Borsada günlük işlemler (1)
08.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,79
|-2,62
|0,65
|Acıpayam Selüloz
|23,18
|1,40
|35,40
|Adel Kalemcilik
|29,10
|3,41
|-15,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,95
|-2,32
|5,36
|Afyon Çimento
|5,32
|0,76
|4,11
|Ak Enerji
|2,25
|0,90
|1,81
|Akbank
|6,67
|0,91
|-3,75
|Akçansa
|21,36
|9,93
|29,14
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,22
|-0,19
|0,97
|Akfen GMYO
|4,64
|-0,43
|-4,53
|Akın Tekstil
|54,45
|5,01
|71,44
|Akiş GMYO
|3,67
|5,46
|3,97
|Akmerkez GMYO
|67,00
|1,82
|4,05
|Aksa
|14,90
|-0,60
|2,12
|Aksa Enerji
|11,97
|6,12
|60,89
|Aksigorta
|9,75
|-1,12
|4,84
|Aksu Enerji
|16,13
|3,46
|14,24
|Alarko Carrıer
|507,80
|9,98
|39,16
|Alarko GMYO
|26,62
|2,86
|1,76
|Alarko Holding
|10,76
|3,96
|24,54
|Albaraka Türk
|2,24
|2,28
|15,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,96
|-0,90
|4,38
|Alkim Kağıt
|21,52
|1,51
|58,84
|Alkim Kimya
|19,16
|0,10
|31,80
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,31
|9,97
|51,14
|Altınyunus Çeşme
|87,30
|2,46
|74,74
|Anadolu Efes
|25,42
|-0,70
|9,66
|Anadolu Grubu Holding
|29,64
|-1,20
|12,65
|Anadolu Hayat Emek.
|10,49
|-1,50
|20,99
|Anadolu Isuzu
|20,44
|-2,01
|13,56
|Anadolu Sigorta
|8,40
|0,24
|11,26
|Anel Elektrik
|4,07
|5,99
|28,39
|Arçelik
|34,60
|2,00
|13,82
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,30
|-3,21
|19,18
|Arena Bilgisayar
|55,95
|0,45
|62,65
|Armada Bilgisayar
|74,05
|-3,39
|50,88
|Arsan Tekstil
|8,50
|-0,23
|16,60
|Artı Yatırım Holding
|7,68
|1,05
|32,41
|Arzum Ev Aletleri
|24,36
|-0,41
|-1,06
|Aselsan
|17,65
|0,00
|-3,29
|Ata GMYO
|6,65
|5,72
|20,69
|Atakule GMYO
|4,48
|-5,29
|77,78
|Atlantis Yatırım Holding
|6,97
|2,20
|25,36
|Atlas Yat. Ort.
|1,92
|3,78
|9,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,80
|2,48
|9,87
|Avrasya GMYO
|4,29
|2,88
|5,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,22
|1,58
|0,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,81
|3,65
|13,50
|Ayen Enerji
|6,80
|0,44
|25,69
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,37
|9,96
|8,99
|Aygaz
|17,67
|0,17
|20,61
|Bagfaş
|27,50
|-0,87
|37,50
|Bak Ambalaj
|23,80
|-1,16
|17,82
|Balatacılar Balatacılık
|7,76
|0,00
|-5,83
|Bantaş Ambalaj
|5,42
|-0,37
|15,57
|Banvit
|52,90
|0,86
|1,73
|Baştaş Başkent Çimento
|17,51
|-4,99
|0,81
|Batı Çimento
|11,73
|-1,84
|149,04
|Batısöke Çimento
|3,31
|-4,06
|35,66
|Bayrak Taban Sanayi
|11,52
|0,88
|8,58
|Bera Holding
|25,96
|-1,82
|28,01
|Berkosan Yalıtım
|10,30
|2,49
|15,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,91
|-3,22
|-3,22
|Beyaz Filo
|14,60
|-4,01
|43,42
|Bilici Yatırım
|7,40
|0,27
|11,45
|Bim Mağazalar
|71,00
|0,14
|-3,45
|Birko Mensucat
|1,13
|0,00
|1,80
|Birlik Mensucat
|3,00
|2,39
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|16,95
|3,61
|10,35
|Borusan Mannesmann
|34,40
|4,50
|23,74
|Borusan Yat. Paz.
