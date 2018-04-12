Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,11 0,91 -13,95
Acıpayam Selüloz 2,48 0,40 -6,42
Adana Çimento (A) 7,00 0,86 16,67
Adana Çimento (B) 4,76 -0,42 12,80
Adana Çimento (C) 1,24 1,64 47,62
Adel Kalemcilik 16,38 -0,12 -0,49
Adese Alışveriş Ticaret 2,25 0,45 13,07
Afyon Çimento 6,63 1,84 -14,78
Ak Enerji 0,86 1,18 -5,49
Akbank 9,21 2,45 -2,48
Akçansa 9,92 2,16 -3,09
Akdenız Güvenlık Hız. 3,67 -1,08 -38,11
Akfen GMYO 2,09 2,45 -13,28
Akın Tekstil 9,64 0,63 -31,68
Akiş GMYO 3,29 1,23 5,11
Akmerkez GMYO 18,80 -1,00 -8,11
Aksa 15,65 1,76 30,59
Aksa Enerji 4,12 -0,48 -0,24
Aksigorta 3,94 2,34 29,91
Aksu Enerji 7,77 -5,24 46,62
Akyürek Pazarlama 0,16 0,00 -38,46
Alarko Carrıer 52,80 -0,28 -12,80
Alarko GMYO 47,00 0,21 -7,57
Alarko Holding 6,36 -0,47 -12,40
Albaraka Türk 1,67 1,83 7,74
Alcatel Lucent Teletaş 6,86 0,59 -14,04
Alkim Kağıt 4,66 -0,21 -8,63
Alkim Kimya 22,90 0,00 -8,40
Altınyağ 0,80 -2,44 -33,12
Altınyunus Çeşme 5,10 4,29 0,99
Anadolu Cam 3,21 0,31 22,05
Anadolu Efes 26,54 -0,67 9,67
Anadolu Grubu Holding 21,28 0,66 -10,21
Anadolu Hayat Emek. 7,73 0,39 -1,11
Anadolu Isuzu 11,01 1,47 20,99
Anadolu Sigorta 4,19 0,48 39,15
Anel Elektrik 2,84 1,43 -24,67
Anel Telekom 0,46 4,55 -8,00
Arçelik 16,83 -0,71 -18,98
Arena Bilgisayar 4,22 0,24 -0,24
Armada Bilgisayar 6,10 0,33 -10,03
Arsan Tekstil 2,01 0,50 14,86
Artı Yatırım Holding 2,00 -0,99 112,77
Aselsan 26,70 0,07 -16,04
Aslan Çimento 34,66 1,29 -9,27
Ata GMYO 3,88 1,31 -19,00
Atakule GMYO 1,80 1,12 -12,20
Atlantik Petrol Ürünleri 1,27 2,42 -8,63
Atlantis Yatırım Holding 0,78 1,30 59,18
Atlas Yat. Ort. 1,03 -0,96 5,10
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,96 0,90 1,45
Avrasya GMYO 1,40 -0,71 -11,39
Avrasya Petrol ve Tur. 1,42 1,43 -15,48
Avrupa Yatırım Holding 1,93 -2,03 5,46
Ayen Enerji 5,36 -1,11 10,97
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 -0,55 5,88
Aygaz 14,00 0,00 -3,42
Bagfaş 8,83 0,68 -15,90
Bak Ambalaj 6,87 2,38 33,66
Balatacılar Balatacılık 0,50 -1,96 -10,71
Bantaş Ambalaj 2,63 2,33 -35,70
Banvit 15,87 11,13 -25,91
Baştaş Başkent Çimento 2,62 0,77 6,50
Batı Çimento 6,82 1,34 -30,97
Batısöke Çimento 1,45 0,00 -18,54
Bera Holding 2,57 1,98 -17,10
Berkosan Yalıtım 2,10 1,45 -5,83
Beşiktaş Futbol Yat. 3,54 0,85 -13,45
Beyaz Filo 69,50 10,32 -6,02
Bilici Yatırım 2,05 1,99 30,57
Bim Mağazalar 70,25 0,07 -10,05
Bimeks 0,20 0,00 -28,57
Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76
Birlik Mensucat 1,35 3,05 -4,26
Bizim Mağazaları 7,50 1,35 -2,60
Bolu Çimento 6,50 0,31 20,82
Bomonti Elektrik 0,90 1,12 -16,67
Borusan Mannesmann 12,64 2,27 7,67
Borusan Yat. Paz. 38,12 0,85 -13,36
Bosch Fren Sistemleri 165,50 1,53 -9,65
Bossa 7,77 -2,75 91,85
Boyner Perakende Yat. 8,32 -0,24 -9,37
Brisa 6,75 1,35 -7,15
Burçelik 3,46 -0,29 -10,13
Burçelik Vana 1,65 0,61 -5,71
Bursa Çimento 5,28 0,00 0,57
Carrefoursa 4,89 0,00 -12,37
Coca Cola İçecek 36,26 1,40 5,96
Componenta Dökümcülük 11,55 0,17 5,00
Cosmos Yat. Holding 1,14 0,00 -2,56
Credıtwest Faktorıng 1,44 0,00 5,88
Çelebi 36,80 -2,34 -0,49
Çelik Halat 8,36 3,34 115,46
Çemaş Döküm 1,79 1,13 -3,24
Çemtaş 4,58 1,55 12,25
Çimbeton 35,70 1,25 -3,30
Çimentaş 10,95 0,00 -5,52
Çimsa 13,08 0,15 -0,87
Çuhadaroğlu Metal 2,50 -0,40 -14,68
