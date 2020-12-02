Borsada günlük işlemler (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Borsada günlük işlemler (1)

02.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:44
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,22-1,50395,70
Acıpayam Selüloz17,090,35170,64
Adel Kalemcilik21,24-1,3935,29
Adese Alışveriş Ticaret3,112,98117,74
Afyon Çimento4,460,4595,76
Ak Enerji2,200,00101,83
Akbank6,25-0,95-22,93
Akçansa15,65-0,5761,43
Akdeniz Yatırım Hold.6,210,98194,31
Akfen GMYO4,21-3,223,95
Akın Tekstil25,72-2,8786,51
Akiş GMYO3,57-0,8313,97
Akmerkez GMYO60,209,95168,69
Aksa10,74-1,2953,36
Aksa Enerji7,301,2592,11
Aksigorta7,730,5242,68
Aksu Enerji14,213,35-4,44
Alarko Carrıer251,007,45320,26
Alarko GMYO20,322,0138,25
Alarko Holding6,753,8514,90
Albaraka Türk1,70-1,1611,11
Alcatel Lucent Teletaş28,822,49139,37
Alkim Kağıt13,14-0,45142,45
Alkim Kimya14,020,72126,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,6410,00543,90
Altınyunus Çeşme47,48-1,04375,28
Anadolu Efes21,86-1,352,74
Anadolu Grubu Holding21,50-0,4622,23
Anadolu Hayat Emek.7,97-0,2530,98
Anadolu Isuzu16,12-1,3532,46
Anadolu Sigorta7,01-1,8268,77
Anel Elektrik3,250,3184,36
Arçelik28,04-0,3634,55
ARD Bilişim Teknolojileri34,68-1,20

Arena Bilgisayar33,38-2,05358,20
Armada Bilgisayar50,30-1,08206,89
Arsan Tekstil7,03-0,1496,37
Artı Yatırım Holding7,319,92802,47
Aselsan17,83-0,8971,26
Ata GMYO5,221,5615,23
Atakule GMYO2,48-0,8029,17
Atlantis Yatırım Holding4,402,33340,00
Atlas Yat. Ort.1,883,8794,50
AvivaSA Emeklilik Hayat14,753,2910,03
Avrasya GMYO3,84-1,03154,30
Avrasya Petrol ve Tur.3,11-1,5870,88
Avrupa Yatırım Holding5,12-1,35232,47
Ayen Enerji5,49-1,0858,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,469,97468,95
Aygaz12,80-1,235,38
Bagfaş20,040,9119,14
Bak Ambalaj19,60-1,21169,06
Balatacılar Balatacılık8,20-5,86561,29
Bantaş Ambalaj5,70-1,72126,19
Banvit32,100,0672,86
Baştaş Başkent Çimento12,308,18374,90
Batı Çimento4,32-0,6930,51
Batısöke Çimento2,410,0083,97
Bayrak Taban Sanayi9,581,91

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tedbirlere rağmen korona verilerinde vahim artış! Vaka ve vefatlar yine rekor kırdı
Tedbirlere rağmen korona verilerinde vahim artış! Vaka ve vefatlar yine rekor kırdı
Korkutan sözler! Belediye başkanı 'Rakamlar hiç bu kadar yüksek olmamıştı' diyerek uyardı
Korkutan sözler! Belediye başkanı "Rakamlar hiç bu kadar yüksek olmamıştı" diyerek uyardı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı

Bera Holding13,40-0,30248,05
Berkosan Yalıtım6,19-0,80125,91
Beşiktaş Futbol Yat.3,889,9258,37
Beyaz Filo9,752,31211,52
Bilici Yatırım6,09-1,14112,46
Bim Mağazalar69,70-0,9250,84
Birko Mensucat1,220,00293,55
Birlik Mensucat2,58-2,27126,32
Bizim Mağazaları16,10-1,7145,40
Borusan Mannesmann16,27-0,2542,10
Borusan Yat. Paz.231,401,89286,22
Bosch Fren Sistemleri1.390,007,45383,01
Bossa12,982,2061,04
Brisa18,80-1,42100,45
Burçelik21,96-0,45277,97
Burçelik Vana60,10-0,99518,95
Bursa Çimento9,12-0,65127,81
Carrefoursa111,90-3,45323,11
Casa Emtia Petrol79,00-8,99741,32
Ceo Event Medya6,831,6486,50
Coca Cola İçecek60,753,3260,46
Cosmos Yat. Holding7,752,65279,90
Credıtwest Faktorıng5,38-1,2886,81
Çelebi97,60-2,25-1,76
Çelik Halat20,94-5,51222,15
Çemaş Döküm2,484,6497,85
Çemtaş14,81-1,5382,19
Çimbeton191,007,00362,92
Çimentaş33,50-0,95123,33
Çimsa15,65-0,3272,36
Çuhadaroğlu Metal6,65-1,48108,46
Dagi Giyim8,61-1,37244,40
Dagi Yatırım Holding13,56-2,38500,00
Dardanel26,481,85598,68
Datagate Bilgisayar15,30-0,9195,90
Demısaş Döküm6,535,8387,64
Denge Holding5,901,72330,66
Deniz GMYO3,280,3155,88
Derimod9,81-1,6037,39
Derlüks Deri9,60-1,34137,28
Desa Deri8,19-4,1080,40
Despec Bilgisayar11,72-1,43176,42
Deva Holding24,02-1,56169,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,25-1,35