|509,00
|9,98
|11,40
|Bosch Fren Sistemleri
|1.254,90
|-0,59
|1,29
|Bossa
|20,70
|-0,29
|15,97
|Brisa
|26,10
|-1,14
|30,89
|Burçelik
|26,30
|-2,23
|25,12
|Burçelik Vana
|44,92
|-7,38
|-9,54
|Bursa Çimento
|12,02
|-2,99
|-0,17
|Carrefoursa
|69,45
|-1,49
|-3,27
|Casa Emtia Petrol
|160,00
|3,23
|50,94
|Ceo Event Medya
|7,38
|-1,99
|14,77
|Coca Cola İçecek
|74,25
|-1,39
|12,84
|Cosmos Yat. Holding
|13,37
|9,95
|65,88
|Credıtwest Faktorıng
|5,54
|-1,25
|-5,62
|Çelebi
|159,50
|-1,66
|-12,61
|Çelik Halat
|23,38
|0,69
|9,15
|Çemaş Döküm
|2,30
|1,32
|6,98
|Çemtaş
|17,39
|0,23
|9,36
|Çimbeton
|402,60
|-2,89
|35,78
|Çimentaş
|49,04
|-5,69
|35,62
|Çimsa
|25,24
|5,17
|41,80
|Çuhadaroğlu Metal
|8,23
|-0,48
|6,47
|Dagi Giyim
|8,63
|-1,93
|6,94
|Dagi Yatırım Holding
|15,44
|-4,28
|19,69
|Dardanel
|32,10
|0,44
|-4,18
|Datagate Bilgisayar
|17,51
|-1,63
|8,69
|Demısaş Döküm
|7,04
|1,29
|6,51
|Denge Holding
|7,88
|9,90
|43,80
|Deniz GMYO
|6,54
|4,81
|91,23
|Derimod
|11,02
|-1,87
|13,14
|Derlüks Deri
|10,11
|-0,39
|14,63
|Desa Deri
|12,54
|0,32
|28,75
|Despec Bilgisayar
|14,20
|-2,07
|8,73
|Deva Holding
|30,46
|-0,52
|26,18
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,05
|0,89
|57,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,92
|9,98
|165,95
|Ditaş Doğan
|42,86
|9,95
|31,15
|DO-CO
|531,70
|-0,08
|-15,60
|Doğan Burda
|20,88
|-2,43
|-6,95
|Doğan Holding
|3,66
|-8,96
|19,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,85
|0,71
|22,37
|Doğusan
|5,78
|-1,53
|31,96
|Doğuş GMYO
|10,20
|2,82
|24,85
|Doğuş Otomotiv
|35,50
|0,00
|23,52
|Döktaş Dökümcülük
|36,50
|-2,04
|19,20
|Duran Doğan Basım
|13,51
|-3,91
|28,79
|Dyo Boya
|12,93
|-0,54
|13,82
|Eczacıbaşı İlaç
|8,18
|-1,33
|9,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,70
|6,48
|57,53
|Edip Gayrimenkul
|3,41
|1,19
|2,71
|Ege Endüstri
|1.700,50
|-2,59
|-1,55
|Ege Gübre
|220,80
|0,09
|52,07
|Ege Profil
|44,74
|9,98
|17,00
|Ege Seramik
|13,90
|1,98
|35,08
|Egeplast
|33,24
|-5,03
|-0,18
|Ekiz Kimya
|14,04
|9,95
|96,91
|Emek Elektrik
|5,11
|-1,73
|-13,68
|Eminiş Ambalaj
|41,40
|9,52
|12,38
|Emlak Konut GMYO
|2,69
|9,80
|25,70
|Enerjisa Enerji
|11,90
|-0,67
|-4,88
|Enka İnşaat
|7,81
|-0,64
|5,97
|Erbosan
|55,00
|10,00
|34,15
|Ereğli Demir Çelik
|14,96
|2,47
|0,20
|Ersu Gıda
|5,10
|-0,39
|3,24
|Escort Teknoloji
|8,01
|1,65
|21,92
|Esenboğa Elektrik
|35,00
|-1,69
|83,92
|Etiler Gıda
|5,24
|2,75
|31,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,40
|2,33
|14,29
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,74
|9,72
|31,67
|Euro Yat. Ort.
|5,17
|0,19
|14,63
|Euro Yatırım Holding
|3,70
|1,93
|30,28
|Fade Gıda
|8,96
|-2,61
|44,75
|Fenerbahçe Futbol
|35,90
|-4,47
|21,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,18
|-2,18
|12,72
|F-M İzmit Piston
|187,00
|0,54
|50,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,14
|-2,89
|16,19
|Ford Otosan
|159,00
|1,34
|26,19
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,52
|-0,88
|-4,84
|Frigo Pak Gıda
|27,18
|-2,86
|29,55
|Galatasaray Sportif
|3,87
|1,57
|-4,44
|Garanti Bankası
|9,84
|0,82
|-5,11
|Garanti Faktoring
|11,65
|0,95
|4,67
|Garanti Yat. Ort.
|3,57
|0,56
|10,53
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,26
|-6,19
|92,54
|Gediz Ambalaj
|35,16
|-0,11
|31,19
|Gentaş
|5,84
|-1,35
|-1,68
|Gersan Elektrik
|7,80
|-0,64
|27,04
|Global Men. Değ.
|9,51
|-1,76
|58,24
|Global Yat. Holding
|6,03
|-3,52
|28,85
|Good-Year
|8,99
|1,24
|7,54
|Göltaş Çimento
|75,65
|9,96
|83,35
|Gözde Girişim
|7,86
|9,93
|-1,50
|GSD Denizcilik
|6,23
|2,13
|23,61
|GSD Holding
|2,70
|1,12
|7,57
|Gübre Fabrik.
|67,10
|-1,32
|-22,02
|Güler Yat. Holding
|10,67
|-1,02
|-1,84
|Halk GMYO
|3,78
|-2,07
|17,76
|Hatay Tekstil
|26,28
|9,96
|88,39
|Hedef Girişim
|4,35
|1,87
|26,95
|Hektaş
|27,46
|-2,00
|44,00
|HUB Girişim
|17,98
|-0,83
|-1,21
|Hürriyet Gzt.
|2,49
|1,22
|18,57
|ICBC Turkey Bank
|7,30
|-1,62
|12,31
|İdealist Danışmanlık
|22,50
|-5,46
|67,16
|İdealist GMYO
|8,75
|-1,69
|28,68
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|-0,53
|-0,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,48
|4,23
|18,40
|İhlas Gazetecilik
|3,99
|-5,00
|-1,72
|İhlas Holding
|1,09
|-3,69
|-2,91
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|-2,59
|-0,88
|İndeks Bilgisayar
|21,16
|0,38
|10,61
|Info Yatırım
|7,20
|1,27
|11,63
|İntema
|68,40
|5,96
|71,43
|Inveo Yatırım Holding
|139,80
|-6,80
|216,15
|İpek Doğal Enerji
|13,44
|1,13
|2,75
|İskenderun Demir Çelik
|11,66
|-0,34
|15,33
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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