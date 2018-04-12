Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,11
|0,91
|-13,95
|Acıpayam Selüloz
|2,48
|0,40
|-6,42
|Adana Çimento (A)
|7,00
|0,86
|16,67
|Adana Çimento (B)
|4,76
|-0,42
|12,80
|Adana Çimento (C)
|1,24
|1,64
|47,62
|Adel Kalemcilik
|16,38
|-0,12
|-0,49
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,25
|0,45
|13,07
|Afyon Çimento
|6,63
|1,84
|-14,78
|Ak Enerji
|0,86
|1,18
|-5,49
|Akbank
|9,21
|2,45
|-2,48
|Akçansa
|9,92
|2,16
|-3,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,67
|-1,08
|-38,11
|Akfen GMYO
|2,09
|2,45
|-13,28
|Akın Tekstil
|9,64
|0,63
|-31,68
|Akiş GMYO
|3,29
|1,23
|5,11
|Akmerkez GMYO
|18,80
|-1,00
|-8,11
|Aksa
|15,65
|1,76
|30,59
|Aksa Enerji
|4,12
|-0,48
|-0,24
|Aksigorta
|3,94
|2,34
|29,91
|Aksu Enerji
|7,77
|-5,24
|46,62
|Akyürek Pazarlama
|0,16
|0,00
|-38,46
|Alarko Carrıer
|52,80
|-0,28
|-12,80
|Alarko GMYO
|47,00
|0,21
|-7,57
|Alarko Holding
|6,36
|-0,47
|-12,40
|Albaraka Türk
|1,67
|1,83
|7,74
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,86
|0,59
|-14,04
|Alkim Kağıt
|4,66
|-0,21
|-8,63
|Alkim Kimya
|22,90
|0,00
|-8,40
|Altınyağ
|0,80
|-2,44
|-33,12
|Altınyunus Çeşme
|5,10
|4,29
|0,99
|Anadolu Cam
|3,21
|0,31
|22,05
|Anadolu Efes
|26,54
|-0,67
|9,67
|Anadolu Grubu Holding
|21,28
|0,66
|-10,21
|Anadolu Hayat Emek.
|7,73
|0,39
|-1,11
|Anadolu Isuzu
|11,01
|1,47
|20,99
|Anadolu Sigorta
|4,19
|0,48
|39,15
|Anel Elektrik
|2,84
|1,43
|-24,67
|Anel Telekom
|0,46
|4,55
|-8,00
|Arçelik
|16,83
|-0,71
|-18,98
|Arena Bilgisayar
|4,22
|0,24
|-0,24
|Armada Bilgisayar
|6,10
|0,33
|-10,03
|Arsan Tekstil
|2,01
|0,50
|14,86
|Artı Yatırım Holding
|2,00
|-0,99
|112,77
|Aselsan
|26,70
|0,07
|-16,04
|Aslan Çimento
|34,66
|1,29
|-9,27
|Ata GMYO
|3,88
|1,31
|-19,00
|Atakule GMYO
|1,80
|1,12
|-12,20
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,27
|2,42
|-8,63
|Atlantis Yatırım Holding
|0,78
|1,30
|59,18
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|-0,96
|5,10
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,96
|0,90
|1,45
|Avrasya GMYO
|1,40
|-0,71
|-11,39
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,42
|1,43
|-15,48
|Avrupa Yatırım Holding
|1,93
|-2,03
|5,46
|Ayen Enerji
|5,36
|-1,11
|10,97
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-0,55
|5,88
|Aygaz
|14,00
|0,00
|-3,42
|Bagfaş
|8,83
|0,68
|-15,90
|Bak Ambalaj
|6,87
|2,38
|33,66
|Balatacılar Balatacılık
|0,50
|-1,96
|-10,71
|Bantaş Ambalaj
|2,63
|2,33
|-35,70
|Banvit
|15,87
|11,13
|-25,91
|Baştaş Başkent Çimento
|2,62
|0,77
|6,50
|Batı Çimento
|6,82
|1,34
|-30,97
|Batısöke Çimento
|1,45
|0,00
|-18,54
|Bera Holding
|2,57
|1,98
|-17,10
|Berkosan Yalıtım
|2,10
|1,45
|-5,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,54
|0,85
|-13,45
|Beyaz Filo
|69,50
|10,32
|-6,02
|Bilici Yatırım
|2,05
|1,99
|30,57
|Bim Mağazalar
|70,25
|0,07
|-10,05
|Bimeks
|0,20
|0,00
|-28,57
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,35
|3,05
|-4,26
|Bizim Mağazaları
|7,50
|1,35
|-2,60
|Bolu Çimento
|6,50
|0,31
|20,82
|Bomonti Elektrik
|0,90
|1,12
|-16,67
|Borusan Mannesmann
|12,64
|2,27
|7,67
|Borusan Yat. Paz.
