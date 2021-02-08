Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

08.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,79-2,620,65
Acıpayam Selüloz23,181,4035,40
Adel Kalemcilik29,103,41-15,00
Adese Alışveriş Ticaret2,95-2,325,36
Afyon Çimento5,320,764,11
Ak Enerji2,250,901,81
Akbank6,670,91-3,75
Akçansa21,369,9329,14
Akdeniz Yatırım Hold.5,22-0,190,97
Akfen GMYO4,64-0,43-4,53
Akın Tekstil54,455,0171,44
Akiş GMYO3,675,463,97
Akmerkez GMYO67,001,824,05
Aksa14,90-0,602,12
Aksa Enerji11,976,1260,89
Aksigorta9,75-1,124,84
Aksu Enerji16,133,4614,24
Alarko Carrıer507,809,9839,16
Alarko GMYO26,622,861,76
Alarko Holding10,763,9624,54
Albaraka Türk2,242,2815,46
Alcatel Lucent Teletaş30,96-0,904,38
Alkim Kağıt21,521,5158,84
Alkim Kimya19,160,1031,80
Altınyağ Madencilik ve Enerji3,319,9751,14
Altınyunus Çeşme87,302,4674,74
Anadolu Efes25,42-0,709,66
Anadolu Grubu Holding29,64-1,2012,65
Anadolu Hayat Emek.10,49-1,5020,99
Anadolu Isuzu20,44-2,0113,56
Anadolu Sigorta8,400,2411,26
Anel Elektrik4,075,9928,39
Arçelik34,602,0013,82
ARD Bilişim Teknolojileri57,30-3,2119,18
Arena Bilgisayar55,950,4562,65
Armada Bilgisayar74,05-3,3950,88
Arsan Tekstil8,50-0,2316,60
Artı Yatırım Holding7,681,0532,41
Arzum Ev Aletleri24,36-0,41-1,06
Aselsan17,650,00-3,29
Ata GMYO6,655,7220,69
Atakule GMYO4,48-5,2977,78
Atlantis Yatırım Holding6,972,2025,36
Atlas Yat. Ort.1,923,789,71
AvivaSA Emeklilik Hayat19,802,489,87
Avrasya GMYO4,292,885,67
Avrasya Petrol ve Tur.3,221,580,63
Avrupa Yatırım Holding6,813,6513,50
Ayen Enerji6,800,4425,69
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,379,968,99
Aygaz17,670,1720,61
Bagfaş27,50-0,8737,50
Bak Ambalaj23,80-1,1617,82
Balatacılar Balatacılık7,760,00-5,83
Bantaş Ambalaj5,42-0,3715,57
Banvit52,900,861,73
Baştaş Başkent Çimento17,51-4,990,81
Batı Çimento11,73-1,84149,04
Batısöke Çimento3,31-4,0635,66
Bayrak Taban Sanayi11,520,888,58
Bera Holding25,96-1,8228,01
Berkosan Yalıtım10,302,4915,47
Beşiktaş Futbol Yat.3,91-3,22-3,22
Beyaz Filo14,60-4,0143,42
Bilici Yatırım7,400,2711,45
Bim Mağazalar71,000,14-3,45
Birko Mensucat1,130,001,80
Birlik Mensucat3,002,39-13,29
Bizim Mağazaları16,953,6110,35
Borusan Mannesmann34,404,5023,74
Borusan Yat. Paz.509,009,9811,40
Bosch Fren Sistemleri1.254,90-0,591,29
Bossa20,70-0,2915,97
Brisa26,10-1,1430,89
Burçelik26,30-2,2325,12
Burçelik Vana44,92-7,38-9,54
Bursa Çimento12,02-2,99-0,17
Carrefoursa69,45-1,49-3,27
Casa Emtia Petrol160,003,2350,94
Ceo Event Medya7,38-1,9914,77
Coca Cola İçecek74,25-1,3912,84
Cosmos Yat. Holding13,379,9565,88
Credıtwest Faktorıng5,54-1,25-5,62
Çelebi159,50-1,66-12,61
Çelik Halat23,380,699,15
Çemaş Döküm2,301,326,98
Çemtaş17,390,239,36
Çimbeton402,60-2,8935,78
Çimentaş49,04-5,6935,62
Çimsa25,245,1741,80
Çuhadaroğlu Metal8,23-0,486,47
Dagi Giyim8,63-1,936,94
