasaray Sportif
|3,93
|2,08
|-2,96
|Garanti Bankası
|9,18
|-0,33
|-11,48
|Garanti Faktoring
|14,70
|9,78
|32,08
|Garanti Yat. Ort.
|3,20
|-2,74
|-0,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,32
|-8,64
|93,02
|Gediz Ambalaj
|37,16
|-5,92
|38,66
|Gentaş
|5,72
|-4,51
|-3,70
|Gersan Elektrik
|7,10
|-3,66
|15,64
|Global Men. Değ.
|7,92
|-10,00
|31,78
|Global Yat. Holding
|5,31
|-5,18
|13,46
|Good-Year
|9,94
|-4,70
|18,90
|Göltaş Çimento
|59,95
|-9,98
|45,30
|Gözde Girişim
|6,80
|-3,95
|-14,79
|GSD Denizcilik
|6,78
|-5,04
|34,52
|GSD Holding
|2,52
|-3,82
|0,40
|Gübre Fabrik.
|82,25
|4,98
|-4,42
|Güler Yat. Holding
|10,72
|0,56
|-1,38
|Halk GMYO
|3,39
|-1,74
|5,61
|Hatay Tekstil
|25,44
|-5,64
|82,37
|Hedef Girişim
|4,06
|-4,69
|18,49
|Hektaş
|29,10
|-7,85
|52,60
|HUB Girişim
|17,16
|-3,70
|-5,71
|Hürriyet Gzt.
|2,53
|-5,60
|20,48
|ICBC Turkey Bank
|6,58
|-2,37
|1,23
|İdealist Danışmanlık
|32,02
|-8,30
|137,89
|İdealist GMYO
|11,20
|-7,36
|64,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,76
|-3,83
|-6,38
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|-6,06
|-0,80
|İhlas Gazetecilik
|3,22
|-5,85
|-20,69
|İhlas Holding
|0,99
|-9,17
|-11,82
|İhlas Yayın Holding
|1,04
|-5,45
|-8,77
|İndeks Bilgisayar
|21,82
|-1,27
|14,06
|Info Yatırım
|7,26
|-5,71
|12,56
|İntema
|49,96
|-9,98
|25,21
|Inveo Yatırım Holding
|153,00
|-10,00
|246,00
|İpek Doğal Enerji
|14,75
|-4,65
|12,77
|İskenderun Demir Çelik
|11,41
|-0,78
|12,86
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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