Diriteks Diriliş Tekstil4,23-10,00442,31
Ditaş Doğan32,56-0,97242,19
DO-CO504,00-0,81-10,64
Doğan Burda23,002,22278,91
Doğan Holding2,621,5545,92
Doğtaş Kelebek Mobilya2,650,0060,61
Doğusan3,56-0,5671,15
Doğuş GMYO9,42-1,26107,95
Doğuş Otomotiv28,00-3,38194,12
Döktaş Dökümcülük32,88-0,663,90
Duran Doğan Basım24,181,2672,22
Dyo Boya10,88-1,27122,04
Eczacıbaşı İlaç7,090,0094,21
Eczacıbaşı Yatırım20,24-1,27110,12
Edip Gayrimenkul2,98-0,67114,39
Ege Endüstri1.752,605,38211,54
Ege Gübre135,00-1,32173,86
Ege Profil26,14-3,19118,38
Ege Seramik9,14-2,14148,47
Egeplast18,00-5,5144,00
Ekiz Kimya7,99-1,241209,84
Emek Elektrik3,65-2,93129,56
Eminiş Ambalaj25,005,041544,74
Emlak Konut GMYO2,17-0,9149,90
Enerjisa Enerji10,90-0,1861,82
Enka İnşaat7,241,6929,70
Erbosan31,50-1,3826,10
Ereğli Demir Çelik11,602,6531,69
Ersu Gıda5,22-0,57152,17
Escort Teknoloji6,540,31370,50
Esenboğa Elektrik18,053,80

Etiler Gıda4,50-2,17285,40
Euro Kapital Yat. Ort.4,389,77173,11
Euro Trend Yat. Ort.4,489,80275,27
Euro Yat. Ort.5,73-4,18409,00
Euro Yatırım Holding2,980,0098,67
Fade Gıda6,281,95

Fenerbahçe Futbol34,203,26136,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,531,6264,77
F-M İzmit Piston130,20-0,38174,90
Fonet Bilgi Teknolojileri11,551,9450,20
Ford Otosan117,502,2677,72
Formet Çelik Kapı4,812,5660,33
Frigo Pak Gıda24,50-3,62249,73
Galatasaray Sportif4,127,01102,96
Garanti Bankası9,22-0,11-17,24
Garanti Faktoring10,680,00175,97
Garanti Yat. Ort.2,95-1,34195,95
Gedik Y. Men. Değ.9,653,54206,84
Gediz Ambalaj20,683,45205,92
Gentaş5,03-1,76143,94
Gersan Elektrik6,12-0,9791,85
Global Men. Değ.5,166,17174,47
Global Yat. Holding4,65-0,21-4,52
Good-Year7,65-1,0388,89
Göltaş Çimento31,427,0276,62
Gözde Girişim7,063,5237,35
GSD Denizcilik4,98-0,2094,53
GSD Holding2,290,8853,69
Gübre Fabrik.49,80-3,11450,88
Güler Yat. Holding14,10-1,47594,58
Halk GMYO2,99-1,32156,73
Hatay Tekstil13,00-0,8493,05
Hedef Girişim6,13-0,49156,88
Hektaş13,001,3362,09
HUB Girişim17,532,3486,72
Hürriyet Gzt.2,25-0,8897,37
ICBC Turkey Bank6,59-0,9025,05
İdealist Danışmanlık10,310,00210,54
İdealist GMYO6,27-1,57104,90
İhlas Ev Aletleri1,87-0,53-40,26
İhlas Gayrimenkul1,332,3129,21
İhlas Gazetecilik4,46-0,67-1,76
İhlas Holding1,180,0029,67
İhlas Yayın Holding1,19-0,8342,75
İndeks Bilgisayar16,472,2375,59
Info Yatırım5,00-0,79161,13
İntema19,880,61114,69
Inveo Yatırım Holding31,809,96313,52
İpek Doğal Enerji11,961,0154,92
İskenderun Demir Çelik8,540,129,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak
Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak
Hizmet ihracatı yüzde 1.1, ithalatı yüzde 0.4 yükseldi
Hizmet ihracatı yüzde 1.1, ithalatı yüzde 0.4 yükseldi
Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Şenol Güneş Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 20:52:37. #1.14#
title