Dagi Yatırım Holding15,44-4,2819,69
Dardanel32,100,44-4,18
Datagate Bilgisayar17,51-1,638,69
Demısaş Döküm7,041,296,51
Denge Holding7,889,9043,80
Deniz GMYO6,544,8191,23
Derimod11,02-1,8713,14
Derlüks Deri10,11-0,3914,63
Desa Deri12,540,3228,75
Despec Bilgisayar14,20-2,078,73
Deva Holding30,46-0,5226,18
Dinamik Isı Makina Yalıtım17,050,8957,14
Diriteks Diriliş Tekstil9,929,98165,95
Ditaş Doğan42,869,9531,15
DO-CO531,70-0,08-15,60
Doğan Burda20,88-2,43-6,95
Doğan Holding3,66-8,9619,22
Doğtaş Kelebek Mobilya2,850,7122,37
Doğusan5,78-1,5331,96
Doğuş GMYO10,202,8224,85
Doğuş Otomotiv35,500,0023,52
Döktaş Dökümcülük36,50-2,0419,20
Duran Doğan Basım13,51-3,9128,79
Dyo Boya12,93-0,5413,82
Eczacıbaşı İlaç8,18-1,339,65
Eczacıbaşı Yatırım43,706,4857,53
Edip Gayrimenkul3,411,192,71
Ege Endüstri1.700,50-2,59-1,55
Ege Gübre220,800,0952,07
Ege Profil44,749,9817,00
Ege Seramik13,901,9835,08
Egeplast33,24-5,03-0,18
Ekiz Kimya14,049,9596,91
Emek Elektrik5,11-1,73-13,68
Eminiş Ambalaj41,409,5212,38
Emlak Konut GMYO2,699,8025,70
Enerjisa Enerji11,90-0,67-4,88
Enka İnşaat7,81-0,645,97
Erbosan55,0010,0034,15
Ereğli Demir Çelik14,962,470,20
Ersu Gıda5,10-0,393,24
Escort Teknoloji8,011,6521,92
Esenboğa Elektrik35,00-1,6983,92
Etiler Gıda5,242,7531,66
Euro Kapital Yat. Ort.4,402,3314,29
Euro Trend Yat. Ort.4,749,7231,67
Euro Yat. Ort.5,170,1914,63
Euro Yatırım Holding3,701,9330,28
Fade Gıda8,96-2,6144,75
Fenerbahçe Futbol35,90-4,4721,45
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,18-2,1812,72
F-M İzmit Piston187,000,5450,44
Fonet Bilgi Teknolojileri15,14-2,8916,19
Ford Otosan159,001,3426,19
Formet Celik Kapi Sanayi4,52-0,88-4,84
Frigo Pak Gıda27,18-2,8629,55
Galatasaray Sportif3,871,57-4,44
Garanti Bankası9,840,82-5,11
Garanti Faktoring11,650,954,67
Garanti Yat. Ort.3,570,5610,53
Gedik Y. Men. Değ.24,26-6,1992,54
Gediz Ambalaj35,16-0,1131,19
Gentaş5,84-1,35-1,68
Gersan Elektrik7,80-0,6427,04
Global Men. Değ.9,51-1,7658,24
Global Yat. Holding6,03-3,5228,85
Good-Year8,991,247,54
Göltaş Çimento75,659,9683,35
Gözde Girişim7,869,93-1,50
GSD Denizcilik6,232,1323,61
GSD Holding2,701,127,57
Gübre Fabrik.67,10-1,32-22,02
Güler Yat. Holding10,67-1,02-1,84
Halk GMYO3,78-2,0717,76
Hatay Tekstil26,289,9688,39
Hedef Girişim4,351,8726,95
Hektaş27,46-2,0044,00
HUB Girişim17,98-0,83-1,21
Hürriyet Gzt.2,491,2218,57
ICBC Turkey Bank7,30-1,6212,31
İdealist Danışmanlık22,50-5,4667,16
İdealist GMYO8,75-1,6928,68
İhlas Ev Aletleri1,87-0,53-0,53
İhlas Gayrimenkul1,484,2318,40
İhlas Gazetecilik3,99-5,00-1,72
İhlas Holding1,09-3,69-2,91
İhlas Yayın Holding1,13-2,59-0,88
İndeks Bilgisayar21,160,3810,61
Info Yatırım7,201,2711,63
İntema68,405,9671,43
Inveo Yatırım Holding139,80-6,80216,15
İpek Doğal Enerji13,441,132,75
İskenderun Demir Çelik11,66-0,3415,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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