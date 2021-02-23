Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

23.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,20-3,74-6,98
Acıpayam Selüloz21,70-5,6526,75
Adel Kalemcilik28,38-4,32-17,10
Adese Alışveriş Ticaret2,91-5,523,93
Afyon Çimento5,150,000,78
Ak Enerji2,09-2,79-5,43
Akbank6,24-0,95-9,96
Akçansa18,83-5,3313,85
Akdeniz Yatırım Hold.2,19-9,88-8,87
Akfen GMYO4,55-0,66-6,38
Akın Tekstil55,15-3,7573,65
Akiş GMYO3,26-4,96-7,65
Akmerkez GMYO63,80-5,76-0,92
Aksa16,03-4,709,87
Aksa Enerji11,20-1,5850,54
Aksigorta9,54-3,932,58
Aksu Enerji7,21-6,91-4,47
Alarko Carrıer463,00-5,1026,88
Alarko GMYO26,12-0,31-0,15
Alarko Holding11,20-5,5629,63
Albaraka Türk2,28-8,4317,53
Alcatel Lucent Teletaş35,14-7,2818,48
Alkim Kağıt19,84-5,7046,44
Alkim Kimya18,27-3,9425,68
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,60-3,7018,72
Altınyunus Çeşme79,00-3,3058,13
Anadolu Efes25,260,968,97
Anadolu Grubu Holding30,94-5,0317,59
Anadolu Hayat Emek.10,02-1,2815,57
Anadolu Isuzu22,86-1,5527,00
Anadolu Sigorta7,98-2,445,70
Anel Elektrik4,08-6,8528,71
Arçelik34,50-1,7113,49
ARD Bilişim Teknolojileri58,40-4,7321,46
Arena Bilgisayar52,80-5,2153,49
Armada Bilgisayar63,80-3,2629,99
Arsan Tekstil8,68-5,2419,07
Artı Yatırım Holding5,85-10,000,86
Arzum Ev Aletleri24,56-0,32-0,24
Aselsan17,08-2,51-6,41
Ata GMYO6,13-1,6111,25
Atakule GMYO3,90-8,0254,76
Atlantis Yatırım Holding7,60-3,6836,69
Atlas Yat. Ort.1,72-4,44-1,71
AvivaSA Emeklilik Hayat18,66-1,173,54
Avrasya GMYO5,41-7,8433,25
Avrasya Petrol ve Tur.3,412,106,56
Avrupa Yatırım Holding6,37-0,786,17
Ayen Enerji7,27-2,8134,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,08-6,366,43
Aygaz16,83-2,0414,88
Bagfaş26,88-5,3534,40
Bak Ambalaj26,16-3,0429,50
Balatacılar Balatacılık8,51-9,953,28
Bantaş Ambalaj5,01-5,116,82
Banvit57,000,009,62
Baştaş Başkent Çimento14,04-9,42-19,17
Batı Çimento13,37-0,89183,86
Batısöke Çimento3,48-4,9242,62
Bayrak Taban Sanayi12,15-2,4914,51
Bera Holding24,78-6,0722,19
Berkosan Yalıtım13,20-5,2447,98
Beşiktaş Futbol Yat.3,84-1,54-4,95
Beyaz Filo15,14-9,7748,72
Bilici Yatırım7,79-2,6217,32
Bim Mağazalar66,15-1,27-10,04
Birko Mensucat1,10-1,79-0,90
Birlik Mensucat3,00-7,41-13,29
Bizim Mağazaları14,66-2,79-4,56
Borusan Mannesmann31,50-9,9513,31
Borusan Yat. Paz.495,00-9,898,34
Bosch Fren Sistemleri1.179,00-2,80-4,83
Bossa21,885,2922,58
Brisa30,961,7155,27
Burçelik25,16-3,4519,70
Burçelik Vana37,92-7,06-23,64
Bursa Çimento4,77-5,36-4,17
Carrefoursa63,55-4,79-11,49
Casa Emtia Petrol178,000,0067,92
Ceo Event Medya7,16-8,9111,35
Coca Cola İçecek73,10-2,7312,26
Cosmos Yat. Holding12,39-2,4453,72
Credıtwest Faktorıng5,74-1,88-2,21
Çelebi176,503,82-3,30
Çelik Halat9,62-3,805,74
Çemaş Döküm2,21-5,152,79
Çemtaş16,26-3,732,26
Çimbeton316,60-6,726,78
Çimentaş44,16-4,0822,12
Çimsa22,74-2,3227,75
Çuhadaroğlu Metal7,85-5,191,55