|38,12
|0,85
|-13,36
|Bosch Fren Sistemleri
|165,50
|1,53
|-9,65
|Bossa
|7,77
|-2,75
|91,85
|Boyner Perakende Yat.
|8,32
|-0,24
|-9,37
|Brisa
|6,75
|1,35
|-7,15
|Burçelik
|3,46
|-0,29
|-10,13
|Burçelik Vana
|1,65
|0,61
|-5,71
|Bursa Çimento
|5,28
|0,00
|0,57
|Carrefoursa
|4,89
|0,00
|-12,37
|Coca Cola İçecek
|36,26
|1,40
|5,96
|Componenta Dökümcülük
|11,55
|0,17
|5,00
|Cosmos Yat. Holding
|1,14
|0,00
|-2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,44
|0,00
|5,88
|Çelebi
|36,80
|-2,34
|-0,49
|Çelik Halat
|8,36
|3,34
|115,46
|Çemaş Döküm
|1,79
|1,13
|-3,24
|Çemtaş
|4,58
|1,55
|12,25
|Çimbeton
|35,70
|1,25
|-3,30
|Çimentaş
|10,95
|0,00
|-5,52
|Çimsa
|13,08
|0,15
|-0,87
|Çuhadaroğlu Metal
|2,50
|-0,40
|-14,68
|Dagi Giyim
|1,74
|0,58
|-23,35
|Dagi Yatırım Holding
|1,36
|4,62
|-4,90
|Dardanel
|1,58
|1,94
|-18,97
|Datagate Bilgisayar
|9,37
|0,21
|-10,51
|Demısaş Döküm
|2,34
|0,00
|27,87
|Denge Holding
|3,32
|0,91
|75,48
|Deniz GMYO
|3,03
|-2,57
|12,22
|Denizbank
|7,12
|-2,73
|94,01
|Denizli Cam
|11,78
|0,68
|-0,76
|Derimod
|10,35
|1,17
|37,82
|Desa Deri
|1,05
|0,96
|3,96
|Despec Bilgisayar
|3,12
|2,63
|-13,09
|Deva Holding
|4,19
|1,45
|-4,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,91
|0,00
|-22,22
|Ditaş Doğan
|6,53
|0,31
|7,58
|DO-CO
|262,00
|0,34
|24,64
|Doğan Burda
|2,96
|0,68
|-10,84
|Doğan Gazetecilik
|5,09
|0,79
|84,42
|Doğan Holding
|1,16
|0,87
|33,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,97
|-0,67
|-18,41
|Doğusan
|2,45
|4,26
|67,81
|Doğuş GMYO
|2,76
|1,10
|-14,81
|Doğuş Otomotiv
|7,56
|2,16
|-8,25
|Duran Doğan Basım
|5,25
|-0,38
|39,26
|Dyo Boya
|5,96
|2,05
|-21,68
|Eczacıbaşı İlaç
|4,08
|0,74
|-7,48
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,29
|4,09
|6,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,70
|0,83
|-11,17
|Edip Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|-9,32
|Ege Endüstri
|393,40
|5,16
|22,17
|Ege Gübre
|28,00
|-0,71
|5,58
|Ege Profil
|9,70
|1,04
|-2,81
|Ege Seramik
|3,70
|-0,27
|-19,57
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,63
|0,00
|-8,70
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,50
|-3,85
|6,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,14
|7,69
|-30,00
|Egeplast
|7,23
|-4,74
|54,49
|Ekiz Kimya
|0,49
|2,08
|-14,04
|Emek Elektrik
|1,43
|4,38
|-10,06