Dagi Giyim 1,74 0,58 -23,35
Dagi Yatırım Holding 1,36 4,62 -4,90
Dardanel 1,58 1,94 -18,97
Datagate Bilgisayar 9,37 0,21 -10,51
Demısaş Döküm 2,34 0,00 27,87
Denge Holding 3,32 0,91 75,48
Deniz GMYO 3,03 -2,57 12,22
Denizbank 7,12 -2,73 94,01
Denizli Cam 11,78 0,68 -0,76
Derimod 10,35 1,17 37,82
Desa Deri 1,05 0,96 3,96
Despec Bilgisayar 3,12 2,63 -13,09
Deva Holding 4,19 1,45 -4,34
Diriteks Diriliş Tekstil 0,91 0,00 -22,22
Ditaş Doğan 6,53 0,31 7,58
DO-CO 262,00 0,34 24,64
Doğan Burda 2,96 0,68 -10,84
Doğan Gazetecilik 5,09 0,79 84,42
Doğan Holding 1,16 0,87 33,33
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,97 -0,67 -18,41
Doğusan 2,45 4,26 67,81
Doğuş GMYO 2,76 1,10 -14,81
Doğuş Otomotiv 7,56 2,16 -8,25
Duran Doğan Basım 5,25 -0,38 39,26
Dyo Boya 5,96 2,05 -21,68
Eczacıbaşı İlaç 4,08 0,74 -7,48
Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,29 4,09 6,51
Eczacıbaşı Yatırım 9,70 0,83 -11,17
Edip Gayrimenkul 1,07 0,00 -9,32
Ege Endüstri 393,40 5,16 22,17
Ege Gübre 28,00 -0,71 5,58
Ege Profil 9,70 1,04 -2,81
Ege Seramik 3,70 -0,27 -19,57
Egeli & Co Tarım Girişim 0,63 0,00 -8,70
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,50 -3,85 6,38
Egeli&Co Yatırım Holding 0,14 7,69 -30,00
Egeplast 7,23 -4,74 54,49
Ekiz Kimya 0,49 2,08 -14,04
Emek Elektrik 1,43 4,38 -10,06
Eminiş Ambalaj 3,71 0,27 -20,04
Emlak Konut GMYO 2,48 0,81 -11,74
Enerjisa Enerji 6,79 0,59
Enka İnşaat 5,30 0,19 -12,11
Erbosan 75,70 3,98 -9,12
Ereğli Demir Çelik 10,70 2,49 6,79
Ersu Gıda 1,04 0,00 -20,61
Escort Teknoloji 0,89 0,00 -29,37
Esem Spor Giyim 0,47 2,17 27,03
Etiler Gıda 4,25 0,00 -9,38
Euro Kapital Yat. Ort. 0,97 -1,02 -14,16
Euro Trend Yat. Ort. 0,82 1,23 -14,58
Euro Yat. Ort. 0,74 1,37 -13,95
Euro Yatırım Holding 0,73 10,61 19,67
Fenerbahçe Futbol 34,12 0,83 -0,52
Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,30 1,09 -32,66
F-M İzmit Piston 18,33 19,96 46,30
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,34 0,93 -11,79
Ford Otosan 61,25 -0,24 5,52
Frigo Pak Gıda 1,26 -6,67 32,63
Galatasaray Sportif 2,17 3,83 3,46
Garanti Bankası 9,93 0,10 -7,37
Garanti Faktoring 2,58 1,98 -20,86
Garanti Yat. Ort. 0,71 -1,39 -5,33
Gedik Girişim 1,21 -0,82 1,68
Gedik Y. Men. Değ. 2,61 -1,14 3,57
Gedik Yatırım Holding 1,40 -3,45 1,45
Gediz Ambalaj 7,40 0,14 2,35
Gentaş 1,64 1,23 -2,38
Gersan Elektrik 4,85 -1,02 2,97
Global Men. Değ. 0,57 -1,72 26,67
Global Yat. Holding 3,95 -0,75 9,42
Good-Year 3,66 2,23 -13,88
Göltaş Çimento 58,25 1,48 -10,80
Gözde Girişim 4,80 0,00 -15,19
GSD Denizcilik 1,40 0,00 3,70
GSD Holding 0,95 2,15 31,94
Gübre Fabrik. 3,90 1,04 -7,80
Güler Yat. Holding 1,81 1,12 56,03
Güneş Sigorta 1,72 0,58 4,24
Halk GMYO 0,90 2,27 -6,25
Halk Sigorta 1,41 0,71 -12,96
Hatay Tekstil 4,49 0,00 -9,66
Hedef Girişim 1,86 1,09 -23,77
Hektaş 10,10 1,20 44,29
Hürriyet Gzt. 1,36 -0,73 1,49
ICBC Turkey Bank 4,87 -4,13 6,80
İdealist GMYO 2,25 19,68 10,29
İhlas Ev Aletleri 0,45 2,27 -11,76
İhlas Gayrimenkul 1,51 0,00 -22,96
İhlas Gazetecilik 1,13 1,80 -4,24
İhlas Holding 0,44 0,00 -16,98
İhlas Yayın Holding 0,47 2,17 -7,84
İndeks Bilgisayar 11,74 -0,93 2,09
Info Yatırım 1,15 1,77 -2,54
İntema 26,90 1,89 10,52
İpek Doğal Enerji 5,04 3,07 -6,15
İskenderun Demir Çelik 7,82 -0,89 47,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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