Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
27.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,73
|0,58
|-11,28
|Acıpayam Selüloz
|5,63
|-2,76
|76,22
|Adana Çimento (A)
|6,98
|2,05
|46,75
|Adana Çimento (B)
|4,89
|1,45
|51,60
|Adana Çimento (C)
|1,87
|1,63
|51,90
|Adel Kalemcilik
|16,30
|-3,44
|58,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,02
|2,02
|-13,68
|Afyon Çimento
|5,31
|11,32
|15,69
|Ak Enerji
|0,89
|0,00
|41,27
|Akbank
|7,74
|-0,26
|31,52
|Akçansa
|8,60
|19,94
|31,46
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,54
|2,67
|-23,38
|Akfen GMYO
|2,94
|2,44
|78,18
|Akın Tekstil
|12,77
|9,80
|40,87
|Akiş GMYO
|3,69
|-2,38
|61,91
|Akmerkez GMYO
|22,68
|1,43
|57,13
|Aksa
|12,20
|2,01
|83,89
|Aksa Enerji
|3,58
|-2,19
|33,58
|Aksigorta
|5,40
|0,37
|72,01
|Aksu Enerji
|11,45
|1,78
|48,32
|Alarko Carrıer
|42,50
|0,47
|7,98
|Alarko GMYO
|76,30
|3,11
|80,70
|Alarko Holding
|4,96
|2,90
|154,32
|Albaraka Türk
|1,34
|1,52
|9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,00
|-1,79
|90,97
|Alkim Kağıt
|4,79
|-0,83
|33,27
|Alkim Kimya
|33,18
|-1,19
|54,03
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|8,86
|3,38
|185,68
|Anadolu Cam
|3,61
|3,74
|40,76
|Anadolu Efes
|21,36
|0,28
|6,41
|Anadolu Grubu Holding
|15,74
|0,51
|55,31
|Anadolu Hayat Emek.
|6,03
|-1,15
|5,89
|Anadolu Isuzu
|12,24
|13,44
|98,06
|Anadolu Sigorta
|4,39
|0,46
|11,83
|Anel Elektrik
|2,79
|1,09
|72,22
|Arçelik
|19,93
|-1,24
|26,22
|Arena Bilgisayar
|6,20
|0,32
|40,59
|Armada Bilgisayar
|11,63
|0,52
|25,19
|Arsan Tekstil
|3,43
|2,69
|111,73
|Artı Yatırım Holding
|0,86
|1,18
|-1,15
|Aselsan
|18,64
|-1,06
|-22,17
|Aslan Çimento
|35,70
|2,88
|26,78
|Ata GMYO
|3,98
|0,25
|-0,75
|Atakule GMYO
|1,58
|0,00
|20,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,98
|1,03
|444,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,16
|0,00
|34,88
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,13
|0,02
|66,95
|Avrasya GMYO
|1,55
|4,03
|76,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,57
|-3,09
|45,37
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.282,50
|0,01
|2,90
|Avrupa Yatırım Holding
|1,72
|4,24
|-29,22
|Ayen Enerji
|3,00
|1,01
|66,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|-0,56
|30,15
|Aygaz
|12,39
|0,00
|24,59
|Bagfaş
|13,39
|1,06
|177,80
|Bak Ambalaj
|6,95
|-0,43
|47,61
|Balatacılar Balatacılık
|0,34
|9,68
|3,03
|Bantaş Ambalaj
|2,03
|1,50
|61,75
|Banvit
|15,70
|-0,44
|45,51
|Baştaş Başkent Çimento
|2,45
|2,08
|21,29
|Batı Çimento
|3,46
|0,87
|43,57
|Batısöke Çimento
|1,17
|2,63
|7,34
|Bera Holding
|3,51
|-6,15
|70,39
|Berkosan Yalıtım
|2,24
|-0,88
|23,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,47
|6,01
|52,47
|Beyaz Filo
|2,99
|-0,33
|9,52
|Beymen Perakende Yat.
|13,76
|0,44
|249,24
|Bilici Yatırım
|3,31
|-1,78
|161,75
|Bim Mağazalar
|45,36
|2,21
|7,29
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,11
|-0,89
|-5,13
|Bizim Mağazaları
|9,74
|1,56
|43,24
|Bolu Çimento
|3,30
|4,76
|6,87
|Bomonti Elektrik
|1,60
|-1,84
|233,33
|Borusan Mannesmann
|9,21
|0,00
|31,40
|Borusan Yat. Paz.