|Eminiş Ambalaj
|3,71
|0,27
|-20,04
|Emlak Konut GMYO
|2,48
|0,81
|-11,74
|Enerjisa Enerji
|6,79
|0,59
|Enka İnşaat
|5,30
|0,19
|-12,11
|Erbosan
|75,70
|3,98
|-9,12
|Ereğli Demir Çelik
|10,70
|2,49
|6,79
|Ersu Gıda
|1,04
|0,00
|-20,61
|Escort Teknoloji
|0,89
|0,00
|-29,37
|Esem Spor Giyim
|0,47
|2,17
|27,03
|Etiler Gıda
|4,25
|0,00
|-9,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,97
|-1,02
|-14,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,82
|1,23
|-14,58
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|1,37
|-13,95
|Euro Yatırım Holding
|0,73
|10,61
|19,67
|Fenerbahçe Futbol
|34,12
|0,83
|-0,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,30
|1,09
|-32,66
|F-M İzmit Piston
|18,33
|19,96
|46,30
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,34
|0,93
|-11,79
|Ford Otosan
|61,25
|-0,24
|5,52
|Frigo Pak Gıda
|1,26
|-6,67
|32,63
|Galatasaray Sportif
|2,17
|3,83
|3,46
|Garanti Bankası
|9,93
|0,10
|-7,37
|Garanti Faktoring
|2,58
|1,98
|-20,86
|Garanti Yat. Ort.
|0,71
|-1,39
|-5,33
|Gedik Girişim
|1,21
|-0,82
|1,68
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,61
|-1,14
|3,57
|Gedik Yatırım Holding
|1,40
|-3,45
|1,45
|Gediz Ambalaj
|7,40
|0,14
|2,35
|Gentaş
|1,64
|1,23
|-2,38
|Gersan Elektrik
|4,85
|-1,02
|2,97
|Global Men. Değ.
|0,57
|-1,72
|26,67
|Global Yat. Holding
|3,95
|-0,75
|9,42
|Good-Year
|3,66
|2,23
|-13,88
|Göltaş Çimento
|58,25
|1,48
|-10,80
|Gözde Girişim
|4,80
|0,00
|-15,19
|GSD Denizcilik
|1,40
|0,00
|3,70
|GSD Holding
|0,95
|2,15
|31,94
|Gübre Fabrik.
|3,90
|1,04
|-7,80
|Güler Yat. Holding
|1,81
|1,12
|56,03
|Güneş Sigorta
|1,72
|0,58
|4,24
|Halk GMYO
|0,90
|2,27
|-6,25
|Halk Sigorta
|1,41
|0,71
|-12,96
|Hatay Tekstil
|4,49
|0,00
|-9,66
|Hedef Girişim
|1,86
|1,09
|-23,77
|Hektaş
|10,10
|1,20
|44,29
|Hürriyet Gzt.
|1,36
|-0,73
|1,49
|ICBC Turkey Bank
|4,87
|-4,13
|6,80
|İdealist GMYO
|2,25
|19,68
|10,29
|İhlas Ev Aletleri
|0,45
|2,27
|-11,76
|İhlas Gayrimenkul
|1,51
|0,00
|-22,96
|İhlas Gazetecilik
|1,13
|1,80
|-4,24
|İhlas Holding
|0,44
|0,00
|-16,98
|İhlas Yayın Holding
|0,47
|2,17
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|11,74
|-0,93
|2,09
|Info Yatırım
|1,15
|1,77
|-2,54
|İntema
|26,90
|1,89
|10,52
|İpek Doğal Enerji
|5,04
|3,07
|-6,15
|İskenderun Demir Çelik
|7,82
|-0,89
|47,83
(Sürecek)