Dagi Giyim8,03-3,02-0,50
Dagi Yatırım Holding15,03-0,5316,51
Dardanel34,60-4,583,28
Datagate Bilgisayar16,25-3,330,87
Demısaş Döküm7,74-1,9017,10
Denge Holding7,99-7,3145,80
Deniz GMYO6,16-1,4480,12
Derimod12,14-4,8624,64
Derlüks Deri8,84-1,230,23
Desa Deri12,930,7832,75
Despec Bilgisayar13,05-4,47-0,08
Deva Holding31,90-5,6832,15
Dinamik Isı Makina Yalıtım18,07-3,7366,54
Diriteks Diriliş Tekstil8,02-9,99115,01
Ditaş Doğan17,20-1,5032,02
DO-CO573,003,24-9,05
Doğan Burda18,40-4,76-18,00
Doğan Holding3,25-2,995,86
Doğtaş Kelebek Mobilya2,58-3,3710,78
Doğusan5,09-3,9616,21
Doğuş GMYO9,60-1,6417,50
Doğuş Otomotiv37,08-5,1229,02
Döktaş Dökümcülük32,32-3,235,55
Duran Doğan Basım12,54-5,5719,54
Dyo Boya13,79-1,9921,39
Eczacıbaşı İlaç7,69-4,833,08
Eczacıbaşı Yatırım55,65-5,68100,61
Edip Gayrimenkul3,794,4114,16
Ege Endüstri1.550,00-3,97-10,27
Ege Gübre215,00-4,4448,07
Ege Profil40,10-5,294,86
Ege Seramik13,20-2,2928,28
Egeplast38,42-9,9815,38
Ekiz Kimya8,01-4,0712,34
Emek Elektrik4,54-5,22-23,31
Eminiş Ambalaj31,90-1,79-13,41
Emlak Konut GMYO2,34-3,709,35
Enerjisa Enerji12,22-7,63-2,32
Enka İnşaat7,45-2,361,09
Erbosan64,80-4,7158,05
Ereğli Demir Çelik14,44-0,96-3,28
Ersu Gıda4,76-3,25-3,64
Escort Teknoloji7,63-6,2716,13
Esenboğa Elektrik37,103,9894,96
Etiler Gıda6,40-5,4760,80
Euro Kapital Yat. Ort.3,77-3,58-2,08
Euro Trend Yat. Ort.3,870,787,50
Euro Yat. Ort.4,56-2,151,11
Euro Yatırım Holding3,52-7,6123,94
Fade Gıda10,36-1,4367,37
Fenerbahçe Futbol29,88-5,021,08
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,54-5,352,67
F-M İzmit Piston177,70-5,3842,96
Fonet Bilgi Teknolojileri14,91-5,8114,43
Ford Otosan193,00-8,6253,17
Formet Celik Kapi Sanayi4,15-3,49-12,63
Frigo Pak Gıda28,30-2,4134,89
Galatasaray Sportif3,932,08-2,96
Garanti Bankası9,18-0,33-11,48
Garanti Faktoring14,709,7832,08
Garanti Yat. Ort.3,20-2,74-0,93
Gedik Y. Men. Değ.24,32-8,6493,02
Gediz Ambalaj37,16-5,9238,66
Gentaş5,72-4,51-3,70
Gersan Elektrik7,10-3,6615,64
Global Men. Değ.7,92-10,0031,78
Global Yat. Holding5,31-5,1813,46
Good-Year9,94-4,7018,90
Göltaş Çimento59,95-9,9845,30
Gözde Girişim6,80-3,95-14,79
GSD Denizcilik6,78-5,0434,52
GSD Holding2,52-3,820,40
Gübre Fabrik.82,254,98-4,42
Güler Yat. Holding10,720,56-1,38
Halk GMYO3,39-1,745,61
Hatay Tekstil25,44-5,6482,37
Hedef Girişim4,06-4,6918,49
Hektaş29,10-7,8552,60
HUB Girişim17,16-3,70-5,71
Hürriyet Gzt.2,53-5,6020,48
ICBC Turkey Bank6,58-2,371,23
İdealist Danışmanlık32,02-8,30137,89
İdealist GMYO11,20-7,3664,71
İhlas Ev Aletleri1,76-3,83-6,38
İhlas Gayrimenkul1,24-6,06-0,80
İhlas Gazetecilik3,22-5,85-20,69
İhlas Holding0,99-9,17-11,82
İhlas Yayın Holding1,04-5,45-8,77
İndeks Bilgisayar21,82-1,2714,06
Info Yatırım7,26-5,7112,56
İntema49,96-9,9825,21
Inveo Yatırım Holding153,00-10,00246,00
İpek Doğal Enerji14,75-4,6512,77
İskenderun Demir Çelik11,41-0,7812,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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