|38,20
|0,37
|5,44
|Bosch Fren Sistemleri
|217,40
|0,05
|42,30
|Bossa
|7,91
|5,89
|88,15
|Brisa
|7,56
|-0,66
|19,43
|Burçelik
|4,99
|-3,67
|55,45
|Burçelik Vana
|4,53
|1,80
|206,08
|Bursa Çimento
|5,54
|-0,72
|25,91
|Carrefoursa
|4,12
|-2,83
|18,39
|Ceo Event Medya
|9,29
|0,98
|Coca Cola İçecek
|34,66
|-1,53
|17,23
|Cosmos Yat. Holding
|1,55
|-1,90
|59,79
|Credıtwest Faktorıng
|1,92
|0,00
|84,62
|Çelebi
|97,10
|0,31
|66,42
|Çelik Halat
|6,03
|2,03
|11,61
|Çemaş Döküm
|1,20
|-0,83
|57,89
|Çemtaş
|7,23
|0,42
|21,23
|Çimbeton
|33,48
|0,24
|17,06
|Çimentaş
|13,88
|1,31
|9,29
|Çimsa
|7,85
|3,43
|3,97
|Çuhadaroğlu Metal
|2,81
|0,00
|57,87
|Dagi Giyim
|2,19
|3,30
|76,61
|Dagi Yatırım Holding
|1,80
|2,86
|78,22
|Dardanel
|1,99
|3,11
|80,91
|Datagate Bilgisayar
|8,00
|1,78
|86,92
|Demısaş Döküm
|2,73
|-0,36
|18,82
|Denge Holding
|1,51
|-5,63
|30,17
|Deniz GMYO
|3,89
|-0,26
|27,96
|Denizli Cam
|6,21
|-0,64
|19,24
|Derimod
|4,67
|-0,21
|66,23
|Derlüks Deri
|3,01
|3,44
|Desa Deri
|3,27
|4,14
|89,02
|Despec Bilgisayar
|3,47
|0,29
|27,04
|Deva Holding
|7,88
|-1,50
|139,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,10
|-5,17
|41,03
|Ditaş Doğan
|8,23
|-0,12
|60,78
|DO-CO
|517,00
|0,58
|9,09
|Doğan Burda
|4,67
|-2,51
|55,15
|Doğan Holding
|1,72
|-1,15
|84,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,42
|-2,07
|16,39
|Doğusan
|1,80
|0,00
|-16,84
|Doğuş GMYO
|3,82
|-1,80
|81,04
|Doğuş Otomotiv
|8,84
|-0,67
|103,69
|Döktaş Dökümcülük
|28,10
|-4,75
|244,79
|Duran Doğan Basım
|10,26
|-0,29
|101,18
|Dyo Boya
|4,40
|3,29
|51,72
|Eczacıbaşı İlaç
|3,36
|3,70
|38,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,34
|0,54
|45,88
|Edip Gayrimenkul
|1,15
|-3,36
|49,35
|Ege Endüstri
|472,70
|-0,84
|51,92
|Ege Gübre
|44,20
|6,00
|113,66
|Ege Profil
|11,46
|-1,21
|36,47
|Ege Seramik
|3,43
|2,08
|15,83
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|3,03
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,29
|-0,75
|37,76
|Ekiz Kimya
|0,52
|8,33
|57,58
|Emek Elektrik
|1,40
|3,70
|42,86
|Eminiş Ambalaj
|1,50
|2,04
|28,21
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|-0,68
|0,91
|Enerjisa Enerji
|7,12
|-2,06
|51,22
|Enka İnşaat
|5,74
|-0,52
|32,32
|Erbosan
|22,30
|2,11
|46,67
|Ereğli Demir Çelik
|7,79
|-1,39
|27,67
|Ersu Gıda
|1,97
|-1,01
|114,13
|Escort Teknoloji
|1,20
|6,19
|57,89
|Etiler Gıda
|2,85
|-1,72
|33,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,37
|-3,52
|94,61
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,13
|3,67
|77,97
|Euro Yat. Ort.
|1,12
|2,75
|78,74
|Euro Yatırım Holding
|1,41
|0,71
|156,36
|Fenerbahçe Futbol
|15,31
|0,00
|121,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,43
|1,48
|28,95
|F-M İzmit Piston
|22,94
|-0,52
|49,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,57
|2,47
|196,95
|Ford Otosan
|62,90
|-0,24
|34,83
|Formet Çelik Kapı
|5,67
|1,25
|461,02
|Frigo Pak Gıda
|12,27
|9,95
|621,76
|Galatasaray Sportif
|1,75
|-0,57
|41,13
|Garanti Bankası
|10,03
|0,20
|26,01
|Garanti Faktoring
|3,41
|-0,29
|72,22
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|3,85
|47,47
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,93
|0,17
|94,21
|Gedik Yatırım Holding
|7,79
|-2,14
|231,49
|Gediz Ambalaj
|5,98
|0,67
|47,86
|Gentaş
|1,83
|0,00
|33,32
|Gersan Elektrik
|2,82
|1,81
|15,56
|Global Men. Değ.
|1,36
|0,74
|189,36
|Global Yat. Holding
|4,08
|-0,49
|36,45
|Good-Year
|3,14
|-0,32
|-5,37
|Göltaş Çimento
|15,59
|2,16
|27,32
|Gözde Girişim
|3,97
|-1,73
|48,69
|GSD Denizcilik
|2,11
|0,48
|83,48
|GSD Holding
|1,12
|3,70
|40,00
|Gübre Fabrik.
|6,30
|-2,93
|112,84
|Güler Yat. Holding
|1,84
|4,55
|71,96
|Güneş Sigorta
|1,90
|0,00
|35,50
|Halk GMYO
|1,05
|-0,94
|63,22
|Halk Sigorta
|1,45
|0,69
|64,30
|Hatay Tekstil
|5,57
|-0,36
|61,53
|Hedef Girişim
|1,89
|1,07
|62,93
|Hektaş
|6,90
|-0,29
|99,33
|HUB Girişim
|13,61
|14,85
|623,94
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|-2,61
|60,22
|ICBC Turkey Bank
|4,98
|0,61
|1,01
|İdealist Danışmanlık
|3,34
|-0,30
|-42,85
|İdealist GMYO
|3,09
|7,29
|89,57
|İhlas Ev Aletleri
|2,19
|-4,37
|570,49
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|1,27
|-14,85
|İhlas Gazetecilik
|4,36
|5,06
|614,75
|İhlas Holding
|0,64
|3,23
|100,00
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|-3,33
|163,64
|İndeks Bilgisayar
|9,38
|1,30
|68,44
|Info Yatırım
|4,70
|-1,67
|356,31
|İntema
|8,32
|-5,99
|38,74
|İpek Doğal Enerji
|6,39
|-0,47
|18,99
|İskenderun Demir Çelik
|6,92
|1,76
|47,59
(Sürecek)
Kaynak: AA