Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,11 0,91 -13,95 Acıpayam Selüloz 2,48 0,40 -6,42 Adana Çimento (A) 7,00 0,86 16,67 Adana Çimento (B) 4,76 -0,42 12,80 Adana Çimento (C) 1,24 1,64 47,62 Adel Kalemcilik 16,38 -0,12 -0,49 Adese Alışveriş Ticaret 2,25 0,45 13,07 Afyon Çimento 6,63 1,84 -14,78 Ak Enerji 0,86 1,18 -5,49 Akbank 9,21 2,45 -2,48 Akçansa 9,92 2,16 -3,09 Akdenız Güvenlık Hız. 3,67 -1,08 -38,11 Akfen GMYO 2,09 2,45 -13,28 Akın Tekstil 9,64 0,63 -31,68 Akiş GMYO 3,29 1,23 5,11 Akmerkez GMYO 18,80 -1,00 -8,11 Aksa 15,65 1,76 30,59 Aksa Enerji 4,12 -0,48 -0,24 Aksigorta 3,94 2,34 29,91 Aksu Enerji 7,77 -5,24 46,62 Akyürek Pazarlama 0,16 0,00 -38,46 Alarko Carrıer 52,80 -0,28 -12,80 Alarko GMYO 47,00 0,21 -7,57 Alarko Holding 6,36 -0,47 -12,40 Albaraka Türk 1,67 1,83 7,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,86 0,59 -14,04 Alkim Kağıt 4,66 -0,21 -8,63 Alkim Kimya 22,90 0,00 -8,40 Altınyağ 0,80 -2,44 -33,12 Altınyunus Çeşme 5,10 4,29 0,99 Anadolu Cam 3,21 0,31 22,05 Anadolu Efes 26,54 -0,67 9,67 Anadolu Grubu Holding 21,28 0,66 -10,21 Anadolu Hayat Emek. 7,73 0,39 -1,11 Anadolu Isuzu 11,01 1,47 20,99 Anadolu Sigorta 4,19 0,48 39,15 Anel Elektrik 2,84 1,43 -24,67 Anel Telekom 0,46 4,55 -8,00 Arçelik 16,83 -0,71 -18,98 Arena Bilgisayar 4,22 0,24 -0,24 Armada Bilgisayar 6,10 0,33 -10,03 Arsan Tekstil 2,01 0,50 14,86 Artı Yatırım Holding 2,00 -0,99 112,77 Aselsan 26,70 0,07 -16,04 Aslan Çimento 34,66 1,29 -9,27 Ata GMYO 3,88 1,31 -19,00 Atakule GMYO 1,80 1,12 -12,20 Atlantik Petrol Ürünleri 1,27 2,42 -8,63 Atlantis Yatırım Holding 0,78 1,30 59,18 Atlas Yat. Ort. 1,03 -0,96 5,10 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,96 0,90 1,45 Avrasya GMYO 1,40 -0,71 -11,39 Avrasya Petrol ve Tur. 1,42 1,43 -15,48 Avrupa Yatırım Holding 1,93 -2,03 5,46 Ayen Enerji 5,36 -1,11 10,97 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -0,55 5,88 Aygaz 14,00 0,00 -3,42 Bagfaş 8,83 0,68 -15,90 Bak Ambalaj 6,87 2,38 33,66 Balatacılar Balatacılık 0,50 -1,96 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,63 2,33 -35,70 Banvit 15,87 11,13 -25,91 Baştaş Başkent Çimento 2,62 0,77 6,50 Batı Çimento 6,82 1,34 -30,97 Batısöke Çimento 1,45 0,00 -18,54 Bera Holding 2,57 1,98 -17,10 Berkosan Yalıtım 2,10 1,45 -5,83 Beşiktaş Futbol Yat. 3,54 0,85 -13,45 Beyaz Filo 69,50 10,32 -6,02 Bilici Yatırım 2,05 1,99 30,57 Bim Mağazalar 70,25 0,07 -10,05 Bimeks 0,20 0,00 -28,57 Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76 Birlik Mensucat 1,35 3,05 -4,26 Bizim Mağazaları 7,50 1,35 -2,60 Bolu Çimento 6,50 0,31 20,82 Bomonti Elektrik 0,90 1,12 -16,67 Borusan Mannesmann 12,64 2,27 7,67 Borusan Yat. Paz. 38,12 0,85 -13,36 Bosch Fren Sistemleri 165,50 1,53 -9,65 Bossa 7,77 -2,75 91,85 Boyner Perakende Yat. 8,32 -0,24 -9,37 Brisa 6,75 1,35 -7,15 Burçelik 3,46 -0,29 -10,13 Burçelik Vana 1,65 0,61 -5,71 Bursa Çimento 5,28 0,00 0,57 Carrefoursa 4,89 0,00 -12,37 Coca Cola İçecek 36,26 1,40 5,96 Componenta Dökümcülük 11,55 0,17 5,00 Cosmos Yat. Holding 1,14 0,00 -2,56 Credıtwest Faktorıng 1,44 0,00 5,88 Çelebi 36,80 -2,34 -0,49 Çelik Halat 8,36 3,34 115,46 Çemaş Döküm 1,79 1,13 -3,24 Çemtaş 4,58 1,55 12,25 Çimbeton 35,70 1,25 -3,30 Çimentaş 10,95 0,00 -5,52 Çimsa 13,08 0,15 -0,87 Çuhadaroğlu Metal 2,50 -0,40 -14,68 Dagi Giyim 1,74 0,58 -23,35 Dagi Yatırım Holding 1,36 4,62 -4,90 Dardanel 1,58 1,94 -18,97 Datagate Bilgisayar 9,37 0,21 -10,51 Demısaş Döküm 2,34 0,00 27,87 Denge Holding 3,32 0,91 75,48 Deniz GMYO 3,03 -2,57 12,22 Denizbank 7,12 -2,73 94,01 Denizli Cam 11,78 0,68 -0,76 Derimod 10,35 1,17 37,82 Desa Deri 1,05 0,96 3,96 Despec Bilgisayar 3,12 2,63 -13,09 Deva Holding 4,19 1,45 -4,34 Diriteks Diriliş Tekstil 0,91 0,00 -22,22 Ditaş Doğan 6,53 0,31 7,58 DO-CO 262,00 0,34 24,64 Doğan Burda 2,96 0,68 -10,84 Doğan Gazetecilik 5,09 0,79 84,42 Doğan Holding 1,16 0,87 33,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,97 -0,67 -18,41 Doğusan 2,45 4,26 67,81 Doğuş GMYO 2,76 1,10 -14,81 Doğuş Otomotiv 7,56 2,16 -8,25 Duran Doğan Basım 5,25 -0,38 39,26 Dyo Boya 5,96 2,05 -21,68 Eczacıbaşı İlaç 4,08 0,74 -7,48 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,29 4,09 6,51 Eczacıbaşı Yatırım 9,70 0,83 -11,17 Edip Gayrimenkul 1,07 0,00 -9,32 Ege Endüstri 393,40 5,16 22,17 Ege Gübre 28,00 -0,71 5,58 Ege Profil 9,70 1,04 -2,81 Ege Seramik 3,70 -0,27 -19,57 Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 0,00 -8,70 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,50 -3,85 6,38 Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 7,69 -30,00 Egeplast 7,23 -4,74 54,49 Ekiz Kimya 0,49 2,08 -14,04 Emek Elektrik 1,43 4,38 -10,06 Eminiş Ambalaj 3,71 0,27 -20,04 Emlak Konut GMYO 2,48 0,81 -11,74 Enerjisa Enerji 6,79 0,59 Enka İnşaat 5,30 0,19 -12,11 Erbosan 75,70 3,98 -9,12 Ereğli Demir Çelik 10,70 2,49 6,79 Ersu Gıda 1,04 0,00 -20,61 Escort Teknoloji 0,89 0,00 -29,37 Esem Spor Giyim 0,47 2,17 27,03 Etiler Gıda 4,25 0,00 -9,38 Euro Kapital Yat. Ort. 0,97 -1,02 -14,16 Euro Trend Yat. Ort. 0,82 1,23 -14,58 Euro Yat. Ort. 0,74 1,37 -13,95 Euro Yatırım Holding 0,73 10,61 19,67 Fenerbahçe Futbol 34,12 0,83 -0,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,30 1,09 -32,66 F-M İzmit Piston 18,33 19,96 46,30 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,34 0,93 -11,79 Ford Otosan 61,25 -0,24 5,52 Frigo Pak Gıda 1,26 -6,67 32,63 Galatasaray Sportif 2,17 3,83 3,46 Garanti Bankası 9,93 0,10 -7,37 Garanti Faktoring 2,58 1,98 -20,86 Garanti Yat. Ort. 0,71 -1,39 -5,33 Gedik Girişim 1,21 -0,82 1,68 Gedik Y. Men. Değ. 2,61 -1,14 3,57 Gedik Yatırım Holding 1,40 -3,45 1,45 Gediz Ambalaj 7,40 0,14 2,35 Gentaş 1,64 1,23 -2,38 Gersan Elektrik 4,85 -1,02 2,97 Global Men. Değ. 0,57 -1,72 26,67 Global Yat. Holding 3,95 -0,75 9,42 Good-Year 3,66 2,23 -13,88 Göltaş Çimento 58,25 1,48 -10,80 Gözde Girişim 4,80 0,00 -15,19 GSD Denizcilik 1,40 0,00 3,70 GSD Holding 0,95 2,15 31,94 Gübre Fabrik. 3,90 1,04 -7,80 Güler Yat. Holding 1,81 1,12 56,03 Güneş Sigorta 1,72 0,58 4,24 Halk GMYO 0,90 2,27 -6,25 Halk Sigorta 1,41 0,71 -12,96 Hatay Tekstil 4,49 0,00 -9,66 Hedef Girişim 1,86 1,09 -23,77 Hektaş 10,10 1,20 44,29 Hürriyet Gzt. 1,36 -0,73 1,49 ICBC Turkey Bank 4,87 -4,13 6,80 İdealist GMYO 2,25 19,68 10,29 İhlas Ev Aletleri 0,45 2,27 -11,76 İhlas Gayrimenkul 1,51 0,00 -22,96 İhlas Gazetecilik 1,13 1,80 -4,24 İhlas Holding 0,44 0,00 -16,98 İhlas Yayın Holding 0,47 2,17 -7,84 İndeks Bilgisayar 11,74 -0,93 2,09 Info Yatırım 1,15 1,77 -2,54 İntema 26,90 1,89 10,52 İpek Doğal Enerji 5,04 3,07 -6,15 İskenderun Demir Çelik 7,82 -0,89 47,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)